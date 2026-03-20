Cảnh tượng cãi nhau sáng sớm vì một bữa ăn làm tan nát hôn nhân của nam diễn viên và vợ kém 16 tuổi

Trong chương trình Private Lives of X mới phát sóng trên đài TV Chosun vào hôm 18/3, nam diễn viên Hàn Quốc Park Jae Hyun cho biết anh đã ly dị bà xã kém 16 tuổi - Han Hye Ju, đồng thời công khai luôn lý do khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.

Theo lời tài tử họ Park, anh và Han Hye Ju kết hôn chỉ sau 6 tháng hẹn hò vì “ăn cơm trước kẻng”. Tuy nhiên, sau khi về chung sống với nhau, cả 2 đã đối mặt với nhiều mâu thuẫn chồng chất. Đặc biệt, 1 sự việc như “giọt nước tràn ly” xảy ra đúng vào thời điểm con gái của Park Jae Hyun - Han Hye Ju trải qua ca phẫu thuật tim đã đẩy hôn nhân cặp đôi vào đường cùng.

Park Jae Hyun kể lại quá trình xảy ra vụ việc khiến cho anh và vợ quyết định bỏ nhau: “Trước thềm ca phẫu thuật cuối cùng của con gái tôi, bố mẹ tôi đã lên Seoul ở lại nhà vợ chồng tôi trong vòng 1 tuần. Trong suốt khoảng thời gian đó, vợ tôi chưa từng nấu bữa sáng lần nào cho cả nhà. Vào ngày cuối cùng trước khi bố mẹ tôi về quê, tôi đã bảo bà xã chuẩn bị bữa sáng cho họ nhưng cô ấy từ chối. Sau đó, chúng tôi đã cãi nhau to. Khi ấy cô ấy còn hỏi tôi ‘Theo anh thì chuyện của bố mẹ quan trọng hơn hay việc phẫu thuật tim của con gái mới quan trọng hơn?’. Lúc ấy tôi đã chọn bố mẹ. Rồi sau đó, cô ấy dọn hành lý ra khỏi nhà và đề nghị ly hôn”.

Park Jae Hyun - Han Hye Ju ly hôn sau 1 trận cãi nhau to liên quan tới việc chuẩn bị bữa ăn sáng. Ảnh: Naver

Cũng trong chương trình Private Lives of X mới lên sóng, Han Hye Ju đã xuất hiện và lên tiếng giải thích cho bản thân: “Lúc đó con gái sắp phẫu thuật nên tình hình sức khỏe của con mới là điều quan trọng nhất đối với tôi. Hơn nữa, khi nuôi con nhỏ, giờ giấc sinh hoạt thường bị đảo lộn mà. Vì vậy, tôi không còn tâm trí để lo liệu những việc khác nữa. Tôi đã xin lỗi và mong bố mẹ chồng thông cảm trước đó rồi. Tôi vẫn ăn trưa, ăn tối cùng bố mẹ chồng và đưa họ đi ngoại ô chơi”.

Ngay trên sóng truyền trình, cặp đôi đều khẳng định chắc chắn rằng họ không có ý định tái hợp. Han Hye Ju còn nhắn nhủ thêm: “Park Jae Hyun sẽ hợp với 1 phụ nữ trạc tuổi anh ấy hơn, người phụ nữ đó phải có điều kiện kinh tế dư dả và là người có thể chăm lo tốt từng bữa cơm cho anh ấy”.

Cặp đôi 1 thời tuyên bố họ không có ý định tái hợp với nhau. Ảnh: Nate

Tài tử Park Jae Hyun sinh năm 1977, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 19 tuổi qua 1 bộ phim thanh xuân. Sau đó, anh trở thành gương mặt quen thuộc ở chương trình Mystic TV: Surprise. Ở show này, nam nghệ sĩ hóa thân thành những nhân vật trong những câu chuyện dựa trên sự kiện có thật ở ngoài đời.

Park Jae Hyun là 1 trong những diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ ở xứ sở kim chi. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo