Cặp đôi đạo diễn - diễn viên hơn kém 21 tuổi hẹn hò sau 3 lần hợp tác, còn lộ liễu ở phim trường

Vào ngày 21/8, The Fact đưa tin độc quyền nữ diễn viên Lee Yeol Eum đang hẹn hò với đạo diễn Han Jae Rim. Điều khiến khán giả bất ngờ nhất đó chính là tuổi tác của cặp đôi. Lee Yeol Eum năm nay 27 tuổi, còn đạo diễn Han Jae Rim đã 48 tuổi, khoảng cách của cặp đôi lên đến 21 tuổi.

Được biết, Lee Yeol Eum và Han Jae Rim công khai mối quan hệ lãng mạn của họ trên phim trường Money Game vào tháng 12 năm ngoái. Đây là dự án thứ 3 bộ đôi đạo diễn - diễn viên hợp tác, trước đó họ đã làm việc cùng nhau trong The King (2017) và Emergency Declaration (2022). Diễn viên, quản lý và nhân viên đoàn làm phim Money Game cho biết Lee Yeol Eum - Han Jae Rim là 1 đôi tình nhân và họ không ngần ngại thể hiện tình cảm trên phim trường.

Đạo diễn Han Jae Rim và diễn viên Lee Yeol Eum được cho là đang hẹn hò. Họ đã hợp tác với nhau trong 3 dự án phim

Khi liên hệ với công ty quản lý Namoo Actors của Lee Yeol Eum, The Fact nhận được câu trả lời: "Chúng tôi đang kiểm tra. Rất khó xác nhận vì đó là cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ". Phía đạo diễn Han Jae Rim không lên tiếng về tin đồn tình cảm.

Đạo diễn Han Jae Rim sinh năm 1975, bắt đầu sự nghiệp vào năm 2005 với bộ phim Rules of Dating. Han Jae Rim giành được nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Chuông vàng 2006 danh giá. Trong khi đó, Lee Yeol Eum sinh năm 1996. Cô tham gia nhiều phim, gần đây ghi dấu ấn với vai "tình địch" của Han So Hee trong Nevertheless. Tuy nhiên, tên tuổi cô gắn với bê bối ăn thịt 2 con sò tai tượng quý hiếm trong vườn quốc gia Hat Chao Mai, Thái Lan khi tham gia chương trình Law Of The Jungle.

Lee Yeol Eum nỗ lực lấy lại hình ảnh...

... sau bê bối ăn sò quý hiếm

Nguồn: The Fact