Cảnh sát Anh ập vào lớp học yoga vì tưởng giết người hàng loạt

Theo The Guardian, lớp học yoga nói trên được tổ chức tại quán café Seascape (Lincolnshire, Anh) vào tối 6/9. Nhân chứng cho biết cảnh sát đã bất ngờ ập vào lớp học khi các học viên đang ngồi thiền.

Trong một bài đăng trên Facebook, quán café cho biết đã có người báo cáo về một vụ “giết người hàng loạt” sau khi nhìn thấy nhiều người nằm trên sàn.

“Nếu có ai nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát thì đừng lo lắng. Họ đã đến đây sau khi có người báo cáo về một vụ giết người hàng loạt trong tòa nhà của chúng tôi. Họ nhìn thấy một số người nằm trên sàn. Nhưng thực chất đó là lớp học yoga thiền định”, quán café thông báo.

Cảnh sát Lincolnshire xác nhận với hãng tin PA rằng đã nhận được tin báo lúc 20h56 tối 6/9. Một phát ngôn viên cơ quan an ninh cho biết: “Một cuộc gọi đã được thực hiện do một số lo ngại. Các cảnh sát đã có mặt, chúng tôi vui mừng thông báo rằng mọi người đều an toàn và khỏe mạnh.”

