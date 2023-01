Cao điểm người dân trở lại TP.HCM sau Tết, khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh

Chiều ngày 29/1 (Mùng 8 Tết) ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn tiếp tục nhộn nhịp hành khách trở lại TP.HCM để chuẩn làm việc chính thức sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

Hôm nay là ngày cuối cao điểm sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hành khách trong dịp Tết Quý Mão 2023 do đó số lượng hành khách đã tăng đáng kể so với hôm qua (Mùng 7 Tết).

Tại khu vực ga đến quốc nội, hành khách tấp nập, có nhiều thời điểm dồn ứ do đứng chờ ô tô đưa khách qua ga đi trong nước. Tuy nhiên hành khách không còn phải chờ quá lâu để đến khu vực đón taxi, xe công nghệ,... do lực lượng an ninh sân bay, thanh tra giao thông được tăng cường điều tiết.

Các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất tăng so với với qua

Hầu hết lượng khách dồn ứ đều được giải toả nhanh chóng, đồng thời việc đón xe về nhà cũng thuận lợi.



Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, hôm nay tổng lượng khách đến sân bay dự kiến hơn 142.000 lượt với 919 chuyến bay, tăng 2.000 lượt khách và 19 chuyến bay so với hôm qua.

Trong đó phần lớn hành khách đến, với hơn 91.480 khách (cả quốc nội và quốc tế), riêng quốc nội đến là gần 71.000 khách.

Theo Cảng, ước tính trong cả dịp Tết Quý Mão, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 3,8 triệu hành khách với gần 27.000 lượt chuyến bay, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019 khi dịch chưa bùng phát.

Khu vực băng chuyền hành lý ký gửi luôn đông đúc hành khách đứng chờ

Do chuyến bay tăng nên việc hành khách chờ lấy hành lý cũng lâu hơn so với hôm qua

Hành khách mang nhiều quà từ quê vào TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết

Hành khách từ các tỉnh thành tấp nập đến TP.HCM qua đường hàng không nên sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông đúc

Khách ùa ra từ ga đến trong nước

Mặc dù đông đúc nhưng hành khách không quá mệt mỏi sau khi đáp chuyến bay

Hôm nay là ngày cuối cao điểm phục vụ hành khách dịp Tết Quý Mão 2023

Lượng khách tấp nập ra khu vực đón xe về nhà

Lượng xe cá nhân đến đón gia đình, người thân cũng tăng khiến lực lượng chức năng cũng vất vả điều tiết giao thông

Các xe chở hành lý, quà quê được hành khách nối đuôi nhau đẩy ra qua khu vực đón xe taxi, xe công nghệ,...

Hành khách được xe gia đình đón về nhà nhanh chóng