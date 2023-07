Cảnh báo: Tai nạn thương tâm từ máy ép mía

Hình ảnh bàn tay của bệnh nhi bị thương do máy ép nước mía gây ra

Trường hợp bệnh nhi Đ.T.N.D., (8 tuổi, trú tại Quỳ Châu, Nghệ An), trong lúc giúp bà bán nước mía, có lấy cây mía để ép, không may cuốn bàn tay phải vào máy. May mắn, người nhà đã kịp thời tắt máy và đưa bàn tay bệnh nhi ra.

Sau tai nạn, bàn tay bệnh nhi hơi sưng nề nhẹ. Tuy nhiên, sau 1 ngày, bàn tay bệnh nhi đã sưng phù lên và đau nhiều khi chạm vào, lúc này gia đình mới đưa bệnh nhi đến viện, bàn tay đã có dấu hiệu bầm tím ngón tay.

Ngay lập tức, các bác sĩ chẩn đoán bàn tay bệnh nhi có dấu hiệu chèn ép khoang cần mổ cấp cứu gấp.

Sau mổ, các ngón tay của bệnh nhi đã hồng trở lại, chỉ còn ngón thứ 3 bị hoại tử lớp da, cần phải phẫu thuật cắt lọc tạo hình che phủ khuyết da ở thì 2.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật

Mới đây là trường hợp bệnh nhi N.B.H. (5 tuổi, trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị kẹt cả bàn tay trái vào trong máy ép mía. Tai nạn xảy ra khi bệnh nhi cùng anh trai bật máy ép mía và cho cây mía đã ép vào trong máy.

Sau khi phát hiện, người nhà nhanh chóng rút điện và gọi người đến phá máy đưa bệnh nhi đến viện.

Bệnh nhi vào viện trong tình trạng bàn tay và cổ tay trái bị sưng nề, bầm tím, có dấu hiệu hoại tử các ngón tay và phần mềm bàn tay, cổ tay. kết quả chụp phim X-quang cho thấy cả 5 xương bàn tay bị gãy kèm theo gãy cả đầu dưới 2 xương cẳng tay.

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và mổ cấp cứu ngay nhằm giải phóng chèn ép, kết hợp xương gãy.

Hiện tại sau mổ, các bác sĩ đang nỗ lực điều trị để giữ lại bàn tay cho bệnh nhi tránh phải cắt cụt.