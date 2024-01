Cặp đôi cổ trang gây sốt màn ảnh Hàn hiện tại: Nhan sắc đỉnh cao, chuyện tình buồn nhưng đẹp đến nao lòng

Thời điểm hiện tại, My Demon vẫn đang gây sốt nhờ mối tình đầy lôi cuốn giữa Jeong Gu Won (Song Kang) và Do Do Hee (Kim Yoo Jung). Ở tập 12, câu chuyện tiền kiếp của họ được hé mở khiến cho các fan phát sốt. Thậm chí, chẳng ít người còn đòi gấp một bộ cổ trang "ngược luyến tàn tâm".

Chuyện tình đẹp vượt ra khỏi rào cản giai cấp

Khi còn mang thân phận con người, Jeong Gu Won từng có tên Seo Yi Sun. Chàng là độc đinh của một gia đình quyền quý. Mọi người đồn rằng chàng là một kẻ ăn chơi, hơn nữa lại được chiều chuộng nên chẳng bao giờ bị mắng. Thế nhưng hơn ai hết, Seo Yi Sun là người tốt bụng, không bao giờ cậy thân phận tôn quý mà khinh thường những người mang thân phận thấp hèn.

Một ngày kia, Seo Yi Sun vô tình bắt gặp người con gái tên Wolsim đang múa kiếm bên bờ sông. Ngay khoảnh khắc ấy, chàng đã biết đây là định mệnh của đời mình. Kể cả khi cô ấy chỉ là một kỹ nữ đến từ Hanyang, chàng vẫn chẳng màng tất cả mà yêu nàng say đắm.

Kể từ ngày ấy, Seo Yi Sun quyết tâm theo đuổi Wolsim. Chàng chực chờ bên bờ suối nơi Wolsim tập múa kiếm, giả vờ học tập để có cớ ở lại nhìn ngắm nàng. Wolsim thấy Seo Yi Sun cầm ngược cả sách liền biết ngay "âm mưu" nhỏ của chàng. Thế nhưng, vị thiếu gia này không hề khiến nàng thấy phản cảm mà lại có gì đó đáng yêu.

Ngày qua ngày, hai người cứ thế ở cùng nhau, một đọc sách, một múa kiếm, tình cảm chẳng biết nảy sinh từ bao giờ. Rồi một lần, Seo Yi Sun chỉ vì chiếc giày của Wolsim mà phải lao xuống suối tìm khiến cả người ướt nhẹp. Khi lên bờ, Seo Yi Sun còn bị Wolsim mắng một trận. Nhưng với chàng, điều đó thật tuyệt vời bởi chàng biết, Wolsim lo cho mình.

Buổi tối hôm ấy, bên ánh lửa bập bùng, lần đầu tiên Wolsim đã chủ động xích lại gần Seo Yi Sun, tựa vào người chàng. Đó cũng là lần đầu tiên, Seo Yi Sun thấy được dáng vẻ ngượng ngùng của người con gái mình thương. Trong mắt chàng, chẳng có nữ tử nào đẹp được như thế.

Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, tình yêu thực có thể cứu rỗi con người

Vào một buổi tối trăng tròn, Seo Yi Sun đã hỏi Wolsim về Hanyang và lý do cô quyết định rời xa chốn đô thành phồn hoa ấy. Wolsim kể rằng mình đã từ chối múa cho một vị quan lớn xem. Cô bảo dù mình chỉ là một kỹ nữ nhỏ bé, nhưng cô chẳng thể động một ngón tay khi trong lòng không muốn.

"Một kỹ nữ hèn mọn lại dám khước từ một nhân vật quyền quý, giữ được cái mạng cũng đã là mang ơn lắm rồi" - Wolsim đã nói như vậy. Đó hẳn cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người thời đại ấy. Thế nhưng, Seo Yi Sun thì khác.

Chàng tin chắc rằng hẳn phải có lý do nào đấy mới khiến Wolsim làm như vậy và cảm thấy bản thân phải trả ơn nàng vì điệu múa mà vị quan lớn kia không được xem, chàng lại được thưởng thức mỗi ngày. Wolsim trả lời rằng "thiếu gia đã trả cho tôi rồi mà" khiến Seo Yi Sun rất ngạc nhiên. Thực ra, thứ mà Wolsim nhận được còn lớn hơn rất nhiều, đấy là sự trân trọng.

Cũng vào ngày hôm ấy, Seo Yi Sun đã bày tỏ lòng mình. Tuy nhiên vì khác biệt thân phận giữa cả hai quá lớn, Wolsim không dám bước đến và nắm lấy tay chàng. Cô nói rằng tình yêu chỉ khiến người ta yếu mềm rồi lôi họ xuống vực thẳm. Khi mà Wolsim kiên quyết rời đi, tâm trí cô lại lung lay bởi những lời nói chân thành của Seo Yi Sun:

"Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, rằng lòng luyến mộ có thể cứu rỗi con người. Vạn nhất không thể ngăn cản bi kịch và phải rơi xuống vực thẳm, ta nguyện lòng rơi xuống cùng nàng".

Ngày chàng vinh hiển trở về, cũng là lúc nàng rời khỏi thế gian

Dù bị Wolsim từ chối, thế nhưng vị thiếu gia si tình Seo Yi Sun vẫn không từ bỏ. Một ngày nọ, chàng mừng rỡ chạy đến tìm nàng, mang tới lý luận bình đẳng từ phương Tây. Với họ, những con người bị cách chia bởi tư tưởng phân biệt giai cấp thời phong kiến, điều này chẳng khác nào sự cứu rỗi.

Wolsim ước rằng trên đời này sẽ chẳng còn ai bị đối xử như kẻ thấp hèn nữa. Chừng nào thế giới được như vậy, hai người có thể thành hôn. Seo Yi Sun không muốn chờ đợi mà phải tự mình tạo ra sự thay đổi. Chàng định sẽ thi khoa cử, vào triều làm quan. Khi đó, hai con người ấy đều có niềm tin rằng cuối cùng, rồi họ cũng được hạnh phúc. Thế nhưng, bi kịch tột cùng lại ập đến.

Tầng lớp cai trị dĩ nhiên không bao giờ dung thứ cho lý luận mới và đàn áp những người tin tưởng nó. Không chỉ vậy, các phe phái cũng lợi dụng sự kiện này để triệt hạ lẫn nhau. Cha của Seo Yi Sun vì để ngăn chặn chuyện này đã quyết định biến Wolsim thành vật tế.

Trước ngày lên kinh đô ứng thí, Seo Yi Sun đã tặng cho Wolsim chiếc vòng quý làm tín vật. Quan quân ép nàng phải khai ra ai là người đã đưa cho mình chiếc vòng này với lời hứa sẽ giúp nàng bảo toàn mạng sống. Dẫu vậy, vì nam nhân mình yêu, Wolsim kiên quyết chẳng hé nửa lời. Để rồi, ngày Seo Yi Sun vinh hiển trở về, đó cũng là lúc chàng tận mắt chứng kiến nữ nhân mình yêu bị sát hại.

Trong cơn điên cuồng, khi mà lửa giận và lòng hận thù che mờ lý trí, chàng đã ra tay sát hại rất nhiều người, có cả người yêu quý chàng, cả người chàng yêu quý. Thế rồi, Seo Yi Sun tự sát. Chàng chết đi với lòng căm giận con người vì đã đẩy nữ nhân chàng yêu đến cửa tử. Cũng vì điều này, Thần đã biến Seo Yi Sun thành ác quỷ, kẻ lấy đi linh hồn nhân loại và đưa họ xuống địa ngục.

Hàng trăm năm sau, Seo Yi Sun và Wolsim trùng phùng khi họ đã là Jeong Gu Won và Do Do Hee. Thần cảnh báo Jeong Gu Won rằng bánh xe số phận sẽ lặp lại, bi kịch giữa họ sẽ tái diễn. Bởi thế, Jeong Gu Won rất sợ một ngày nào đó, Do Do Hee vì mình mà phải rời bỏ thế gian.

Thế nhưng lúc này, cô lại đưa tay về phía anh. Điều đó tiếp thêm cho Jeong Gu Won sức mạnh và lòng dũng cảm để bảo vệ tình yêu của họ: "Liệu có số phận nào được định sẵn cho ta và em hay không? Nếu có thứ gọi là số phận, thì lần này ta sẽ cải số cho được để tận cùng của đôi ta là hạnh phúc".

Bộ phim My Demon do Song Kang và Kim Yoo Jung đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS.