Cảnh "vỡ trận" chưa từng thấy khi dàn Anh Trai Say Hi đổ bộ, fan chen lấn hú hét khiến các sao Việt hoang mang

Tối 3/12, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Công Tử Bạc Liêu được diễn ra tại TP.HCM và thu hút nhiều sao đình đám tham dự. Với sự tham gia của Song Luân trong bộ phim nên thảm đỏ còn chứng kiến màn đổ bộ của nhiều Anh Trai Say Hi. Loạt sao nam "đỉnh lưu" như Isaac, Rhyder, Dương Domic, Đức Phúc, Quang Trung, HURRYKNG,... đã tranh thủ thời gian đến ủng hộ Song Luân trong dự án mới.

Sự xuất hiện của các Anh Trai khiến sự kiện trở nên rần rần. Rất đông người hâm mộ của các nghệ sĩ có mặt từ sớm để chờ idol xuất hiện. Gây chú ý, khoảnh khắc Rhyder lộ diện và được giới thiệu lên thảm đỏ, các fan chen nhau, hú hét rần rần để quay chụp nam ca sĩ. Có mặt trên thảm đỏ, diễn viên Thu Trang và Lê Khánh để lộ biểu cảm hoang mang trước cảnh tượng này.

Fan hú hét khi Rhyder được giới thiệu lên thảm đỏ

Sau khi chụp hình ở thảm đỏ, các Anh Trai cũng đã vào rạp xem bộ phim. Ở ngoài này, các fan vẫn cố gắng nán lại vài giờ đồng hồ để chờ thần tượng. Khi dàn Anh Trai bước ra, nhiều người hâm mộ chen lấn nhau để chụp ảnh và tương tác với các nghệ sĩ. Vì số lượng người hâm mộ quá đông khiến sự kiện như "vỡ trận". Các nghệ sĩ như Quân A.P, HURRYKNG,... cũng khó khăn nhích từng bước một. Trong khi đó, Dương Domic phải nhờ sự hộ tống của vệ sĩ mới đi ra khỏi sự kiện.

Cảnh tượng vỡ trận khi dàn Anh Trai xuất hiện

Sau sức nóng của Anh Trai Say Hi, các nghệ sĩ bước ra từ chương trình nhận được sự chào đón của đông đảo người hâm mộ. Các sao nam cũng thu về lượng fan mới hùng hậu, sẵn sàng support hết mức. Có thể thấy sau khi gameshow khép lại, nhiều Anh Trai đã tổ chức các buổi giao lưu, fan meeting và sự kiện nào cũng thu hút hàng trăm, nghìn người hâm mộ tham dự. Chưa hết, văn hóa "đu idol nội địa" cũng bùng nổ khi loạt show có sự xuất hiện của các Anh Trai đều đông nghẹt khán giả đến cổ vũ.

Tuy nhiên, cũng chính sự hâm mộ đó mà không ít lần những sự kiện có các Anh Trai đổ bộ được diễn ra hỗn loạn. Vì có quá đông fan tập trung trong diện tích có hạn nên một khi xuất hiện tình huống chen lấn thì cảnh tượng "vỡ trận" dễ xảy ra. Không quá hiếm để chứng kiến những khoảnh khắc các Anh Trai bị fan bao vây và di chuyển khó khăn tại sự kiện.

Sức nóng của Anh Trai Say Hi giúp các nghệ sĩ tham gia thu về lượng fan đông đảo

Nhiều cái tên trong chương trình trở nên vụt sáng và được nhiều khán giả biết đến hơn trước

Sau 2 concert thành công tại TP.HCM, không lâu nữa, concert Anh Trai Say Hi sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 7/12 và 9/12. Những ngày qua, fan các Anh Trai ở đầu cầu Hà Nội đang nô nức chuẩn bị project chào đón thần tượng. Không hề kém cạnh các fandom quốc tế, FC của các Anh Trai "chơi lớn" với đa dạng project giúp nghệ sĩ quảng bá hình ảnh. Nổi bật nhất phải kể đến HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Anh Tú Atus,...

Anh Trai Say Hi đã tổ chức 2 đêm concert ở TP.HCM. Đêm đầu tiên diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn vào ngày 28/9 và đêm thứ hai được tổ chức ở Khu đô thị Vạn Phúc City Thủ Đức vào ngày 19/10. 2 đêm concert của Anh Trai Say Hi thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Trên sân khấu, dàn sao nam gen Z đã mang đến những bản hit đình đám trong khuôn khổ của chương trình với phiên bản nâng cấp hơn. Dự ở concert tại Hà Nội, khán giả sẽ được chiêu đãi bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn không kém 2 đêm ở TP.HCM.