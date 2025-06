Cảnh sát đặc nhiệm giải cứu thanh niên bị ‘bắt cóc online’

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM vừa phát thông báo cảnh báo người dân về thủ đoạn giả danh công an , thao túng tâm lý nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Cụ thể, lúc 2h20 ngày 11/5, Đội Đặc nhiệm - Đội 2 PC02 tiếp nhận trình báo từ ông M.Đ.C.Q. (SN 1976, ngụ quận 4) về việc con trai ông là M.Đ.C.T. (SN 2007) nghi bị một nhóm đối tượng bắt cóc và đòi tiền chuộc .

Người dân cảnh giác, bình tĩnh và liên hệ cơ quan chức năng là chìa khóa để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Ảnh: C.A.

Theo trình báo của gia đình, các đối tượng liên tục gọi điện, khẳng định con trai ông đang bị bắt giữ, yêu cầu chuyển ngay 200 triệu đồng để “chuộc người”.

Vì quá lo sợ, ông Q. đã chuyển đúng số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của người con trai. Chuyển tiền xong, ông Q. vẫn không liên lạc được với con trai, trong khi các đối tượng tiếp tục dùng nhiều số điện thoại khác nhau gọi đòi thêm tiền rồi cắt liên lạc.

Tiếp nhận thông tin, Đội 2 PC02 nhanh chóng triển khai truy xét. Đến 3h10 cùng ngày, lực lượng đã xác định và giải cứu con trai ông Q. tại căn phòng trong khách sạn ở quận 7.

Qua xác minh, con trai ông Q. không bị bắt cóc theo nghĩa thông thường mà là nạn nhân của một chiêu trò lừa đảo tinh vi. Các đối tượng đã giả danh công an, gọi điện đe dọa T. có liên quan đến một vụ án ma túy , yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật và làm theo hướng dẫn để “giải quyết vụ việc” .

Đồng thời, kẻ gian ép T. phải gọi xe công nghệ đến khách sạn, thuê phòng ẩn náu và không nghe bất kỳ cuộc gọi nào khác ngoài của nhóm lừa đảo.

Lợi dụng trạng thái hoảng loạn và cách ly nạn nhân khỏi người thân, các đối tượng tiếp tục điều khiển T. chuyển hơn 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Than Vu Tu Uyen.

Sau khi “giải cứu”, Đội 2 đã bàn giao nạn nhân cho gia đình, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục truy xét nhóm đối tượng giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cách nhận diện thủ đoạn lừa đảo và phòng ngừa

Kẻ gian giả danh cán bộ công an gọi điện cho nạn nhân, cáo buộc họ liên quan đến vụ án, thường là ma túy, rửa tiền ... và gây áp lực tâm lý, đe dọa sẽ bị bắt hoặc xử lý hình sự nếu không “hợp tác”.

Các đối tượng ép nạn nhân tự cô lập, thuê phòng ở khách sạn, không tiếp xúc hoặc nghe điện thoại từ người thân và hướng dẫn chuyển tiền để “giải quyết vụ việc” hoặc để “kiểm tra tài khoản”. Để tăng độ tin tưởng, các đối tượng dùng tài khoản ngân hàng mang tên thật của người thân nạn nhân khi chuyển tiền.

Công an TPHCM khuyến cáo, công an không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu người dân tự chuyển tiền để xác minh điều tra. Khi nhận được cuộc gọi lạ xưng là Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án…, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Người dân không tự ý đến khách sạn, địa điểm lạ hoặc tự cách ly khi có yêu cầu qua điện thoại; nếu có nghi vấn thì cần bình tĩnh cúp máy, gọi 113 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công an gần nhất để xác minh.

Bên cạnh đó, người dân cần phổ biến cho con em, học sinh, sinh viên về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, đặc biệt là hành vi bắt cóc online - điều khiển từ xa.