Cao thủ võ thuật Lương Tiểu Long qua đời 2 tháng vẫn chưa được an táng

Theo truyền thông Hong Kong, diễn viên Lương Tiểu Long qua đời vào giữa tháng 1 tại Thâm Quyến, hưởng thọ 77 tuổi. Tuy nhiên, đến nay việc hậu sự vẫn chưa hoàn tất.

Một người được cho là học trò của ông tiết lộ, tro cốt của sao Tuyệt đỉnh Kung Fu hiện vẫn được lưu giữ tại nhà tang lễ miễn phí ở Thâm Quyến và có thể tiếp tục được đặt tại đây trong thời gian dài, thời hạn lên tới 10 năm.

Sau khi nam diễn viên qua đời, tài khoản mạng xã hội có hơn 2,8 triệu người theo dõi của ông do người học việc này tiếp quản. Phía vợ ông - bà Tống Tương - cáo buộc người này lợi dụng tài khoản để kiếm tiền, trong khi người học việc khẳng định đã được ủy quyền hợp pháp, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với con gái của cố nghệ sĩ trong tương lai.

Ngôi sao võ thuật Lương Tiểu Long.

Gần đây, người học việc liên tục đăng tải nội dung bày tỏ bức xúc, cho rằng việc chưa chôn cất là không thỏa đáng. Người này muốn tìm ra ai là người quyết định để tro cốt tiếp tục lưu giữ tại nhà tang lễ trong thời gian dài.

Học trò cũng tiết lộ mối quan hệ giữa Lương Tiểu Long và vợ không còn gắn bó trong nhiều năm trước khi ông qua đời. Cụ thể, vợ chồng ngôi sao đã rạn nứt từ nhiều năm trước, hai người sống ly thân và gần như không liên lạc. Theo lời người này, trong thời gian ông bệnh nặng, vợ không thường xuyên bên cạnh, nhưng sau khi ông qua đời lại chia sẻ hình ảnh cũ để thể hiện tình cảm. Những phát ngôn này nhanh chóng gây chú ý và tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Trước những thông tin trên, bà Tống Tương lên tiếng bác bỏ, nói các cáo buộc là bịa đặt và cho biết đã thu thập bằng chứng để xử lý theo pháp luật. Bà nhấn mạnh chồng mình không để lại di chúc ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào quản lý hay khai thác các tài khoản mạng xã hội mang tên ông. Theo bà, việc các tài khoản này bị người khác tự ý vận hành, thậm chí tham gia hoạt động thương mại là không hợp pháp.

Hiện tại, phía gia đình chưa công bố cụ thể thời điểm an táng.

Diễn viên võ thuật kỳ cựu Lương Tiểu Long từng trải qua hai cuộc hôn nhân với nhiều biến cố đáng.

Người học việc cũ của Lương Tiểu Long tiết lộ cuộc hôn nhân giữa ông và vợ - Tống Tương - thực chất chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Năm 1975, ông kết hôn với ca sĩ Lê Ái Liên. Bốn năm sau, bà bất ngờ bị tấn công bằng axit, dẫn đến biến dạng khuôn mặt và buộc phải rút lui khỏi giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Sự việc từng gây chấn động dư luận thời điểm đó. Có thông tin cho hay Lương Tiểu Long đã dốc toàn bộ tài sản, chi hàng triệu NDT để chữa trị và thực hiện nhiều ca phẫu thuật ghép da cho vợ. Dù thế, cuộc hôn nhân của họ vẫn không thể cứu vãn. Lê Ái Liên qua đời vào tháng 9/2024, trước Lương Tiểu Long không lâu.

Đến năm 1995, nam diễn viên tái hôn với Tống Tương, người kém ông 20 tuổi. Hai người có với nhau một con trai và một con gái.

Lương Tiểu Long sinh năm 1951 tại Trung Sơn, Quảng Đông, là diễn viên, võ thuật gia và chỉ đạo võ thuật nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc). Từ thập niên 1970, ông cùng Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long được mệnh danh là “Tứ tiểu long” của điện ảnh xứ Cảng thơm. Thập niên 1980, ông vụt sáng với vai Trần Chân trong Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp và Trần Chân. Năm 2004, vai Hỏa Vân Tà Thần trong phim Tuyệt đỉnh Kung Fu của Châu Tinh Trì khiến ông vang danh khắp châu Á.