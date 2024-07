Love Next Door là một trong số những tựa phim Hàn được mong chờ nhất nửa cuối 2024 do có sự góp mặt của cặp đôi cực phẩm nhan sắc Jung Hae In - Jung So Min. Mới đây nhất, 1 tháng trước khi lên sóng, ekip Love Next Door đã phát hành teaser đầu tiên, hé lộ tạo hình hai nhân vật chính. Đoạn clip ngắn dài đúng 15 giây là phân cảnh cặp đôi chính cùng xem lại những thước phim từ thời thơ ấu tới khi trưởng thành của mình.



Teaser phim Love Next Door

Đặc biệt thông qua đoạn teaser ngắn, khán giả được thấy cặp đôi Love Next Door xuất hiện trong tạo hình học sinh trung học. Hiện tại, Jung Hae In đã 36 tuổi trong khi Jung So Min cũng đã tròn 35 thế nhưng cả hai chẳng gặp khó khăn gì trong việc nhập vai học sinh. Khán giả không hề nhận ra rằng hai người đều đã ở độ tuổi U40 trong tạo hình cưa sừng làm nghé này.

Bình luận của khán giả: - Dễ thương thế, ai cũng U40 rồi mà nhìn tưởng đâu mấy đứa diễn viên mới vào nghề, mới đầu nhận không có ra á trời. - Ai dám tin hai người này đã 35, 36 tuổi không trời. - Ôi nhìn yêu thế, So Min cứ trẻ mãi thôi ấy nhỉ. - Cho hai người này đóng phim thanh xuân vườn trường luôn cũng được ấy. Cái tạo hình đậm chất thanh xuân luôn.

Jung So Min và Jung Hae In trong tạo hình học sinh cấp ba

Đặc biệt Jung So Min được khen ngợi nhiều hơn hẳn bởi dáng vẻ đậm hơi thở thanh xuân dù mới chỉ xuất hiện trong vài ba khung hình. Nhiều người còn nhận ra nếu so sánh với thời điểm 14 năm trước, khi mới vào nghề ở bộ phim Bad Guy thì hiện tại, Jung So Min gần như không hề già đi.

Jung So Min sau 14 năm

Love Next Door là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Jung So Min trong 2 năm kể từ thành công vang dội của bộ phim cổ trang Hoàn Hồn. Trong phim, cô vào vai Bae Seok Ryu, người luôn đứng đầu trong các kỳ thi và chưa bao giờ thất bại kể từ khi còn nhỏ. Mặc dù đã làm tới chức quản lý tại một tập đoàn có quy mô toàn cầu nhưng cuối cùng cô đã từ chức sau một sự cố. Trong khi đó Jung Hae In vào vai Choi Seung Hyo, người bạn thuở thơ ấu, quen biết Seok Ryu từ năm 4 tuổi. Hiện Seung Hyo là kiến ​​trúc sư trẻ nổi tiếng nhất trong ngành. Hai người gặp lại nhau giữa thời điểm Seok Ryu vừa trải qua những đổ vỡ.

