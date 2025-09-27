CẬP NHẬT: Bão số 10 giật cấp 15 ở phía nam đặc khu Hoàng Sa

Bão số 10 (Bualoi) là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), có thể gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi, đe dọa an toàn hồ đập, ngập lụt tại vùng thấp trũng, nhất là ven biển, ven sông.
Do ảnh hưởng của bão, tại vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ chiều tối 27/9 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.
Thời báo VTV sẽ liên tục cập nhật diễn biến bão số 10:
07:34 - 28/09/2025
Lúc 7h00 ngày 28/9, vị trí tâm bão: Khoảng 16.4 độ Vĩ Bắc; 109.5 độ Kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 350km về phía Đông Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 130km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
07:34 - 28/09/2025
Lúc 7h00 ngày 28/9, vị trí tâm bão: Khoảng 16.4 độ Vĩ Bắc; 109.5 độ Kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 350km về phía Đông Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 130km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.
Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Đà Nẵng trở ra); Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.
Tiếp theo Công điện số 173/CĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống bão số 10, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chỉ đạo:
- Tiếp tục rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú bão để bảo đảm an toàn; đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú.
- Căn cứ tình hình cụ thể ở địa phương quyết định việc hạn chế các hoạt động trên biển, ven biển, cấm biển, kiểm soát, hạn chế giao thông, cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ lớn.
- Triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố để bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, nhất là đê biển, đê cửa sông, các hồ đập xung yếu; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa nước phù hợp để sẵn sàng đón lũ, bảo đảm an toàn công trình hồ đập, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ.
- Triển khai ngay công tác chằng néo, gia cố bảo vệ nhà cửa, kho tàng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để giảm thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, kịp thời phục hồi sản xuất kinh doanh ngay sau bão lũ.
- Tổ chức rà soát, chủ động sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý những nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản. Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán đi, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn;
- Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, khát, rét và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra,...
- Phân công các đồng chí trong thường trực, thường vụ, lãnh đạo các sở, ban, ngành xuống các địa bàn trọng điểm trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.
2. Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động giao thông vận tải trên biển, trên sông, an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ...
3. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân ứng phó bão, mưa lũ, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.
4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, tổ chức theo dõi sát, dự báo, thông tin kịp thời diễn biến bão, mưa lũ; chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác ứng phó bão, lũ theo thẩm quyền, tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.
5. Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình, điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão, mưa lũ theo thẩm quyền, đặc biệt chú ý đến vùng đã có mưa lớn, sụt lún, sạt lở bất thường.
6. Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, tăng thời lượng đưa tin để người dân có được đầy đủ thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng, chủ động phòng, tránh, hạn chế thiệt hại.
7. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua để tập trung xử lý phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở; tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sụt lún, sạt lở.
8. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.
Theo dự báo, đến 16 giờ ngày 28/9, bão trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị với sức gió mạnh 12- 13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với khoảng 30 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Thanh Hó a đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Đến 4 giờ ngày 29/9, bão trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh với sức gió cấp 9-10, giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30km/h và đi vào đất liền khu vực Trung Bộ. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4; vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro cấp 3.
Đến 16 giờ ngày 29/9, bão trên khu vực Thượng Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với khoảng 20-25km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảoHòn Ngư) và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); khu vực đất liền từ Ninh Bình đến Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Hồi 4 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h.
Trên biển:
- Vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m, biển động dữ dội.
- Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).
- Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.
Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển:
Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Nam Thanh Hóa tới Bắc Hà Tĩnh cao 1,0-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm 28/9.
Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Trên đất liền:
Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9. Từ trưa 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14. Từ chiều 28/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Mưa lớn
Từ 28/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).
Hồi 1 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h.
23:20 - 27/09/2025
Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP Huế, do ảnh hưởng của bão số 10, từ ngày 27-29/9, trên địa bàn TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.
Theo lãnh đạo UBND phường An Cựu, TP Huế cho biết, vào khoảng 15h chiều nay, anh Nguyễn Duy Hùng (SN 1985) cùng vợ là chị Dương Thị Huệ (SN 1990, cùng trú tỉnh Quảng Ninh) lội nước lụt ra bến xe để về Thanh Hóa.
Khi đi qua đoạn nước lũ chảy xiết trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, chị Huệ không may bị nước lũ cuốn trôi, mất tích nên anh Hùng liên hệ cơ quan chức năng nhờ cứu hộ.
Hiện, Công an TP Huế đang phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức tìm kiếm cứu nạn người phụ nữ.
23:14 - 27/09/2025
Trên biển:
- Vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m, biển động dữ dội.
- Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).
- Từ gần sáng ngày 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.
Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển:
Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Nam Thanh Hóa tới Bắc Hà Tĩnh cao 1,0-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.
Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Trên đất liền:
Từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Tp.Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.
Mưa lớn
Từ đêm 27/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).
Với tốc độ di chuyển rất nhanh, hướng di chuyển gần như song song với đường bờ biển miền Trung nên vùng ảnh hưởng của bão sẽ trải dài trên cả vùng biển từ Ninh Bình tới đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn). Gió tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội.
Trên đất liền, từ Ninh Bình đến Quảng Trị, gió mạnh cấp 8. Từ Quảng Trị tới khu vực phía Nam của tỉnh Thanh Hóa, gió bão mạnh.
Cục Hàng không Việt Nam thông báo tạm ngừng tiếp thu tàu bay tại nhiều cảng hàng không từ ngày 28-29/9 để ứng phó bão số 10 (BUALOI), đảm bảo an toàn bay.
Cụ thể, Cảng hàng không Đồng Hới ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h - 22h ngày 28/9. Cảng hàng không Thọ Xuân ngừng tiếp thu tàu bay từ 22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, ngừng tiếp thu tàu bay từ 8h-14h ngày 28/9. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ngừng tiếp thu tàu bay từ 6h-11h ngày 28/9.
Các cảng hàng không dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 gồm: Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không Vinh, Cảng hàng không Đồng Hới.
Riêng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Đà Nẵng dự kiến sẽ chịu tác động gió giật sớm do hoàn lưu bão gây ra.
Các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi và Cảng hàng không Chu Lai chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường
Cập nhật lúc 21h00, vị trí tâm bão: Khoảng 15.8 độ Vĩ Bắc; 111.8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 380km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30km/h.
Cập nhật lúc 19h00, vị trí tâm bão: Khoảng 15.7 độ Vĩ Bắc; 112.3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 120km về phía Nam, cách Đà Nẵng khoảng 420km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30km/h.
Cập nhật lúc 19h00, vị trí tâm bão: Khoảng 15.7 độ Vĩ Bắc; 112.3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 120km về phía Nam, cách Đà Nẵng khoảng 420km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30km/h.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện 66/CĐ-BXD về việc tập trung chủ động ứng phó với bão số 10, nhằm triển khai Công điện số 05/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 26/9/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về chủ động ứng phó với bão số 10, đồng thời để chủ động ứng phó mưa, bão bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Công điện yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ phối hợp với các Sở Xây dựng và các lực lượng chức năng của địa phương rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở; kiểm soát giao thông, chủ động điều tiết giao thông; cấm đường tại các vị trí nguy hiểm (ngầm tràn, cầu, phà…) trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng của bão, mưa lũ, kiên quyết không cho người và phương tiện đi vào những vị trí này nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người, phương tiện.
Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí máy móc, thiết bị và nhân lực ở những vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ trọng điểm trong khu vực chịu ảnh hưởng.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tương thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, thời điểm cơn bão BUALOI ở ngoài Biển Đông, dự báo của các Trung tâm Dự báo bão quốc tế phân tán. Tuy nhiên, khi bão di chuyển vào Biển Đông các Trung tâm dự báo bão quốc tế đều nhận định bão sẽ đi dọc ven biển miền Trung, sau đó sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Trị, thời gian đổ bộ khoảng ngày 29/9, sau đó điều chỉnh sớm hơn khoảng đêm 28/9, tuy nhiên cường độ của bão khi ảnh hưởng của các Trung tâm dự báo khác nhau.
Dự báo của Trung tâm khí tượng Nhật Bản và khí tượng Trung Quốc nhận định, đêm 28/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Nghệ An-Bắc Quảng Trị, cường độ cấp 12, giật cấp 15.
Dự báo của khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) nhận định, đêm 28/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, cường độ cấp 13, giật cấp 16.
Dự báo của hải quân Mỹ nhận định, đêm 28/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Trị, cường độ cấp 13 (tuy nhiên gió của Mỹ là gió đo 1 phút, nên cấp 13 tương đương cấp 12 của thang gió Việt Nam, giật cấp 15).
Dự báo bằng công nghệ mới AI (phối hợp với Weather New và Google) nhận định, đêm 28/9 bão sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam, trọng tâm là khu vực Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, cường độ cấp 10-12, giật cấp 14.
Cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam dự báo, khoảng sáng 28/9, bão sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung và khoảng tối đến đêm 28/9, bão đi vào đất liền khu vực Nghệ An-Bắc Quảng Trị. Hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa-thành phố Huế.
Đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liền có khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 (Kajiki) năm 2025 đổ bộ vào Hà Tĩnh (bão số 5 gây gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12 ở khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh).