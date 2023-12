Cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" Philippines: Visual lung linh, style ăn ý khiến dân tình không khỏi tiếc nuối

Tối ngày 30/11, thông tin cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" Kathryn Bernardo và Daniel Padilla chính thức "đường ai nấy đi" sau 11 năm gắn bó khiến MXH dậy sóng. Đáng chú ý, cả hai đã có vô vàn khoảnh khắc tươi đẹp và không hề có dấu hiệu rạn nứt trong suốt 11 năm qua nên việc họ chia tay càng khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Được biết, thông tin này đã do chính Kathryn Bernardo chia sẻ trên trang Instagram cá nhân kèm lời nhắn gửi đến người hâm mộ.

Kathryn và Daniel chia tay sau 11 năm khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối



Kathryn và Daniel được mệnh danh là "cặp đôi vàng" trong làng giải trí Philippines cùng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Princess and I, She's Dating The Gangster, The Hows of Us... Đặc biệt trong số đó phải kể đến Growing Up - bộ phim gắn liền với thanh xuân của biết bao khán giả và cũng là nơi "bén duyên" cho cặp đôi đình đám.

Không những gây ấn tượng nhờ lối diễn xuất đa dạng, ấn tượng mà Kathryn và Daniel còn ghi điểm khi sở hữu visual nổi bật, sắc nét từ khi còn nhỏ. Nếu như Kathryn mang vẻ đẹp thanh thuần, nữ tính thì Daniel lại "đốn tim" người hâm mộ với gương mặt nam tính, lãng tử. Ngoài ra, cả hai cũng đều sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh, cao ráo nên luôn tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ visual, khiến dân tình phấn khích khi đứng cạnh nhau.

Visual ấn tượng thời chỉ khoảng 16-17 tuổi của cặp đôi

Ngoài ra, Kathryn và Daniel cũng nhận được nhiều lời khen có cánh với gu thời trang phong cách, hợp mắt. Cặp đôi thường ưa chuộng những trang phục casual, tối giản nhưng không kém phần thời thượng, trẻ trung. Khi xuất hiện cùng nhau, Kathryn và Daniel từng có không ít khoảnh khắc khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với outfit ton sur ton, matching cùng visual sáng bừng, cuốn hút của mình.

Kathryn và Daniel đều sở hữu style đời thường trẻ trung, hiện đại với những item basic như áo phông, sơ mi, sneaker...