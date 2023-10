Cả nhà Hồ Ngọc Hà tại Chung kết The New Mentor: Mẹ treo ngược, bố làm rapper, con trai Leon cũng xuất hiện làm NTK?

Đêm Chung kết The New Mentor 2023 khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về team Lan Khuê với thí sinh Lê Thu Trang. Team Hồ Ngọc Hà đến với đêm Chung kết với tâm thế "không còn gì để mất" thế nên cô đã mang đến phần trình diễn team cực "slay", đầy khí chất và đẳng cấp. Hồ Ngọc Hà còn hài hước mang câu nói: "căng cực, căng cực" vô cùng viral trên MXH từ cuộc thi vào phần trình diễn của mình.

Kết thúc phần trình diễn, netizen hài hước gọi màn trình diễn này là "cả nhà thương nhau" khi có cả bố, mẹ và Leon tham gia! Nhiều khán giả bình luận hài hước sân khấu của team Hồ Ngọc Hà là: "Mẹ thì treo ngược, bố làm rapper, con trai làm NTK thời trang cho show!".

Phần trình diễn cực "Cháy"

Mẹ thì treo ngược cực “slay”

Đầu tiên có thể kể đến màn treo ngược cực "slay" của Hồ Ngọc Hà trên nền nhạc catwalk cực cháy. Có thể thấy đẳng cấp của một "Nữ hoàng giải trí" quả không hề ngoa khi nhắc đến Hồ Ngọc Hà. Cô không chỉ tự tin với những bước catwalk quyền lực cùng các thí sinh mà còn thể hiện phần "treo ngược" quá ấn tượng. Toàn bộ khán đài như bùng nổ trước phần thể hiện ấn tượng này.

Bố thì bắn rap cực “ngầu”

Sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà "chặt chém" nhưng tất nhiên không mấy ngạc nhiên vì đó vốn là những điều làm nên thương hiệu của cô. Tuy nhiên, bí mật vào giờ chót: sự xuất hiện của Kim Lý khiến khán đài nhà thi đấu một lần nữa bùng nổ. Ngay khi Kim Lý xuất hiện và "bắn rap", khán giả lại được phen hò hét cũng như không khỏi ghen tị trước sự xuất hiện đầy yêu thương của hai vợ chồng trên sân khấu rất quan trọng này.

“Leon” làm nhà thiết kế tại đêm Chung kết?

Bên cạnh đó, khán giả cũng hài hước bảo rằng cậu bé Leon của vợ chồng nhà Kim Lý - Hồ Ngọc Hà cũng có mặt tại đêm Chung kết The New Mentor. Thực ra, Leon vẫn ở nhà cùng cô chị sinh đôi Lisa mà thôi, nhưng có một "Leon" khác xuất hiện tại The New Mentor: NTK Đỗ Long.

Từ trước đến nay, khán giả đều hài hước gọi NTK Đỗ Long không khác nào "con trai" của Hồ Ngọc Hà vì anh có những đường nét khuôn mặt cực kì giống với cậu bé Leon. Thế nên ở đêm Chung kết, không khác nào có 1 "Leon" đang thực sự xuất hiện ở hàng ghế khách mời danh dự cả.

NTK Đỗ Long là NTK cho đêm Chung kết The New Mentor.

NTK Đỗ Long cũng là nhà thiết kế các bộ trang phục cho thí sinh tại đêm Chung kết The New Mentor, tạo nên một tổng thể đầy xa hoa và ấn tượng.

NTK Đỗ Long...