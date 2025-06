John Travolta có thể coi là ngôi sao hạng A bất hạnh bậc nhất tại Hollywood. Trong cuộc đời mình, nam diễn viên liên tục phải chứng kiến những người anh thương yêu nhất ra đi. Trong đó, mối tình đầu của John Travolta là nữ diễn viên Diana Hyland qua đời đột ngột vì ung thư vú là mất mát lớn của nam nghệ sĩ.

John Travolta và Diana Hyland gặp nhau trên trường quay bộ phim The Boy in the Plastic Bubble (1976). Trong phim, họ vào vai mẹ con, nhưng ngoài đời John Travolta đã phải lòng đàn chị bất chấp khoảng cách 18 tuổi. Ngôi sao gạo cội khẳng định Diana Hyland là mối tình đầu của anh.

John Travolta và Diana Hyland bên nhau một năm sau đó nữ diễn viên đột ngột qua đời vì ung thư

Tuy nhiên, năm 1977, Diana Hyland qua đời vì bệnh ung thư vú. Nữ diễn viên sinh năm 1936 không biết về bệnh tình của mình. Bà chỉ phát hiện ra căn bệnh nguy hiểm chỉ hai tuần trước khi qua đời và mọi chuyện đã quá muộn.

Khi người tình mắc bệnh hiểm nghèo, John Travolta vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho đến khi bà qua đời. Năm 1977, Diana Hyland nhận được giải Emmy cho vai diễn trong phim The Boy in the Plastic Bubble và chính Travolta là người nhận giải thay. Trên sân khấu, nam diễn viên khiến hàng triệu người rơi nước mắt khi chia sẻ: "Diana em yêu, dù em đang ở đâu, anh vẫn yêu em. Em đã làm được rồi".

John Travolta (1954) là một nam diễn viên, vũ công và ca sĩ nổi tiếng người Mỹ. Năm 16 tuổi, được cha mẹ đồng ý, ông quyết định nghỉ học để theo đuổi nghề diễn xuất tại New York. John Travolta lần đầu tiên được biết đến khi xuất hiện trong series truyền hình Welcome Back, Kotter, và 2 phim thành công Saturday Night Fever (năm 1977) và Grease (1978). Sự nghiệp ông đi xuống từ đầu cho đến cuối thập niên 80.

John Travolta là một ngôi sao đa tài với sự nghiệp kéo dài hàng chục năm trên đỉnh cao

Trong thập niên 1990, sự nghiệp ông thăng tiến trở lại với vai diễn Vincent Vega trong tác phẩm Pulp Fiction (1994) của đạo diễn Quentin Tarantino. Bộ phim đạt được thành công cả về mặt phê bình và thương mại, đem lại cho John Travolta một đề cử cho giải Oscar.

Từ đó ông tiếp tục đóng trong những phim như Face/Off, Ladder 49, và Wild Hogs, Swordfish (2001), The Taking of Pelham 123 (2009), From Paris with Love (2010) và Gotti (2018)... John Travolta giành giải Giải Quả cầu vàng cho Nam diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất với phim Get Shorty. Ông được đề cử giải Emmy cho vai diễn Ron Wilcox, trong loạt phim truyền hình hài Die Hart (2020–2023).

John Travolta có nhiều tác phẩm ăn khách. Ông cũng có những giải thưởng chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng

John Travolta gặp nữ diễn viên Kelly Preston trên phim trường The Experts và kết hôn vào năm 1991. Họ được coi là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng và bền lâu nhất ở Hollywood. Mọi người yêu mến và gọi họ là một cặp trời sinh. Kelly cũng từng tâm sự rằng, khi mới 16 tuổi, cô đã có những suy nghĩ về một mái ấm hạnh phúc với John trong tương lai không xa.

Cặp đôi có 3 người con hai trai và một gái. Tuy nhiên, con trai đầu lòng đã qua đời vào năm 2009 khi mới 16 tuổi sau một cơn động kinh. Năm 2020, nữ diễn viên Kelly Preston cũng qua đời.

Kelly Preston giúp John Travolta vượt qua nỗi đau mất mối tình đầu và mất con trai

Họ là cặp đôi chung thủy, hạnh phúc hiếm có tại Hollywood. Tuy nhiên năm 2020, Kelly Preston qua đời