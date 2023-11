Cập nhật GENfest trước giờ G: Sân khấu hoành tráng lộ diện, các khu vực sẵn sàng cho trải nghiệm suốt ngày dài

Chỉ còn 1 ngày nữa, Lễ hội âm nhạc GENfest - Cổng âm nhạc đa giác quan sẽ chính thức diễn ra tại The Global City - Trung tâm mới TP.HCM (Đỗ Xuân Hợp, An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM). Hiện tại, sân khấu hoành tráng của GENfest đã lộ diện, với hệ thống âm thanh - ánh sáng chất lượng, hứa hẹn đem đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao cho khán giả. Trong không gian rộng lớn và xanh mát của The Global City, GENfest còn có tổ chức hàng loạt các hoạt động đa dạng ở các lĩnh vực về Nghệ thuật, Trò chơi, Thể thao, Hội chợ, Thời trang và Làm đẹp.

Sân khấu quy mô của GENfest tại The Global City

Theo Bản đồ khu vực Lễ hội GENfest, có tới 27 khu vực khác nhau để khán giả thoả sức khám phá. Nếu sân khấu âm nhạc là phần nổi bật nhất, thì những booth trải nghiệm cũng hấp dẫn, phong phú không kém. Người tham dự không thể bỏ lỡ Khu trò chơi Ô Ăn Quan khổng lồ với kỷ lục lớn nhất Việt Nam; Màn trình diễn của 6 DJ trẻ tài năng tại khu vực Mstage; Giải đấu bóng rổ 3x3 VBA với các đội tuyển nổi tiếng, kết hợp cùng vũ điệu bùng cháy của VUG và các nhóm Cheerleader; Sân trượt Skateboard bắt mắt với hoạ tiết graffiti… Tại GENfest, không thể thiếu những khu vực check-in "xịn sò" nhất để mỗi người tham dự đều có thể "lên đồ" theo phong cách riêng và lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời cùng một trong những Lễ hội âm nhạc lớn nhất tại TP.HCM dịp cuối năm.

Bản đồ trải nghiệm GENfest lên tới 27 khu vực khác nhau cực phong phú

Dự kiến trong 2 ngày tổ chức 4 và 5/11, GENfest thu hút tới 35 nghìn khán giả đổ về The Global City - Trung tâm mới TP.HCM. Nhằm đảm bảo an toàn và có những phút giây cháy hết mình trọn vẹn, Ban tổ chức GENfest đã tung ra hướng dẫn chi tiết về sơ đồ đường đi, quy trình check-in - đổi quà, các quy định chung dành cho người tham dự và các vật dụng bị cấm tại sự kiện.

Hướng dẫn từ BTC GENfest trong 2 ngày 4 - 5/11 cho người tham dự

The Global City - Trung tâm mới TP.HCM hứa hẹn là địa điểm lý tưởng để GENfest khuấy đảo cộng đồng người trẻ Việt. Với quy mô 117.4ha có sức chứa khổng lồ, đây không chỉ là một khu đô thị đang hoàn thiện, The Global City đã hội tụ đầy đủ các yếu tố để có thể thu hút lượng lớn người dân và du khách đến vui chơi giải trí. Diện tích mảng xanh và mặt nước của The Global City lên đến hơn 26 hecta mang đến không gian thoáng đãng xanh mát, lý tưởng cho cả gia đình. Đồng thời, còn có kênh đào dài 2km cùng khu nhạc nước ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á, thưởng thức âm nhạc với view cực đỉnh.

The Global City sở hữu khu lễ hội ngay cạnh công viên giải trí hiện đại chuẩn bị ra mắt vào cuối năm. Nhà mẫu kiêm lifestyle hub hoành tráng với thiết kế ấn tượng, mỗi khung hình đều trở nên nghệ thuật. Đội ngũ an ninh và bảo vệ 24/7: mang đến sự an toàn, tin tưởng cho người đến tham quan và vui chơi.

Địa điểm tổ chức với quy mô rộng lớn của GENfest

Hiện tại, các hạng vé của GENfest đang tẩu tán nhanh chóng. Trong ngày đầu tiên - 4/11, GENfest đã sold-out hạng vé GENfest, một khu vực của GENsee và GENlove, ngày thứ hai - 5/11 cũng đã sold-out hạng vé GENfest. Không khí trước thềm GENfest đang "nóng" hơn bao giờ hết bởi sự mong chờ của fanclub các nghệ sĩ Hàn Quốc, khi Lee Hyo Ri, HyunA, ZICO, Zion.T dự kiến sẽ lần lượt đổ bộ Việt Nam, còn các nghệ sĩ Việt đình đám cũng đang tất bật tổng duyệt cho "mini concert" của riêng mình.