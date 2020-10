Cảnh Điềm - Thành Nghị lỡ hẹn lần 2, lộ diện nữ chính từng "đá bay" chị đẹp khỏi Mộng Tỉnh Trường An?

SỐ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG 0 / 0 Cũng đáng nể đấy chứ? Còn chần chừ gì nữa mà không đem khoe kết quả này trên tường của bạn đi thôi! Like và share kết quả CHƠI LẠI

Sau Mộng Tỉnh Trường An thì tưởng như Thành Nghị và Cảnh Điềm sẽ chính thức "nên duyên" ở tựa phim mới Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (hay Nam Phong Tri Ngã Ý). Tuy nhiên, ông trời lại tiếp tục khiến cặp đôi lỡ hẹn một lần nữa. Vào ngày 13/10, nhiều trang trên Weibo đã đưa tin dự án sẽ bao gồm một nữ chính khác nhưng cái tên này lại vô cùng quen thuộc - Trương Dư Hi.

Một trang đăng tải thông tin Thành Nghị - Trương Dư Hi tham gia Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (Nguồn: Weibo)

Một số trang thông tin phim ảnh cũng đã chèn dữ liệu Trương Dư Hi vào dự án Gió Nam Hiểu Lòng Tôi. Bên cạnh đó, Trương Duệ và Lưu Học Nghĩa cũng sẽ tham gia phim

Thông tin này đã khiến không ít khán giả xôn xao khi nó đánh dấu hai cái "2 lần" vô cùng đặc biệt. Đầu tiên, đây là dự án thứ hai (không tính Lưu Ly Mỹ Nhân Sát) mà Thành Nghị và Trương Dư Hi tham gia vai chính. Ngoài ra, đây cũng là lần tiếp theo mà cái tên Cảnh Điềm bị Trương Dư Hi "thổi bay" sau Mộng Tỉnh Trường An vào cuối tháng 6 vừa qua.

Trương Dư Hi lại thay thế Cảnh Điềm, "chia rẽ" màn hợp tác giữa mỹ nữ Bắc Kinh và Thành Nghị

Bên cạnh đó, việc công ty Hoan Thụy liên tục ra mắt các sản phẩm phim ảnh chỉ toàn có "gà nhà" tham gia cũng đang tạo ra sự chán ngán nơi người xem. Trước đó, phần nội dung của Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đã khiến không ít khán giả "trề môi" vì quá lỗi thời, cứ như mô típ của những Hoàng Tử Ếch hay Sợi Dây Chuyền Định Mệnh từ hơn 10 năm trước.

Khán giả sợ hãi vì Thành Nghị cứ mãi đóng các phim có từ khoá "ngược", "hành hạ",... (Ảnh: Sạp Báo Hoa Ngữ)

Một số ý kiến của khán giả về thông tin lần này: - Vẫn mong anh được đóng với các diễn viên khác nữa. Biết Hoan Thụy toàn cây nhà lá vườn, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn mấy diễn viên này thì người xem sẽ dễ cảm thấy chán. - Thà cho Thành Nghị với Lưu Học Nghĩa làm bộ phim huynh đệ còn mới mẻ hơn đó, cái mô típ này năm 2020 vẫn còn dùng được á? - Mong phim này. Truyện đọc hay lắm. Mong xác nhận sớm. Chờ đợi Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi. - Hoan Thụy đang ra sức lăng-xê Trương Dư Hi mà trong công ty này thì gần đây Thành Nghị đang nổi, cộng thêm diễn xuất ổn áp. Cứ cái đà này thì Thành Nghị sẽ đóng cặp với cô này dài dài, nghĩ đến thôi đã thấy bội thực rồi... (Tổng hợp từ Sạp Báo Hoa Ngữ)

Được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Tửu Noãn Xuân Thâm, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (Nam Phong Tri Ngã Ý) kể về câu chuyện "ngược luyến tàn tâm" giữa nhà thực vật học Phó Vân Thâm (Thành Nghị) và bác sĩ Chu Cựu (Trương Dư Hi). Cả hai ban đầu cùng nhau lên đường tìm kiếm một loại thảo dược quý, thế nhưng sau đó nhiều hiểu lầm nảy sinh mà dẫn tới chia tay. Chưa dừng lại ở đó, Chu Cựu còn phát hiện ra Phó Vân Thâm có liên quan đến cái chết của mẹ mình. Kể từ đó, chuỗi bi kịch kéo dài mới chính thức bắt đầu.

Đây là lần thứ 2 Thành Nghị và Trương Dư Hi cầm trịch vai chính cùng nhau sau Mộng Tỉnh Trường An

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (Nam Phong Tri Ngã Ý) dự kiến lên sóng vào năm 2021.

Nguồn tin: Weibo, Sạp Báo Hoa Ngữ - Ảnh: Tổng hợp từ Facebook