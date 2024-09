CANIFA, thương hiệu thời trang Việt bền bỉ trong bão đổ bộ của các thương hiệu quốc tế

Được đánh giá là một “miếng bánh màu mỡ”, thị trường thời trang Việt Nam đã thu hút hàng loạt thương hiệu quốc tế. Trong bối cảnh các hãng thời trang danh tiếng trên thế giới đang từng bước chiếm lĩnh thị trường này, CANIFA - thương hiệu quốc dân - vẫn chinh phục được người tiêu dùng nhờ sự đổi mới không ngừng và tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm thông qua việc áp dụng công nghệ.

Thương hiệu thời trang quốc dân luôn không ngừng đổi mới

Năm 2023 đánh dấu thành công rực rỡ của CANIFA khi được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu bền vững nhờ Đổi mới sáng tạo trong chương trình Gala trao giải Better Choice Awards 2023.

CANIFA đã xuất sắc trở thành thương hiệu thời trang duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong hạng mục này.

Thương hiệu thời trang quốc dân đứng thứ 3 với 107.282 lượt bình chọn từ người tiêu dùng, qua đó cho thấy được thành công của CANIFA trong nỗ lực Đổi mới sáng tạo suốt hàng chục năm qua trên thị trường cạnh tranh khốc liệt, cũng như mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng Việt và thị trường Việt.

Là thương hiệu Việt mang đến những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu thời trang mà còn thể hiện tính sáng tạo không ngừng, nhằm đa dạng mẫu mã hàng hóa, tối ưu quy trình mua sắm và nâng cao trải nghiệm của khách hàng, trong suốt 1 năm qua, CANIFA đã chứng minh giá trị trên qua những hành động và giải pháp đột phá mới.

Một minh chứng điển hình là việc ứng dụng Video call C-live trong tư vấn bán hàng và hệ thống E-Popup - kênh bán hàng hybrid độc đáo và duy nhất trong ngành thời trang. Việc áp dụng công nghệ này giúp tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm, cho phép khách hàng lựa chọn sản phẩm yêu thích mà không cần đến trực tiếp cửa hàng.

C-LIVE của CANIFA là một tính năng đột phá, tích hợp trên ứng dụng mua sắm trực tuyến CANIFA, mang đến trải nghiệm tương tác độc đáo giữa khách hàng và nhân viên tư vấn tại cửa hàng qua video call.

Tính năng này giúp thay đổi cách thức mua sắm truyền thống khi khách hàng giờ đây có thể thảo luận về phong cách, cách phối đồ, màu sắc và kích thước sản phẩm ngay trong thời gian thực với sự hỗ trợ từ nhân viên tư vấn.

Sự ra đời của C-LIVE đánh dấu một bước tiến lớn trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến khi kết hợp giữa tiện ích của công nghệ và sự cá nhân hóa trong dịch vụ, tạo nên một không gian mua sắm trực quan và hiệu quả cho người tiêu dùng.



Trong năm qua, CANIFA cũng đã trình làng E-POPUP - một thiết bị mua sắm tự động được thiết kế với màn hình cảm ứng lớn và sắc nét, giúp người dùng có thể dễ dàng tương tác, duyệt qua hàng ngàn sản phẩm của CANIFA.

Từ quần áo, phụ kiện đến các bộ sưu tập mới nhất, mọi thứ đều hiển thị một cách rõ ràng và trực quan, mang lại cho người dùng trải nghiệm mua sắm giống như đang lướt web trên một thiết bị cá nhân.

Những nỗ lực về sự sáng tạo và đổi mới này đều dựa trên giá trị lõi về công nghệ mà CANIFA đã đầu tư phát triển trong suốt thời gian qua. Không chỉ nâng cao giá trị thương hiệu, tạo ra năng lực cạnh tranh lớn với các thương hiệu khác trên thị thường như Zara, Uniqlo, H&M… những điều này còn mang lại cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với trải nghiệm thời trang cá nhân hóa và hiện đại.



Với những đổi mới sáng tạo không ngừng nghỉ, CANIFA một lần nữa vinh dự được đề cử tại Better Choice Awards 2024 ở 2 hạng mục nổi bật:

- Hạng mục INNOVATIVE CHOICE ADWARDS - THƯƠNG HIỆU ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG LĨNH VỰC THỜI TRANG.

- Hạng mục SMART CHOICE ADWARDS - ỨNG DỤNG TÀI CHÍNH - TIÊU DÙNG NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO CANIFA với tính Tính năng C-Live và Ứng dụng ePOPUP.

Chinh phục người tiêu dùng nhờ cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

CANIFA không ngừng tích hợp công nghệ mới vào quy trình thiết kế và sản xuất của mình để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tối ưu nhất.

Sự độc đáo trong thiết kế của CANIFA được thể hiện qua việc áp dụng công nghệ in DYO – Design Your Own, cho phép khách hàng tự thiết kế hình ảnh và in lên sản phẩm tại cửa hàng chỉ trong vòng 10 phút. Điều này không chỉ phản ánh khả năng tạo ra xu hướng mới mà còn mang lại trải nghiệm cá nhân hóa độc đáo cho khách hàng.

Các dòng sản phẩm của CANIFA cũng thể hiện sự đa dạng đầy sáng tạo. Áo chống nắng với tính năng Anti - UV, áo lông vũ chống thấm và giữ nhiệt, dòng hàng len sợi với nhiều vật liệu từ acrylic đến len lông cừu Úc, và áo T-Shirt với hình in sáng tạo có bản quyền đều cho thấy sự đa dạng trong thiết kế.

Đặc biệt, hàng len sợi của CANIFA luôn đảm bảo chất lượng cao cấp, với việc được khử mùi dầu máy, hút ẩm để tránh mùi và nấm mốc, cùng với việc bảo quản sản phẩm ở điều kiện tối ưu.

Về độ bền sản phẩm, CANIFA tập trung sản xuất các sản phẩm phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng, từ nam, nữ đến trẻ em, với chứng chỉ chất lượng đồng nhất trên toàn cầu - Oekotex class 2 đảm bảo độ an toàn của sản phẩm với sức khỏe người tiêu dùng. Nguyên liệu như Cotton Mỹ, cotton spandex, visco/rayon được lựa chọn kỹ lưỡng và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo tuổi thọ và khả năng chịu đựng của sản phẩm.

CANIFA cũng chú trọng đến sự an toàn và thân thiện với môi trường của chất liệu. Các sản phẩm len sợi, bao gồm cả wool, đều được cấp chứng nhận Woolmark và đảm bảo chất lượng theo chuẩn quốc tế. Hợp tác với các nhà cung cấp hàng đầu như Bros, GTHS và Fabulous đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng cao cho các sản phẩm.

24 năm ghi dấu một hành trình trong lòng người tiêu dùng Việt

Trong hơn 20 năm đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt, CANIFA luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo.

Hành trình 24 năm hoạt động và phát triển được ghi dấu bằng chỗ đứng vững chắc trên thị trường và giành được nhiều cảm tình cũng như sự ưu ái của người tiêu dùng Việt. Đến nay, cái tên CANIFA trở thành thương hiệu thời trang được nghĩ tới đầu tiên khi có nhu cầu về trang phục/quần áo và trở thành một phần không thể thiếu trong phong cách thời trang thường ngày của nhiều gia đình.

Đặc biệt, giữa thị trường đầy cạnh tranh với sự bành trướng của những “ông lớn” thời trang quốc tế, CANIFA vẫn giữ vững niềm tin của khách hàng với các sản phẩm có giá thành hợp lý và chất lượng tốt. Không những vậy, việc đề cao tính ứng dụng và độ bền của các sản phẩm thời trang cũng là điểm cộng giúp CANIFA sánh ngang với các thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới.

Có thể nói, CANIFA là một biểu tượng vững chắc cho sự đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam và xứng đáng với danh hiệu thương hiệu thời trang quốc dân mà người tiêu dùng đang tin gửi.