7 loài hoa cắm ngày Tết vừa đẹp vừa sang, rước lộc vào nhà

1. Tuyết mai

Mỗi dịp Tết đến xuân về, tuyết mai lại trở thành "ngôi sao" trong lòng các chị em và được săn lùng mọi giá. Loài hoa này mang một vẻ đẹp thanh tao, nhã nhặn với những bông hoa nhỏ màu trắng xinh xắn. Bên cạnh đó, hoa tuyết mai có mùi thơm nhẹ và dễ chịu. Những nụ hoa và lộc trên thân tượng trưng cho may mắn, đủ đầy. Bởi vậy chúng luôn thu hút và chiếm trọn tình cảm của người chơi hoa.

2. Hoa thanh liễu

5 cánh hoa của thanh liễu được ví như bàn tay 5 ngón đang xòe ra đón lộc trời vì vậy nhiều người quan niệm hoa thanh liễu mang lại sự may mắn, giàu sang cho chủ nhân. Tết đến có bình thanh liễu trong nhà, kiểu gì cũng khiến không gian trở nên nổi bật, khách đến khen nức nở.

3. Hoa lay ơn (hoa dơn)

Hoa lay ơn thường được chị em trưng trên bàn thờ mỗi dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, loài hoa này lại được ưu ái trưng ngay tại phòng khách với những cách cắm cực kỳ ấn tượng, trong đó phải kể đến dáng "nghìn tay". Để có một bình hoa lay ơn đẹp, chị em thường sử dụng từ 30-50 bông/bình, thậm chí 100 bông/bình. Chỉ sau vài ngày, hoa sẽ xòe nở rực rỡ. Dù là lay ơn đỏ hay lay ơn vàng cung đều đẹp xuất sắc và đều là biểu tượng của may mắn, vượng tài cho năm mới.

4. Hoa thược dược

Hoa thược dược có vẻ đẹp lung linh, sang xịn chẳng kém gì hoa nhập ngoại mà giá rẻ hơn rất nhiều. Một lưu ý nhỏ đối với loài hoa này mà chị em cần lưu ý đó là, thược dược nở khá nhanh do vậy chị em chỉ nên chọn những bông hoa nở vừa phải hoặc chưa nở để chơi Tết được dài lâu.

5. Đào đông

Những nụ đào đông đỏ rực rỡ được cho là biểu tượng của sự may mắn, giúp gia chủ có một năm mới nhiều bình an, tài lộc, may mắn. Do vậy, bên cạnh đào truyền thống thì đào đông được các chị em ưa chuộng chẳng kém.

6. Hoa ly

Tết đến, ai nấy đều mong muốn nhà mình thật đẹp, thật thơm, thật rực rỡ nên hoa ly luôn là lựa chọn từ lâu nay. Với loài hoa này, chị em có thể trưng ly hồng, ly vàng hay ly cam đều đẹp xuất sắc.

7. Hoa đồng tiền

Ngay từ cái tên hoa đã mang ý nghĩa của tài lộc, thịnh vượng, may mắn. Hoa đồng tiền nổi bật với sắc màu rực rỡ, từng bông hoa to tròn xòe nở. Trưng hoa đồng tiền chơi Tết vừa đẹp vừa sang lại giàu ý nghĩa, chị em có thể cân nhắc để tham khảo cho Tết này.