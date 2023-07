Cảnh phim Hàn ẵm 13 triệu lượt xem nhờ nữ chính siêu ngầu, xử lý hội đồng nghiệp thô lỗ khiến khán giả hả hê

Năm 2023 đánh dấu sự trở lại màn ảnh khá sôi nổi của các thành viên nhóm nhạc SNSD. Bên cạnh Yoona trong King the Land - Khách Sạn Vương Giả thì dự án Not Others - Người Xa Lạ có Choi Soo Young đóng chính gần đây cũng gây chú ý không kém. Đặc biệt, một cảnh phim còn "gây sốt", khiến khán giả đồng cảm và thích thú với cách xử lý tình huống của nữ chính.

Thời gian gần đây, một cảnh phim của Not Others đang khiến khán giả bàn tán xôn xao, thậm chí lọt xu hướng và nhận về 13 triệu lượt xem. Thực chất phân đoạn này là chuyện thường xuyên xảy ra tại công sở, thế nhưng vì vậy nên khiến nhiều khán giả đồng cảm.

Cảnh phim ẵm 13 triệu lượt xem trên MXH

Trong cảnh phim của Not Others, nữ chính Jin Hee (Choi Soo Young) là "lính mới" ngày đầu đi làm tại sở cảnh sát. Trong ngày đầu đi làm, Jin Hee niềm nở chào hỏi với các đồng nghiệp, thế nhưng nhận lại là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của mọi người. Ở những ngày tiếp theo, Jin Hee tiếp tục nhận thái độ tương tự, dù cô đã chủ động hỏi han ăn uống hay công việc.

Tân binh mới đi làm đã bị hội "ma cũ" cô lập

Vậy khi bị dàn đồng nghiệp cô lập một cách thô lỗ, nữ chính Not Others đã làm gì? Sau đó, Jin Hee đã quyết định... "bơ đi mà sống". Cô lựa chọn không thân thiện nữa, thôi chủ động làm quen với bất kì ai và chỉ lo việc của chính mình. Trong một lần ăn trưa ở căn tin, một số đồng nghiệp đã gọi cô nhưng cô hoàn toàn lơ đi, chỉ hoàn thành xong bữa ăn rồi rời phòng. Khoảnh khắc các đồng nghiệp kia "xịt keo", đơ cả mặt khiến khán giả khá thích thú.

Jin Hee "bơ đẹp" đồng nghiệp vì bị "bơ" trước đó

Trích đoạn phim "gây sốt" có Soo Young đóng chính

Cảnh phim này của Not Others nhận được hàng chục triệu lượt xem và nhiều bình luận đồng cảm của người xem. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với cách xử lý của nữ chính, không cần ồn ào nhưng vẫn tinh tế và cho thấy vị trí của mình. Sự việc "ma cũ ăn hiếp ma mới" như Not Others xảy ra nhan nhản ngoài đời, và nữ chính Soo Young đã mang đến một cách thức hay ho, đáng để tham khảo cho người xem.



Khán giả bình luận: - Lúc đầu tui vui vẻ thân thiện thì không muốn, muốn bơ thì tui để cho bơ luôn coi bên nào nói trước. - Mình đang bị y chang vầy, tối nào về phòng củng khóc không dám kể ai nghe. Dù cố gắng hoà đồng thân thiện với tất cả nhưng không thể tốt hơn... - Thực ra đi làm việc quan trọng nhất là phần việc của mình, đồng nghiệp chỉ là phụ thôi, tập trung làm tốt việc của mình là được. - Buổi đầu tiên đồng nghiệp cô lập chị, buổi sau chị cô lập luôn đồng nghiệp. - Cảnh ngày đầu làm chỗ mới mà, ở đâu cũng có. - Bơ chị lúc sau chị bơ lại, vừa lắm!

Về sau, nhân vật Jin Hee và các đồng nghiệp cũng dần dần hòa hoãn, tìm cách thấu hiểu và giải quyết mọi hiểu lầm. Not Others được đánh giá là bộ phim khá hài hước, cho thấy nét tính cách lầy lội của "chân dài" nhóm SNSD nhưng vẫn có nhiều chi tiết đáng suy ngẫm. Nội dung phim kể về cặp mẹ con "trái tính trái nết" sống chung một nhà. Jin Hee là cô cảnh sát trẻ vừa vào nghề, có tính cách bộc trực nhưng cũng khá xốc nổi. Trong khi đó, mẹ của Jin Hee - Eun Mi (Jeon Hye Jin) là một bác sĩ tâm lý và là mẹ đơn thân tảo tần suốt thời thanh xuân. Sống cùng nhau, cả hai có nhiều tình huống dở khóc dở cười, thế nhưng cũng dần dần thấu hiểu cho tâm tư của nhau.