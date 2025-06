Nữ diễn viên Kim Gyu Ri hiện đang là cái tên cực hot tại Hàn bởi màn tái xuất thành công với bộ phim điện ảnh The Pact. Phim hiện ghi nhận hơn 500.000 khán giả đến rạp, vượt qua điểm hòa vốn (phim chỉ cần bán 300.000 vé để hòa vốn), hứa hẹn sẽ trở thành phim Hàn tiếp theo ghi nhận dấu mốc triệu vé trong năm nay.

Poster phim The Pact của Kim Gyu Ri

Giữa thời điểm The Pact đang gây chú ý, Kim Gyu Ri càng khiến cư dân mạng sục sôi khi đăng tải một hình ảnh "đáng sợ" của mình lên trang cá nhân. Trong bức ảnh này, cô đang ngồi trên bàn mổ, phần đầu băng bó, mí mắt sưng tấy, không thể mở. Nhìn qua là có thể thấy cô vừa trải qua một pha trùng tu nhan sắc và đang chiêm ngưỡng diện mạo mới của mình.

Hình ảnh gây sốc của Kim Gyu Ti

Tưởng đâu Kim Gyu Ri thực sự can thiệp dao kéo nhưng hóa ra đây chỉ là một tạo hình trong bộ phim The Pact của nữ diễn viên. Đính kèm hình ảnh, nữ diễn viên đăng dòng trạng thái chia sẻ, tự rùng mình với diện mạo này của chính mình:

"Hả!!! Kim Gyu Ri là sao cơ????... Không lẽ nào???? Rùng mình thật...

Ba mẹ đã sinh ra tôi, và đội hóa trang đã tạo nên tôi

Cảnh này rốt cuộc là cảnh gì, hãy xem trong bộ phim The Pact! Hiện tại The Pact đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc."

Kim Gyu Ri check in cùng tổ hóa trang, những người đã khiến cô "rùng mình" với chính mình

Kim Gyu Ri sinh năm 1979, là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc cuối thập niên 1990 - đầu 2000. Cô vụt sáng thành sao khắp châu Á nhờ vai phản diện trong bộ phim truyền hình đình đám Giày Thủy Tinh với vai diễn người phụ nữ độc ác, thủ đoạn. Dù nhân vật tàn độc nhưng với diễn xuất quá thuyết phục, cô vẫn chiếm trọn cảm tình từ khán giả. Nhờ đó, Kim Gyu Ri được truyền thông Hàn ưu ái gọi là “ác nữ quốc dân”. Sau thành công này, cô tiếp tục khẳng định thực lực qua loạt phim như Memento Mori, Portrait of a Beauty hay God of War. Sở hữu vẻ đẹp cổ điển, sắc sảo, Kim Gyu Ri từng là biểu tượng gợi cảm và thanh lịch trong giới showbiz. Gần đây, việc trở lại với bộ phim The Pact cùng kênh YouTube riêng, tiếp tục cho thấy sức hút khó cưỡng sau hơn 20 năm hoạt động.

Hình ảnh trong Giày Thủy Tinh

Kim Gyu Ri hiện tại còn trẻ trung hơn cả thời Giày Thủy Tinh

Về The Pact, phim xoay quanh cuộc đối đầu nghẹt thở giữa hai nhân vật: Yoon Ji Hee (do Kim Gyu Ri thủ vai), người phụ nữ khao khát quyền lực sở hữu năng lực bí ẩn, và Jung Hyun Soo (do Ahn Nae Sang đóng) - một nhà báo truy đuổi sự thật. Diễn xuất xuất thần của Kim Gyu Ri, việc cô quá giống với hình ảnh cựu Đệ nhất phu nhân ngoài đời thật khiến bộ phim gây ra cơn sốt ở Hàn. Không được PR rầm rộ nhưng ngay từ sau khi ra rạp, The Pact luôn nằm trong top đầu về tỷ lệ lấp đầy phòng vé, được truyền thông Hàn gọi là "bộ phim do chính khán giả tạo nên" (do phim không được PR mạnh nhưng vẫn được khán giả ủng hộ và quảng bá nhiệt tình trên các nền tảng MXH).

Ekip phim The Pact

Nguồn ảnh: Tổng hợp