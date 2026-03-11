Cảnh giác với shipper rởm

Người phụ nữ nhanh chóng chuyển khoản theo yêu cầu. Lát sau, đối tượng gọi lại nói rằng bản thân đã gửi nhầm số tài khoản, đề nghị người phụ nữ thực hiện thao tác hủy giao dịch. Sau đó đối tượng gửi một đường link đề nghị chị truy cập, làm theo các bước để anh ta thao tác giúp. Chỉ ít phút sau, người phụ nữ không thể thoát ứng dụng hay tắt máy. Lúc này, người phụ nữ mới nhận ra điện thoại đã bị chiếm quyền điều khiển. Trong lúc nguy cấp, người phụ nữ đã kịp thời rút sim điện thoại ra. Sau đó chị đến ngân hàng yêu cầu khóa tài khoản, đồng thời yêu cầu ngân hàng hỗ trợ kiểm tra. May mắn khi gần 3 tỷ đồng trong tài khoản của chị vẫn còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên thời gian qua, nhiều người lại không có được may mắn như người phụ nữ nói trên. Ngay cả một số người nổi tiếng (ca sĩ, diễn viên...) có sự hiểu biết, va chạm xã hội rất nhiều vẫn “mắc mưu” của những shipper rởm, để rồi vô cớ bị mất đến vài trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng. Cách đây chưa lâu, một người phụ nữ khác cũng đã “dính chiêu” của shipper rởm. Sau khi thực hiện hàng loạt thao tác (chia sẻ màn hình điện thoại, bật camera trước...) theo hướng dẫn, cô gái đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Theo Công an TP Hà Nội, trường hợp mất tiền như người phụ nữ vừa nêu không phải hiếm gặp trong thời gian qua. Có không ít người khá sành sỏi, bình thường tỉnh táo, mức độ cảnh giác với nhóm tội phạm lừa đảo khá cao, ấy vậy mà vẫn bị lừa mất hàng tỷ đồng.

Vì thế, cơ quan công an khuyến cáo: Hiện, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát đều có website và ứng dụng chính thức để người dân tra cứu thông tin mã vận đơn. Công dân tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi đến, không thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của người lạ để các đối tượng xấu có cơ hội chiếm quyền điều khiển điện thoại, từ đó dẫn đến việc bị mất tiền; không chuyển khoản khi chưa trực tiếp nhận hàng đã đặt, đồng thời cần xác minh kỹ thông tin, số tiền phải thanh toán trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản. Ngay khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng ngừng thực hiện các giao dịch, khóa tài khoản, nếu cần thiết đóng băng số tiền vừa chuyển khoản, sau đó đến ngay cơ quan Công an gần nhất trình báo để được hỗ trợ kịp thời. Nếu mỗi người dân đều nâng cao cảnh giác, thực hiện đúng các khuyến cáo của cơ quan Công an, tin rằng những kẻ lừa đảo núp bóng shipper sẽ hết đất sống.