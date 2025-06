Cao thủ đi chợ mách 8 chiêu nhìn hàng chuẩn, không lo bị mua hớ

Đi chợ không phải điều gì đáng sợ, chỉ cần để ý kỹ một chút, bạn hoàn toàn có thể chọn được thực phẩm tươi, sạch và giàu dinh dưỡng. Dưới đây là 8 mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích giúp bạn tránh hàng kém chất lượng và tự tin hơn khi đi chợ mỗi ngày.

1. Ưu tiên tôm cong thay vì tôm thẳng

Một dấu hiệu dễ nhận biết tôm còn tươi là phần thân cong nhẹ giống hình chữ C. Điều này cho thấy tôm vẫn giữ được độ đàn hồi và thịt chắc ngọt. Ngược lại, tôm đã chết lâu thường sẽ bị thẳng đơ, phần thịt dễ bị bở hoặc mất vị. Hãy quan sát kỹ hình dáng trước khi mua để không rước về những con tôm đã mất độ ngon.

2. Chọn khoai tây không mọc mầm, vỏ nhẵn

Khoai tây mọc mầm không chỉ kém ngon mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do chứa solanine - một hợp chất có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh nếu tích tụ quá nhiều. Do đó, hãy chọn những củ khoai còn chắc tay, vỏ trơn láng, không nứt nẻ hoặc mọc mầm để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

3. Cà chua nhiều lá cuống thường ngon hơn

Khi chọn cà chua, bạn có thể đếm số lá (cuống phụ) trên đầu quả. Những quả có từ 6 lá trở lên thường được đánh giá là phát triển tốt, nhiều dinh dưỡng, khi chín sẽ thơm và ngọt hơn. Ngược lại, cà chua ít lá (5 lá trở xuống) có thể kém mọng và không đậm vị bằng.

4. Tỏi nguyên củ bảo quản tốt và giữ mùi hơn

Nên chọn tỏi còn nguyên củ, chắc tay và không bị tách nhánh. Tỏi bị nứt thường đã mất độ ẩm tự nhiên, dễ bị thâm đen, giảm hương thơm đặc trưng và nhanh hỏng hơn trong quá trình bảo quản. Một củ tỏi lành lặn sẽ giúp bạn giữ được hương vị món ăn lâu dài hơn.

5. Gừng vỏ sần, màu nhạt mới là gừng "xịn"

Đừng để vẻ ngoài "bóng bẩy" đánh lừa - những củ gừng vàng sáng, mịn màng thường đã bị rửa kỹ và có thể mất mùi. Gừng tươi thực sự thường có lớp vỏ sần nhẹ, màu vàng nhạt, mùi thơm nồng và vị cay rõ nét hơn. Đây là loại gừng nên chọn nếu bạn cần nguyên liệu có dược tính và hương vị mạnh.

6. Bắp cải: đầu nhọn ăn sống, đầu tròn nấu chín

Hình dáng bắp cải không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến cách chế biến. Bắp cải đầu nhọn có phần lá giòn, vị ngọt, rất hợp để ăn sống hoặc trộn salad. Trong khi đó, bắp cải đầu tròn mềm và dễ chín, phù hợp hơn với các món hầm, luộc hoặc nấu canh.

7. Ớt cong thường cay hơn ớt thẳng

Một mẹo nhỏ dành cho người sành ăn cay: ớt quả cong thường chứa nhiều capsaicin - hợp chất tạo vị cay hơn so với ớt thẳng. Ngoài hình dạng, bạn cũng nên quan sát lớp vỏ và màu sắc để chọn được trái ớt tươi ngon, không dập nát.

8. Hành tây tím dịu, hành tây trắng nồng

Hành tây tím có vị ngọt dịu, ít hăng, rất thích hợp cho các món ăn sống như salad hoặc làm topping trang trí. Trong khi đó, hành tây trắng cay nồng hơn, nên được dùng để xào, nấu hoặc chiên, giúp món ăn thêm đậm đà.

