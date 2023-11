Cặp đôi Vbiz tung ảnh cưới trước thềm lễ ăn hỏi quy tụ dàn sao, nhan sắc cô dâu hậu sửa mũi gây chú ý

Trải qua 5 năm đồng hành cùng nhau, Phương Lan (Nhà Bà Nữ) và bạn trai Phan Đạt quyết định về chung nhà. Lễ ăn hỏi của cặp đôi sẽ diễn ra vào hôm 18/11 tới với dàn bê tráp toàn sao Việt như: Lan Ngọc, Khả Như, Hoa hậu Khánh Vân, Huỳnh Phương, BB Trần, Hải Triều, Minh Dự, S.T Sơn Thạch... Trước thềm ngày trọng đại, Phương Lan và Phan Đạt hé lộ thêm bộ ảnh cưới được chụp tại TP.HCM.

Cô dâu diện váy cưới trắng được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, chỉ trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng đã rất cuốn hút. Trước đó, Phương Lan tiết lộ một trong những lý do khiến cô quyết định can thiệp "dao kéo" sửa mũi là để có diện mạo xinh xắn nhất trong ngày cưới. So với lần lộ diện khác lạ vì chiếc mũi sưng trong chương trình Hành Trình Rực Rỡ thì nay khuôn mặt Phương Lan trông đã hài hoà, đường nét tự nhiên hơn.

Phương Lan và Phan Đạt tung bộ ảnh cưới trước thềm lễ ăn hỏi

Cô dâu từng tiết lộ đã quyết định sửa mũi vì mong muốn có diện mạo đẹp nhất trong ngày cưới

Phương Lan diện váy cưới đơn giản nhưng sang trọng

Khuôn mặt cô dâu đã hài hoà hơn so với lần lộ diện trên sóng truyền hình

Phương Lan từng xác nhận "dao kéo", cắt chỉ gấp để tham gia chương trình thực tế

Hiện tại, Phương Lan và Phương Đạt đã chuẩn bị gần như hoàn tất các khâu trong lễ ăn hỏi và lễ cưới vào hôm 20/11 tới. Đám cưới Vbiz này sẽ có dàn nghệ sĩ như: Khánh Vân, Lan Ngọc, Tiến Luật - Thu Trang, Puka - Gin Tuấn Kiệt, Khả Như, Huỳnh Phương... tham dự.

Trong lần tâm sự với chúng tôi, Phan Đạt tiết lộ lý do quyết định cưới Phương Lan sau nửa thập kỷ gắn bó: "Chúng tôi có 5 năm sống chung với nhau, cầu hôn chính thức thì không có nhưng vào 1 ngày đẹp trời tôi về nhà hỏi Lan: Hay giờ cưới nhở?. Tôi nói nghiêm túc nhưng với thái độ chưa được nghiêm túc nên Lan nghĩ tôi đang đùa. Chuyện là một hôm đó đi ngang qua nhà thờ Đức Bà thấy người ta đang chụp ảnh cưới, xong nghĩ chúng tôi đã đi làm, ở chung và trải qua nhiều khó khăn cùng nhau thì không có lý do gì khiến tôi sợ sệt khi phải kết hôn. Khi tôi về hỏi thì hình như Lan lần đầu được ai đó hỏi cưới nên chỉ cười thôi, cười không khép được miệng. Tôi gọi cho mẹ thì mẹ cúp máy luôn, lúc đó thì chúng tôi mới yêu có 2 năm nên mẹ tôi nghĩ cả hai còn trẻ con. Đến gần đây khi tôi gọi lại thì mẹ đồng ý ngay".

Cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 20/11