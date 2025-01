Bộ phim Motel California tuy không quá nổi tiếng nhưng mới đây lại bất ngờ trở thành chủ đề hot tại Hàn, lý do là bởi tin đồn hẹn hò của cặp chính Lee Se Young - Na In Woo. Ngày 22/1 mới đây, hàng loạt những trang tin lớn tại Hàn Quốc đã đăng tải những bài viết đặt ra nghi vấn về mối quan hệ của cặp đôi trẻ. Lý do của những nghi vấn này là vì ekip làm phim vừa tung ra bộ hình của 4 nhân vật chính mà đáng chú ý nhất là cặp đôi Lee - Na. Hai người có kiểu tạo dáng ngọt ngào như một cặp đôi thật, Se Young vô tư ôm Na In Woo, khác hẳn với cách tạo dáng đầy khoảng cách của cặp phụ.

Lee Se Young và Na In Woo bị đồn hẹn hò

Dĩ nhiên một bộ ảnh thì chưa thể khiến tin đồn bị đẩy đi xa. Vấn đề vẫn là bởi chemistry quá cháy của Lee Se Young và Na In Woo trong phim cũng như những tương tác thân mật của hai người ở hậu trường. Trong phim, hai người vào vai một cặp đôi đã từng là tình đầu của nhau. Tuy nhiên họ bị chia cắt bởi hiểu lầm, khoảng cách. Ngày gặp lại, họ vẫn dành những tình cảm rất đặc biệt cho đối phương.

Vì vào vai một cặp đôi yêu nhau từ đầu nên ngay những cảnh đầu phim, Lee Se Young và Na In Woo đã có nhiều phân cảnh tình tứ, thậm chí còn suýt có cảnh giường chiếu. Sự đáng yêu, ngọt ngào, những tương tác thân mật quá tự nhiên, diễn như không diễn đã khiến cặp đôi được khán giả đẩy thuyền cuồng nhiệt.

Những cảnh ngọt ngào của cặp đôi trong phim

Ngay cả ở hậu trường phim, Lee Se Young và Na In Woo cũng rất thoải mái thể hiện sự thân thiết với đối phương. Có lẽ việc có độ tuổi khá tương đồng khiến cho họ dễ dàng bắt cặp, tương tác với nhau hơn. Sự chăm sóc, hỗ trợ lẫn nhau ở sau ống kính, cách họ tương tác, nhìn nhau ngay cả khi không ghi hình khiến khán giả càng tin chắc vào tin đồn phim giả tình thật giữa hai người.

Ở hậu trường, họ còn thoải mái tương tác hơn cả trên phim

Thực chất đây không phải lần đầu Lee Se Young bị đồn hẹn hò với bạn diễn. Trước đó, cô và Bae In Hyuk cũng vướng phải tin đồn tương tự bởi màn hợp tác quá ngọt ngào, tới độ ekip phải lên tiếng đính chính. Lần này lịch sử lại một lần nữa lặp lại và thậm chí cư dân mạng còn đang gán ghép cô với Na In Woo một cách cuồng nhiệt hơn. Chưa biết sự tình cụ thể ra sao nhưng đây cũng là một dấu hiệu mừng cho thấy Lee Se Young đã thành công tạo ra phản ứng hóa học quá ấn tượng với bạn diễn họ Na.

Về Motel California, đây là bộ phim ngôn tình xoay quanh một cặp đôi bị chia cắt 12 năm và đoàn tụ khi nữ chính từ bỏ cuộc sống hiện tại để về lại quê hương. Phim chuyển thể từ tựa tiểu thuyết nổi tiếng Home Bitter Home và hiện đang được đánh giá rất cao bởi các nhân vật, cốt truyện rất đúng tinh thần tiểu thuyết. Tuy không quá nổi tiếng ở thị trường quốc tế nhưng hiện tại Hàn, Motel California cũng được đông đảo khán giả đón nhận với rating vượt mức 5% sau 4 tập.

Nguồn ảnh: MBC