Cao Ngân cuối cùng cũng được hát trọn vẹn Cả Một Trời Thương Nhớ, netizen trêu: "Hồ Ngọc Hà lặng lẽ ra về!"

Tối 16/10, buổi tiệc Thank You Party của The New Mentor diễn ra, quy tụ đầy đủ các thí sinh lẫn các vị Super Mentor. Một trong những khoảnh khắc viral nhất của sự kiện này chắc chắn phải là tiết mục "cây nhà lá vườn" của Cao Ngân khi cô một tay cầm điện thoại đọc lời, một tay cầm micro để hát Cả Một Trời Thương Nhớ.

Cao Ngân cuối cùng đã có cơ hội hát Cả Một Trời Thương Nhớ...

Trong đoạn clip có thể thấy giọng của Cao Ngân đi đường của giọng Cao Ngân, còn phần nhạc beat đi đường của nhạc beat, cả hai như 2 đường thẳng song song không giao với nhau vậy... Đã vậy, Hương Giang ngồi bên dưới còn khí thế đóng vai "nhạc trưởng", chỉ đạo Cao Ngân hát xem cũng khá quyết liệt.



Netizen lại được dịp ôm bụng cười, trêu Cao Ngân và đánh giá sau khi nghe cô nàng trình bày bản hit của mình, Hồ Ngọc Hà chắc chỉ biết lẳng lặng đi về. Nhiều người còn "xúi" Cao Ngân nên debut làm ca sĩ, thậm chí còn bảo nên ra hẳn bản audio song ca cùng Hồ Ngọc Hà. Nhiều khán giả khác nhận xét nghe giọng Cao Ngân cất lên là đã thấy buồn cười, thế nên dù cô hát một bản ballad tâm trạng họ vẫn không giấu nổi nụ cười của mình...

- Nghe giọng bả cất lên là buồn cười rồi ấy... hát nhạc buồn cũng vậy.

- Bà Hà chắc nghe xong lẳng lặng đi ra bên ngoài không dám nghe hết.

- Thời tới, debut luôn ra bản song ca luôn đi bà Ngân!

- Kiểu bả như đi thi chỉ để chờ có ngày này để tỏa sáng hay sao ấy!

Cao Ngân hát Cả Một Trời Thương Nhớ

Cho ai vẫn chưa hiểu đầu đuôi sự việc ra sao thì trong lúc The New Mentor vẫn diễn ra, Cao Ngân đã bị chính Super Mentor Hồ Ngọc Hà loại sau phần thể hiện không thuyết phục. Thay vì buồn và tâm trạng như hầu hết các thí sinh khác, Cao Ngân vẫn không quên... tấu hài. Cô cảm ơn Hồ Ngọc Hà rồi... quay sang khen: "Em rất thích giọng hát của chị. Em thích nhất là bài Cả Một Trời Thương Nhớ". Sau đó, Cao Ngân và Hồ Ngọc Hà cũng hòa giọng hai câu trong điệp khúc tạo nên khoảnh khắc dở khóc dở cười viral khắp MXH sau khi lên sóng.

Và đến hôm nay, Cao Ngân đã có cơ hội trình bày đầy đủ ca khúc ấy đến với Hồ Ngọc Hà.