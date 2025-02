Cảnh tượng trái ngược ở sân bay Tân Sơn Nhất mùng 4 Tết

Để bảo đảm an toàn khai thác và chất lượng dịch vụ, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác trong dịp nghỉ Tết.