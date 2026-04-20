Cảnh ô nhiễm kéo dài tại chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày bị giải tỏa

Chợ cá Yên Sở chỉ là một trong nhiều điểm kinh doanh tự phát tồn tại trên địa bàn Hà Nội. Theo thống kê, toàn thành phố hiện còn 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. Thành phố đặt mục tiêu trong năm 2026 và nửa đầu năm 2027 sẽ giải tỏa toàn bộ các điểm này. Tính đến giữa tháng 4/2026, các địa phương đã xử lý được 173 điểm lấn chiếm vỉa hè, đạt khoảng 75% kế hoạch. Song song với việc giải tỏa, từ nay đến hết năm 2030, Hà Nội dự kiến xây mới, xây lại 108 chợ, đồng thời cải tạo, nâng cấp 118 chợ hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh và sinh hoạt của người dân.