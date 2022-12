Cành thông tươi trĩu quả, giá siêu rẻ tràn ngập vỉa hè Hà Nội

Tại chợ hoa Quảng Bá hoặc trên một số tuyến phố của Hà Nội như Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hồi… cành thông tươi đang được rao bán với giá rẻ bất ngờ, chỉ bằng 1/20 so với nguyên cả cây thông.

Cành thông được bày bán trên vỉa hè Hà Nội với giá rẻ bất ngờ.

Cành thông tươi mộc mạc, xanh rì, lúc lỉu quả xanh nhìn rất thích mắt. Quả thông có hương thơm nhẹ rất dễ chịu. Do không quá tốn diện tích lại dễ trang trí hơn so với cả cây thông to nên cành thông đang được nhiều chị em ưa chuộng mua về trang trí nhà cửa dịp Giáng sinh này.

Chị Mai Hà (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “So với thông giả thì cành thông xanh mang đến cảm giác xanh mát và có sức sống hơn, không khí Noel vì thế cũng chân thật hơn. Việc cắm cành thông cũng giống như cắm cành hoa, cành quả nên khá đơn giản. Cành cũng chơi được lâu, để được khoảng 1 tháng, nên thời điểm này tôi mua về để trưng qua Tết Dương lịch”.

Khảo sát trên một số tuyến phố tại Hà Nội, cành thông nặng trĩu quả được các tiểu thương rao bán với giá 50.000 đồng/cành dài khoảng 1m. Với cành ngắn hơn, từ 60 - 80cm, sẽ được bán theo bó, khoảng 100.000 đồng/bó 3 cành. Với khách hàng lấy nhiều cành, giá có thể còn rẻ hơn nữa. Có thể lựa chọn cành quả thông non màu xanh hoặc thông già màu nâu.

Một set cành thông 3 cành có giá chỉ khoảng 100.000 đồng

Một tiểu thương trên phố Hoàng Hoa Thám cho biết khoảng hai năm nay cành thông là mặt hàng bán rất chạy mỗi dịp Giáng sinh về, bởi chúng nhỏ gọn và giá thành hợp với túi tiền của người dân. Năm ngoái chị đã bán hết hơn 2.000 cành. Chị cho biết năm nay bán cành thông từ sớm, giá thành cũng rẻ hơn nên kỳ vọng bán được số lượng lớn.

Quả thông non màu xanh lúc lỉu trên cành rất thích mắt

“Cành thông khi mua về cắm vào lọ, khoảng 3-5 cành sẽ đầy đặn đẹp mắt. Khách vẫn có thể trang trí quả châu, xốp tuyết, ông già Noel, lắp thêm đèn nháy… để tạo màu sắc và không khí ấm cúng như cây thông lớn. Về cách chăm sóc cành thông thì chị em nên thay nước 2 ngày/lần, hằng ngày phun nước lên lá để giữ cho cành được tươi”, tiểu thương này cho biết.

Ngoài việc cắt cành bán, cửa hàng cũng bán nguyên cây thông lớn, với tán rộng và quả sai trĩu. Giá của cây thông lớn là khoảng 2 triệu đồng/cây.

Bên cạnh cành thông trong nước, một số cửa hàng hoa nghệ thuật những ngày này còn giới thiệu cành thông nhập khẩu từ các nước châu Âu như Đan Mạch, Nga, Hà Lan. Chúng có giá cao khoảng gấp 3 lần so với thông Việt, dao động 170.000 - 200.000 đồng/cành, set 2 cành có giá từ khoảng 320.000 đồng.

Đặc điểm khác biệt của các loại cành thông nhập khẩu là cành cứng cáp và dày lá hơn, lá được phủ một lớp bạc cảm giác như những bông tuyết trong mùa giáng sinh rơi xuống trên cây. Bên cạnh việc cắm bình, cành thông nhập khẩu có thể được tạo hình thành cây thông nhỏ hoặc vòng nguyệt quế.