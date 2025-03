Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt chắc chắn là một bộ phim phải xem với những tín đồ yêu thích điện ảnh Hàn. Câu chuyện tình yêu của cặp đôi chính Oh Ae Soon (IU) và Yang Gwan Sik (Park Bo Gum) phải đối diện với biết bao thử thách khắc nghiệt đến tận cùng. Thế nhưng trên hành trình ấy, vẫn có những khoảnh khắc lãng mạn tuyệt vời mà có lẽ, đó là niềm ao ước của rất nhiều người.

Câu chuyện tình yêu trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt thực sự mang đến quá nhiều cảm xúc.

Khắp gầm trời này, ngoài mẹ ra thì không ai yêu Ae Soon nhiều như Gwan Sik

Ae Soon trong phim là một cô gái thông minh, dễ thương và chững trạc hơn so với tuổi. Từ hồi còn nhỏ xíu, cô bé Ae Soon đã sớm bộc lộ tài năng với bài thơ về tình yêu dành cho người mẹ làm công việc hải nữ được giải nhì toàn trường. Giống như bao đứa trẻ khác, Ae Soon cũng từng có những ước mơ. Không chỉ muốn trở thành nhà thơ, cô còn muốn trở thành tổng thống.

Hồi đó, Gwan Sik là một chàng ngốc lúc nào cũng như cái đuôi của Ae Soon. Nếu ai đó hỏi về ước mơ của cậu bé con nhà hàng cá, câu trả lời có lẽ là cưới Ae Soon làm vợ và chăm sóc cho cô khỏi khổ. Chẳng thế mà trong lúc vu vơ ngồi một mình, Gwan Sik đã cầm hòn đá, viết vu vơ lên mặt đất rằng Ae Soon chính là vợ sắp cưới của cậu. Hay khi Ae Soon nói muốn làm Tổng thống, thì Gwan Sik bảo mình sẽ trở thành Đệ nhất phu quân.

Trước khi qua đời, mẹ của Ae Soon từng đau đáu về việc cô con gái nhỏ phải có chỗ nào để bấu víu vào giữa gầm trời này, khi bà chẳng trông mong gì vào người chú luôn xem Ae Soon như con hầu, hay người cha dượng vô dụng của cô bé. Thậm chí, mẹ của Ae Soon chỉ dám mong nếu ngày nào đó Ae Soon nhờ bà nội giúp đỡ, mong bà hãy đưa tay cứu lấy cô bé đúng một lần không hơn.

Bà nội thương Ae Soon và đã thực hiện lời hứa năm xưa. Thế nhưng với khán giả xem phim, ai cũng thấy điểm tựa lớn nhất cuộc đời Ae Soon chắc chắn không thể là ai khác ngoài Gwan Sik. Ở tuổi mà những đứa trẻ khác còn hồn nhiên đến trường, chỉ nghĩ ăn gì, chơi gì, học gì, thì Ae Soon đã phải vất vả chăm 2 em nhỏ, tự mình trồng ruộng bắp cải. Vào những tuyết phủ trắng trời, công việc càng trở nên vất vả bội phần.

May sao những lúc như vậy, Gwan Sik luôn ở bên giúp đỡ cô. Gwan Sik cùng cô trồng bắp cải, lén mang những con cá của mẹ sang cho Ae Soon. Ở ngoài chợ, Ae Soon - một cô nàng văn chương, cảm thấy quá xấu hổ khi phải vừa mặc đồng phục vừa bán bắp cải. Cô không dám mở miệng chào hàng hay nở một nụ cười mời mọc. Những lúc như vậy, Ae Soon sẽ dán mắt vào một quyển sách, lấy nó che đi sự ngượng ngùng của mình, công việc bán hàng do Gwan Sik đảm nhận. Cũng vì thế, những người hải nữ bảo nhau rằng có nói Gwan Sik nuôi lớn Ae Soon cũng đúng.

Đàn ông nhà họ Yang là những người cố chấp. Gwan Sik cũng vậy khi mà suốt 10 năm trời, anh đều mang cá tới cho Ae Soon. Tình yêu của Gwan Sik lớn dần theo thời gian và Ae Soon là động lực cho tất cả sự cố gắng của Gwan Sik. Vì cô nói ước được rời khỏi đảo để tới đất liền, thế nên Gwan Sik mới tham gia đội thể thao với mong muốn rằng chỉ cần mình trở nên tài giỏi sẽ có thể giúp cô vào một ngày nào đó. Khi Gwan Sik lên tàu rời đảo để vào đất liền học, chỉ cần nghe tiếng Ae Soon gọi, Gwan Sik sẵn sàng nhảy khỏi tàu, bơi một mạch vào bờ để được ở bên cô.

Gwan Sik luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho gia đình.

Sau đám cưới, dù còn rất trẻ nhưng Gwan Sik đã cố hết sức để trở thành trụ cột gia đình, chở che cho người phụ nữ anh yêu. Ở trong nhà chồng, Ae Soon phải chịu biết bao vất vả. Cô phải làm rất nhiều việc nhà, nhưng khi ăn thì chỉ toàn đồ thừa, cơm đậu mà chẳng có đậu. Khoảnh khắc cô con gái nhỏ của họ đòi ăn đậu, Ae Soon chẳng biết làm gì ngoài cố bới trong bát, xúc cho cô bé chút cơm rồi nói đó chính là đậu.

Lúc ấy, Gwan Sik từ "mâm trên" đã xuống ngồi "mâm dưới". Anh mang đậu trong bát mình đưa cho họ, tuyên bố từ giờ mình cũng muốn được ngồi ở đây, để cho mâm mà mẹ, con và vợ anh ngồi ăn sẽ không chỉ là những thứ đồ thừa thãi nữa. Hay khi gia đình ba người họ cùng dùng bữa, vì thực phẩm trong nhà thiếu thốn, thế nên Gwan Sik cũng nhường những miếng ngon cho vợ con.

Gwan Sik không phải người nhiều lời, hiếm khi nói những lời mật ngọt với Ae Soon. Thế nhưng, anh dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình. Anh chấp nhận bị bắt nạt, bị đánh khi làm việc trên tàu mà không than vãn. Khi bị mất công việc thủy thủ, ở đâu có tuyển người làm, Gwan Sik đều đứng xếp hàng thật sớm.

Kể cả khi trên người ngày một xuất hiện nhiều vết thương, Gwan Sik cũng chẳng muốn nói vì sợ Ae Soon thêm lo. Lúc cô nói rằng anh xứng đáng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, vì suốt từ bé đến giờ, anh chưa từng ngơi nghỉ. Thế nhưng, Gwan Sik chỉ đáp lại rằng bản thân không thể làm vậy, vì mỗi ngày anh lao động là gia đình họ có thêm một ngày để sống.

Ae Soon có Gwan Sik vì cô xứng đáng

Ae Soon có người chồng tốt như Gwan Sik vì cô xứng đáng.

Gwan Sik không phải một chàng trai giàu có. Đến tận khi hai người ở độ tuổi trung niên, họ vẫn chỉ là một gia đình bình thường, không có cú plot-twist nào đưa cậu bé khờ năm nào từng cầm đá viết lên mặt đất ao ước lấy Ae Soon làm vợ trở thành một ông to bà lớn hay tạo nên kỳ tích vĩ đại nào. Dù vậy, tin rằng với rất nhiều khán giả, Gwan Sik chính là người chồng quốc dân đích thực.

Có thể, ai đó sẽ cho rằng Ae Soon dù phải chịu quá nhiều khổ sở, nhưng ông trời cũng đã đền bù khi mang tới cho cô một người bạn đời như Gwan Sik. Thế nhưng, Ae Soon có được Gwan Sik vì cô xứng đáng.

Hồi nhỏ, Gwan Sik thường xuyên bị bắt nạt trong trường. Khi đó, ai cũng chỉ nhìn Gwan Sik như cậu bé khở. Chỉ có Ae Soon luôn xông về phía trước để bảo vệ cậu. Suốt nhiều năm, điều ấy chưa từng gián đoạn. Kể cả khi Ae Soon bụng mang dạ chửa, lúc biết Gwan Sik bị đánh, cô vẫn gào lên rồi xông về phía trước anh, lấy sức đá cho tên chủ tàu một cái rồi sau đó mới khóc nấc lên vì thương chồng.

Quay lại buổi tối mà Ae Soon từng phũ phàng nói những lời cay đắng, rằng phải không có Gwan Sik thì cô mới sống được. Không chỉ vậy, cô còn thẳng tay ném đi chiếc nhẫn mà Gwan Sik tặng mình. Thế nhưng anh chẳng hề biết rằng, Ae Soon nói như vậy vì mẹ của anh từng bảo rằng nếu cô tiếp tục ở bên con trai bà, nó sẽ đánh mất tất cả gia đình, tương lai và ước mơ. Anh cũng không biết rằng tối hôm ấy, Ae Soon lùng sục ở cánh đồng hoa rất lâu để tìm lại chiếc nhẫn, sau đó khóc to như một đứa trẻ vì tìm mãi không thấy.

Lúc hai người cưới nhau, vì Ae Soon không được lòng mẹ chồng, thế nên cô phải chịu rất nhiều bất công. Có rất nhiều việc chỉ cần nói ra, cô biết chắc chắn Gwan Sik sẽ bênh vực mình. Dẫu vậy, Ae Soon cắn răng cam chịu mà không than vãn, bởi cô không muốn chồng mình ở ngoài vốn đã quá vất vả lại càng thêm lo.

Vì có một tình yêu như thế, vậy nên cuộc đời thật đáng sống

Suốt nhiều năm trời, Ae Soon luôn nuôi dưỡng khao khát được học đại học, được tới Seoul, được thoát khỏi cuộc sống khốn khổ mà mình phải chịu đựng và được tự do tung bay giữa trời. Vậy mà cuối cùng, tuổi thanh xuân của Ae Soon lại ở trong căn nhà nhỏ, một góc bếp nhỏ. Thế nhưng Ae Soon có hối hận không, câu trả lời chắc chắn là không.

Khi ôm đứa con đầu lòng trong tay, Ae Soon từng nói rằng giờ thì việc học đại học đâu còn quan trọng. Hôm ấy, trên đài vang lên tin tức về một ngôi sao thể thao mới nổi, tạo ra những kỷ lục tuyệt vời. Gwan Sik từng có cơ hội để tỏa sáng rực rỡ như vậy, nhưng với anh điều ấy cũng chẳng quan trọng gì nữa, vì có gia đình là anh đã có cả thế giới trong tay.

Rất nhiều năm sau, trong một khoảnh khắc bất lực vì chuyện tình cảm với cậu ấm nhà giàu, cô con gái cả Geum Myeong từng lỡ thốt lên những lời làm tổn thương mẹ, rằng đói thì có gì đáng tự hào, nghèo thì oai lắm sao và cô không muốn gả vào một nhà nghèo để sống cuộc đời như bà đã từng.

Rất nhiều năm sau khi nghĩ lại về thời tuổi trẻ, cô thấy cuộc đời mình tuy cơ cực nhưng vẫn rất đáng sống.

Ae Soon cũng không muốn con gái phải vất vả như mình. Tuy nhiên, cô thổ lộ với con rằng bản thân vẫn hạnh phúc theo một cách khác. Suốt nhiều năm, Ae Soon phải đối diện với đủ mọi sóng gió. Thế nhưng, bức tranh cuộc đời cô cũng rất tươi sáng với nhiều khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ.

Trong những ngày tháng cơ cực nhất, vì có một tình yêu đẹp tuyệt vời, thế nên cuộc đời của cô cũng rất đáng sống. Giả như một phép màu nào đó xảy ra mang đến cho Ae Soon cơ hội làm lại, chắc chắn cô vẫn sẽ chọn chàng "trụ gang đúc" Gwan Sik làm người bạn đời của mình.

Bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt hiện đang chiếu trên nền tảng Netflix.