Cảnh phim Công nương Diana và bạn trai trên du thuyền gây tranh cãi

The Crown ( Hoàng quyền ) là bộ phim truyền hình chính kịch lịch sử về Hoàng gia Anh dưới thời Nữ hoàng Elizabeth II, do Peter Morgan sáng tạo và viết kịch bản.

Đến nay, phim lên sóng được 5 mùa, gây sốt toàn cầu khi đi sâu vào “thâm cung bí sử” trong gia đình hoàng tộc nổi tiếng nhất thế giới. The Crown được giới chuyên môn đánh giá cao, bằng chứng là các giải thưởng danh giá như Emmy và Quả cầu vàng… Phim đồng thời cũng gây tranh cãi bởi những tình tiết bị đánh giá là xuyên tạc lịch sử, xây dựng nhân vật không đúng với thực tế và khai thác chủ đề riêng tư nhạy cảm.

Mùa 6 cũng là mùa cuối cùng dự kiến lên sóng vào cuối năm 2023 (4 tập đầu chiếu ngày 16/11 và 6 tập sau ra mắt ngày 14/12). Theo Daily Mail , 4 tập đầu không chỉ kể về vụ tai nạn xe hơi cướp đi sinh mạng Công nương Diana (Elizabeth Debicki đóng) ở Paris, mà còn mô tả kỳ nghỉ hè của bà với bạn trai Dodi Al Fayed (Khalid Abdalla đóng) ở St Tropez (Pháp).

Tuy chưa trình làng, phim tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán khi có cảnh Công nương Diana châm chọc cuộc hôn nhân với Vua Charles trước mặt người yêu mới.

Elizabeth Debicki đóng vai Công nương Diana tuổi 36. Ảnh: Netflix.

Trong tập phim sắp tới, Diana trò chuyện với Dodi trên du thuyền sang trọng ở ngoài khơi biển St Tropez. Chủ đề là những câu chuyện đau buồn của nạn nhân bom mìn sau khi Diana đến thăm Bosnia và Herzegovina vào tháng 8/1997.



“Một người đàn ông tên là Ken Rutherford đã thu hút sự chú ý của em. Ông ấy thành lập mạng lưới những người sống sót sau bom mìn. Chiếc xe jeep trúng phải mìn ở Somalia khiến ông ấy bị mất cả hai chân. Ông ấy nói với em rằng những người sống sót đều có ngày dẫm phải mìn. Ông ấy nói ngày của ông là 16/12/1963. Em nói ngày của em là 29/7/1981 - ngày cưới”, Diana trong phim nói.

Tuy nhiên, Ingrid Seward, tác giả cuốn My Husband And I (về Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Philip), phản đối lời thoại kể trên.

Trả lời phỏng vấn The Sun , bà khẳng định Công nương Diana không bao giờ có giọng điệu như vậy. Theo người viết tiểu sử hoàng gia, The Crown mớm lời cho nhân vật cựu Vương phi xứ Wales mà họ xây dựng mà không hiểu gì về tính cách của bà.

Seward chỉ ra công việc nhằm nâng cao nhận thức về bom mìn rất quan trọng đối với Diana - vừa là tâm huyết cũng là thành công lớn của bà. Do đó, Diana không bao giờ đưa ra sự so sánh giữa sự nghiệp và hôn nhân như vậy.

Chuyên gia hoàng gia cho rằng không có chuyện Diana so sánh đám cưới với Charles như dẫm phải mìn. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, The Crown cũng bị chỉ trích khi xuất hiện thông tin nhà làm phim muốn mô tả chi tiết vụ tai nạn thảm khốc ở Paris. Họ cho rằng điều đó quá tàn nhẫn với Hoàng tử William và Hoàng tử Harry.



Vì lý do nhạy cảm, đạo diễn không cho tái hiện rõ ràng về cái chết của Diana. Tuy nhiên, The Crown lại có cảnh Thái tử Charles trò chuyện với Diana tưởng tượng trong cabin máy bay hoàng gia khi ông hộ tống thi thể vợ cũ từ Paris đến London. Bóng hình Diana sau đó lại xuất hiện bên cạnh Nữ hoàng.

Các nhà phê bình không hài lòng khi miêu tả Diana như hồn ma, gọi những phân đoạn trên là “lố bịch”.

Đạo diễn Peter Morgan không đồng ý với cách hiểu đó. “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đó là hồn ma của Diana theo nghĩa đen. Đó là thể hiện bà ấy tiếp tục sống trong tâm trí những người còn sống”, ông nói với Variety .

Chuyến đi đến St Tropez là kỳ nghỉ hè cuối cùng của Diana trước khi qua đời, theo lời mời của cố tỷ phú Ai Cập Mohamed Al-Fayed (1929 - 2023).

Tác giả Katie Nicholl viết trong cuốn William and Harry: Behind the Palace Walls (2010) động cơ thầm kín của vị tỷ phú là mai mối Diana cho con trai cả Dodi, mặc dù thời điểm đó Dodi đang có mối quan hệ với người mẫu Kelly Fisher.

Nhiều người tin rằng chuyến đi vào tháng 7/1997 là nơi Diana và Dodi trở nên thân thiết. Nhà sản xuất phim tích cực theo đuổi người phụ nữ nổi tiếng. Không chỉ liên tục tặng quà cho bà, mà còn đối xử tốt với William và Harry. Không lâu sau, Diana xiêu lòng và đồng ý hẹn hò. Fayed là mối tình công khai hiếm hoi của Công nương Diana sau khi bà ly hôn Vua Charles. Họ chỉ mới bên nhau chưa đầy một tháng trước khi tử vong do tai nạn giao thông.

Diana và Dodi đi chơi du thuyền vài tuần trước khi qua đời. Ảnh: BackGrid.

Theo Daily Mail