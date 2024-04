Cảnh sát tận dụng công nghệ để bắt tội phạm chạy ô tô: Can thiệp đèn giao thông, bắn GPS, phát AirTag cho dân

Tình trạng trộm ô tô tại Mỹ trong những năm gần đây đang có chiều hướng gia tăng. Trong năm 2023, số vụ trộm xe tại nước này tăng 29%, với mỗi 32 giây lại có một xe bị mất trộm theo số liệu công khai bởi Cục An toàn giao thông đường bộ Mỹ NHTSA.

Để giúp hạn chế tình trạng này, cảnh sát New York và New Jersey đang ứng dụng thử nghiệm công nghệ cao vào xử lý tội phạm sử dụng xe trộm cắp. Do nhiều tình huống bắt buộc không cho phép họ truy đuổi xe tội phạm bỏ trốn, những công nghệ mới đều nhắm tới việc truy dấu hoặc hạn chế rủi ro đi kèm hành động trên.

Các phương án công nghệ cao được cảnh sát Mỹ thử nghiệm bao gồm thao túng đèn giao thông, phi tiêu GPS và... Apple AirTag. Ảnh: Carscoops

Đầu tiên, phương án được cảnh sát Mỹ sử dụng là khả năng làm chậm xe tội phạm bằng đèn giao thông. Bằng cách điều chỉnh đèn đỏ, hạn chế làn trên cao tốc hay thậm chí là dừng xe di chuyển cho cầu, xe tội phạm sẽ bị cô lập và không còn cách nào khác là phải dừng lại.

Tiếp đến, một hệ thống hoàn toàn mới có tên Starchase được đưa vào sử dụng. Chúng có khả năng bắn phi tiêu gắn thiết bị định vị GPS ra phía trước ở tốc độ 50 km/h với keo dính kích hoạt bằng nhiệt đảm bảo khả năng bám dính lấy phương tiện bị truy đuổi phía trước.

Hệ thống bắn phi tiêu gắn định vị GPS trên xe cảnh sát. Ảnh: Gothamist

Cuối cùng, cảnh sát khu vực cũng... phát luôn Apple Airtag cho nhiều người dùng xe trong khu vực, đặc biệt là các chủ xe Hyundai và Kia dễ bị mất trộm, để họ tiện theo dõi và thu hồi.

Trước đó, cảnh sát Mỹ đã đưa vào hệ thống tự động biển báo có thể lập tức liên hệ với cảnh sát gần đó khi phát hiện xe mất trộm.

Các biện pháp mới của cảnh sát Mỹ sẽ giúp thu ngắn thời gian truy vết xe bị trộm từ vài ngày xuống vài giờ, thậm chí là thấp hơn. Thêm vào đó, rủi ro gắn liền với các cuộc truy đuổi tốc độ cao (mà gần đây liên tiếp gây ra tai nạn nghiêm trọng) sẽ được giảm đi đáng kể.