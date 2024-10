Giải cứu cháu bé 5 tuổi bị người bệnh tâm thần dùng dao khống chế

Cụ thể, khoảng 7h ngày 3/10, Công an xã Xuân Áng, Công an huyện Hạ Hòa nhận được tin báo về việc Nguyễn Văn S. (sinh năm 1991, ở khu 14, xã Xuân Áng) sử dụng hung khí kề vào cổ, khống chế, đánh đập cháu Hoàng Anh M (sinh năm 2019), đưa cháu M lên tầng 2 đóng cửa và cố thủ trong phòng.

Nguyễn Văn S bị Công an khống chế. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Ngay khi nắm được thông tin, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu lực lượng Công an huyện Hạ Hòa giải cứu cháu bé an toàn.

Trước hết phải đảm bảo an toàn cho cháu bé và lực lượng tham gia giải cứu, đồng thời, nắm bắt tâm lý, xác định nhanh nhân thân đối tượng và tổ chức tuyên truyền vận động, thuyết phục để đối tượng không bị kích động, nhanh chóng triển khai các biện pháp tiếp cận đối tượng để giải cứu cháu bé.

Công an xác định Nguyễn Văn S. là đối tượng tâm thần đang điều trị tại nhà và thường xuyên có diễn biến bất thường về tâm lý, dễ bị kích động.

Để giải cứu cháu bé, Công an huyện Hạ Hòa huy động 30 cán bộ, chiến sỹ có trang bị áo giáp, găng tay, súng và công cụ hỗ trợ để tiếp cận hiện trường chia làm 2 tổ.

Hung khí đối tượng S sử dụng khống chế cháu M.

Một tổ nhanh chóng đột nhập vào tầng 1 đi lên tầng 2, tổ còn lại sử dụng thang nhôm tiếp cận tầng 2.

Đến khoảng 0h cùng ngày, nhận thấy thời cơ thuận lợi, 02 tổ đồng loạt tiếp cận, quật ngã, khống chế, bắt giữ và tước hung khí là con dao dài 40cm từ tay đối tượng, giải cứu an toàn cháu M.

Sau khi giải cứu an toàn cho cháu bé, lực lượng công an đã phối hợp với gia đình đưa cháu đến trung tâm y tế để kiểm tra sức khoẻ, động viên, hỗ trợ, trấn an tinh thần cháu bé.