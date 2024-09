Chiếc máy sấy chỉ hơn 1 triệu đồng đang làm mưa làm gió: Xinh, xịn, cool lại còn 5 trong 1!

Cũng như làn da, khuôn mặt, mái tóc cũng đòi hỏi sự chăm chút tỉ mẩn, và cần một chu trình nhiều bước để giữ gìn màu sắc, độ chắc khỏe, bóng mượt.

Dù tuổi 18 hay tuổi đôi mươi, mái tóc sẽ có những thay đổi dễ nhận thấy do nhiều yếu tố tác động: sấy tóc, tạo kiểu, các loại thuốc dưỡng, làm đẹp và tuổi tác … Vì thế một trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong công cuộc này đó là chiếc máy sấy trang bị nhiều công nghệ “xịn sò”.

Với thiết kế đẹp mắt, gọn nhẹ, dễ sử dụng, và nhiều tính năng vượt trội, Masuto AirStyler 5in1 hiện đang là một lựa chọn tuyệt vời cho các chị em yêu làm đẹp.

Với những ưu điểm nổi trội như kiểu dáng tiện dụng, đa dạng đầu sấy dễ tạo kiểu tại nhà, khả năng sấy khô chỉ trong thời gian ngắn mà vẫn giữ được độ ẩm cho tóc nhờ giải phóng các ion, Masuto AirStyler chính là cái tên đang được nhiều chị em chú ý.



Thiết kế “5in1” đầy sáng tạo, tính năng cũng không phải bàn

Masuto AirStyler 5in1 có thiết kế gọn nhẹ, chỉ nặng dưới 400g, giúp người dùng dễ dàng thao tác và cầm nắm. Với thiết kế nhỏ gọn, bạn có thể gấp gọn máy lại để cất giữ và bảo quản tiện lợi. Nhờ vậy mà sản phẩm này chính là người bạn đồng hành không thể thiếu trong những chuyến du lịch cùng gia đình hay đi công tác.

Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, dễ dàng sử dụng và dễ dàng mang đi nhiều nơi.

Điểm hay ho là Masuto AirStyler 5in1 đi kèm với 5 đầu sấy tạo kiểu đa dạng, giúp người dùng dễ dàng thay đổi phong cách từ tóc thẳng, tóc bồng bềnh cho đến tóc xoăn sóng tự nhiên. Đây thực sự là điểm được đánh giá rất cao về sự tâm lý.

Vừa sấy khô nhanh vừa tạo kiểu đa năng chỉ trên 1 thiết bị.

Mỗi đầu sấy đều được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của từng kiểu tóc và phong cách cá nhân:



- Đầu lược chải thẳng: Giúp tóc thẳng mượt tự nhiên.

- Đầu xoăn 30mm và 40mm: Lựa chọn hoàn hảo cho các cô nàng yêu thích tóc xoăn nhẹ nhàng hoặc quyến rũ.

- Đầu sấy khô nhanh: Phù hợp cho những người bận rộn với nhu cầu làm khô tóc nhanh chóng.

- Đầu sấy tạo kiểu đa dạng: Phù hợp với những ai ưa thích sự sáng tạo, thay đổi kiểu tóc thường xuyên.

Kết hợp sấy và tạo kiểu tóc, Masuto AirStyler 5in1 đáp ứng nhu cầu tạo kiểu tóc đa dạng trên nhiều chất tóc khác nhau. Vừa sấy khô nhanh vừa tạo kiểu đa năng chỉ trên 1 thiết bị, mẫu máy sấy này giúp tối ưu thời gian làm đẹp của các nàng trông thấy. Việc tích hợp nhiều công năng vào một sản phẩm cũng mang đến trải nghiệm tự do biến hóa vạn kiểu tóc khác nhau tại nhà, khác xa so với máy sấy truyền thống.

Sản phẩm có thiết kế thông minh, dễ dàng tháo rời nhưng vẫn đảm bảo bền bỉ khi sử dụng.

Đặc biệt, sản phẩm có tuổi thọ lên đến 16 năm, cùng chế độ bảo hành 24 tháng, lỗi 1 đổi 1 ngay tại nhà. Điều này mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng về chất lượng và độ bền của sản phẩm.



Masuto AirStyler 5in1 là sự khác biệt so với máy sấy tóc truyền thống

Định nghĩa về một chiếc máy sấy tóc tốt không chỉ dừng lại ở việc làm khô tóc như thông thường mà còn cần tích hợp các chức năng bảo vệ và ngăn chặn tóc khỏi tình trạng hư tổn.

Trước đây, máy sấy tóc truyền thống mà chúng ta sử dụng hoạt động bằng cách tạo ra luồng khí nóng thổi trực tiếp lên tóc để làm bay hơi nước. Nhiệt độ cao là yếu tố chính giúp tóc khô, nhưng có thể gây hư tổn cho tóc nếu sử dụng quá thường xuyên hoặc ở nhiệt độ quá cao. Tóc có thể bị mất độ ẩm, trở nên khô và dễ gãy rụng.

Nhưng với máy sấy Masuto AirStyler 5in1, mọi vấn đề của máy sấy tóc truyền thống đã được giải quyết.

Với hơn 600 triệu ion âm được giải phóng khi sấy giúp trung hoà tĩnh điện, tóc của bạn sẽ trở nên mềm mượt mỗi khi sấy.

Với tốc độ gió lên đến 110.000 vòng/phút và động cơ không chổi than BLDC 1300W, máy có khả năng làm khô tóc nhanh chóng chỉ trong 3 phút. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và điện năng so với các loại máy sấy thông thường. Thêm vào đó, máy còn giải phóng 600 triệu ion âm, giúp tóc luôn mềm mượt, giảm xơ rối và hạn chế hư tổn.



Công nghệ kiểm soát nhiệt độ thông minh và hiệu ứng Coanda không chỉ giúp tạo kiểu tóc dễ dàng mà còn giữ cho tóc chắc khỏe hơn. Bằng cách tự động điều chỉnh nhiệt độ và phân phối luồng khí một cách đều đặn, Masuto AirStyler bảo vệ tóc khỏi tác động nhiệt, giúp người dùng an tâm sử dụng mà không lo tóc bị hư tổn.

Cái tên sáng giá tại Better Choice Awards 2024

Với mức giá chỉ hơn 1 triệu đồng, Masuto AirStyler 5in1 được đánh giá là một trong những sản phẩm có giá trị tốt nhất trên thị trường.

Thay vì phải mua riêng lẻ các sản phẩm tạo kiểu như máy sấy, máy uốn tóc hay máy ép tóc, giờ đây bạn có thể sở hữu tất cả trong một sản phẩm duy nhất với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm không gian mà còn giảm bớt chi phí đầu tư vào các thiết bị chăm sóc tóc.

Masuto được tin tưởng bởi nhiều KOLs và KOCs nổi tiếng, như TikToker Võ Hà Linh, Á hậu Hoàng Kim Chi, hay diễn viên Ngọc Anh. Điều này càng chứng minh thêm sự uy tín và chất lượng của sản phẩm trên thị trường.

Những lý do này khiến Masuto AirStyler 5in1 hiện đang là ứng viên tiềm năng trong hạng mục “Thiết bị gia đình đáng mua với giá hợp lý” tại Giải thưởng Better Choice Awards 2024 . Đây là giải thưởng thường niên do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Công ty cổ phần VCCorp đồng tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Better Choice Awards là giải thưởng tri ân và tôn vinh những "Giá trị Đổi mới sáng tạo" về sản phẩm, dịch vụ, thành tựu mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, tạo ra điểm khác biệt khi không đi tìm "lựa chọn tốt nhất phân khúc", mà hướng tới nhu cầu thực tế của người dùng để giúp họ tìm ra thương hiệu, sản phẩm phù hợp nhất.