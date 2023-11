Cặp đôi U40 "cưa sừng làm nghé" đóng học sinh thất bại, nhìn nam chính mà chỉ biết thở dài ngao ngán

Welcome To Samdalri (Chào Mừng Đến Với Samdalri) là bộ phim truyền hình Hàn Quốc sẽ ra mắt vào những ngày đầu tháng 12 sắp tới, sau khi Cô Nàng Mạnh Mẽ Nam Gang Soon chính thức khép lại. Hiện tại đài JTBC đang tích cực quảng bá dự án, liên tục tung ra những trích đoạn, hình ảnh hé lộ câu chuyện của hai nhân vật chính do Ji Chang Wook và Shin Hye Sun đóng chính.

Trong phim, Ji Chang Wook và Shin Hye Sun sẽ đóng vai một cặp đôi quen biết nhau từ bé, cùng lớn lên tại Samdalri và đã phải lòng nhau ở thời cấp ba. Sau đó, vì nữ chính muốn theo đuổi hoài bão trong khi nam chính lại hài lòng với cuộc sống hiện tại nên hai người chia tay nhau. Tới mãi sau này, họ một lần nữa gặp lại tại hòn đảo Samdalri xinh đẹp, khi cả hai đã trưởng thành và có cuộc sống riêng thế nhưng vẫn luôn day dứt khi nghĩ về đối phương.

Theo những hình ảnh mà ekip đã nhá hàng thì Shin Hye Sun và Ji Chang Wook sẽ đảm nhận hai nhân vật chính Yong Pil và Sam Dal ngay từ giai đoạn hai người học cấp ba. Thay vì chọn diễn viên trẻ cho thì quá khứ thì cặp đôi 34 - 36 tuổi này lại "chơi liều", tự mình cưa sừng làm nghé. Hiện tại những hình ảnh thời quá khứ của hai nhân vật chưa xuất hiện nhiều nhưng cũng đủ để khán giả... hoang mang. Bởi lẽ, trông Yong Pil - Sam Dal thời cấp ba trông chẳng khác gì so với hiện tại. Đặc biệt là Ji Chang Wook, dù anh rất đẹp nhưng gương mặt đúng với độ tuổi U40, không hề giống một chàng trai mới đôi mươi, lần đầu biết yêu.

Tạo hình thời trẻ của hai nhân vật chính trông chẳng khác gì khi họ trưởng thành

Trang phục, kiểu tóc không giúp họ trông trẻ trung hơn

Khán giả thắc mắc tại sao ekip làm phim lại không lựa chọn những diễn viên trẻ để đóng giai đoạn cấp ba của nhân vật, khi vốn dĩ những phân cảnh này cũng không xuất hiện nhiều. Trước đó, bộ phim Diva Nơi Đảo Hoang cũng đã sử dụng các diễn viên trẻ/nhí để đóng những phân cảnh trong quá khứ và được khán giả đánh giá rất cao.

Shin Hye Sun và Ji Chang Wook đã quá trưởng thành để đóng học sinh

Nguồn ảnh: JTBC