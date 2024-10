Cảnh sát đột kích quán Karaoke Massage G7 nổi tiếng xứ Thanh, phát hiện nhiều cô gái ăn mặc “mát mẻ”

Chiều 3/10, theo nguồn tin của PV ĐS&PL, vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng Công an Thanh Hóa phối hợp với cơ quan chức năng địa phương đã bất ngờ đột kích vào quán Karaoke - Massage G7 (ở xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ nghi vấn các vi phạm trong hoạt động nơi đây.

Sau khi công an đột kích, lấy lời khai của nhiều đối tượng, nhiều thanh niên nam nữ đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ nghi vấn liên quan tới việc sử dụng trái phép chất kích thích. Quá trình đột kích phát hiện rất nhiều cô gái đang trong tình trạng ăn mặc “mát mẻ”.

“Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Do số lượng các đối tượng đông, các đơn vị đang tích cực làm rõ nên Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ thông tin cụ thể vụ việc trong thời gian sớm nhất”, nguồn tin cho hay.

Cơ quan công an đột kích quán Karaoke - Massage G7, lấy lời khai nhiều cô gái đang phục vụ tại quán. (Ảnh: Minh Hoàng)

Được biết, quán Karaoke - Massage G7 mới được đưa vào hoạt động một thời gian, quán hát này khá nổi tiếng không chỉ ở huyện Hoằng Hóa mà ở cả tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây được nhiều người rỉ tai nhau xem là "thiên đường" ăn chơi của giới trẻ tại Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.