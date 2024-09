Cảnh báo lũ trên các sông, nhiều trường ở Hải Phòng đề xuất cho HS tạm nghỉ học

TP Hải Phòng phát đi cảnh báo lũ trên các sông.

Đài Khí tượng Thủy văn Thành phố Hải Phòng cho biết, mực nước trên các sông Luộc và sông văn Úc hiện vẫn đang lên. Các sông khác là Lạch Tray, Bạch Đằng, sông Cấm dao động theo thủy triều và ảnh hưởng mực nước lũ thượng nguồn đang lên (do điều tiết xả lũ của thủy điện thượng lưu).

Mực nước cao nhất lúc 7 giờ sáng ngày 11/9, mực nước trên sông Luộc tại trạm Chanh Chử là 3,16m trên báo động BĐ2 là 0,16m; trên sông Văn Úc tại trạm Trung Trang là 2,29m dưới BĐ2 0,01m; Trên các sông Cấm, Lạch Tray, Bạch Đằng mực nước đang lên dần và ở dưới mức báo động 1. 2. Dự báo trong 6-12h tới mực nước tại trạm Chanh Chử tiếp tục lên và duy trì ở mức trên báo động 2 đến báo động 3; Trạm Trung Trang mực nước lên và đạt mức xấp xỉ báo động 3; Các trạm Kiến An, Cửa Cấm, Do Nghi lên dần và đạt mức trên báo động 1.

Trong 12-24 giờ tới mực nước tại trạm Chanh Chử có khả năng đạt mức trên báo động 3; Trung Trang có khả năng đạt mức trên báo động 2; Các trạm Kiến An, Cửa Cấm, Do Nghi xuống dần theo xu thế triều và ở mức dưới báo động 1. Nguy cơ gây ngập lụt tại các vùng vũng thấp ven sông, gây sạt lở đất khu vực ven các sông Luộc, sông Cấm, sông Lạch Tray, sông Bạch Đằng và sông Văn Úc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ đạt cấp độ 2. Đài Khí tượng Thủy văn Hải Phòng cảnh báo, lũ cao gây ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, ngập các bãi vật liệu ven sông và ảnh hưởng đến hoạt động nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của người dân.

Đài Khí tượng thủy văn Hải Phòng cũng phát đi thông báo, trong 24 giờ qua (tính từ 8 giờ ngày 10/9 đến 8 giờ ngày 11/9), khu vực Hải Phòng mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đo được tại các trạm: Huyện Vĩnh Bảo (trạm Vĩnh Bảo: 17.4 mm), Thủy Nguyên (Trạm Thủy Nguyên 56.6 mm), Kiến An: 95.0mm, Chanh Chử: 20.0mm, Tiên Tiến :27.0mm, Quang Phục: 36.0mm, Cửa Cấm: 94.0mm, Cao Kênh: 56.0mm. Mực nước lớn nhất các sông Lạch Tray, Kinh Thầy, Văn Úc ở mức báo động 1 đến trên báo động 1, sông Luộc và Mới đạt trên báo động 2.

Nhiều trường học ngập lụt vào trưa 11/9.

Do ảnh hưởng lũ thượng nguồn và mưa, từ chiều tối ngày 10/9 đến sáng nay 11/9 nhiều tuyến phố khu vực thành phố Hải Phòng đã xảy ra ngập lụt cục bộ với độ sâu phổ biến 0,2m-0,5m, lượng nước thoát chậm. Cảnh báo trong ngày và đêm 11/9 khu vực Hải Phòng tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 20.0mm-50.0mm cộng thêm lượng nước ngập đến sáng nay chưa thoát hết nên tình trạng ngập vẫn xảy ra tại một số tuyến đường với độ sâu ngập từ 0,2-0,5m. Thời gian ngập tiếp tục kéo dài trong ngày 11/9.

Theo đó, các quận, huyện được cảnh báo có nguy cơ ngập sâu như đường Trần Tất Văn, Phan Đăng Lưu, Trần Nhân Tông, Trần Thành Ngọ của quận Kiến An; một số tuyến đường Tỉnh lộ 351 qua xã Hồng Thái của huyện An Dương; các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, khu vực vùng trũng thấp, ven sông… Trong nội đô của Hải Phòng, một số tuyến đường của quận Hồng Bàng là Trần Hưng Đạo, Cầu Bính, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương; đường Lạch Tray, Cầu Đất, Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Bình, Lương Khánh Thiện của quận Ngô Quyền; đường Đình Đông, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn của quận Lê Chân được cảnh báo cũng rơi vào tình trạng ngập lụt tương tự…

Đáng chú ý, mức độ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt cấp 1, gây tác động đến giao thông đi lại của người dân. Đài Khí tượng Thủy văn Hải Phòng lưu ý bà con, nước ngập có thể vào trong nhà gây hư hỏng đồ đạc và đề phòng các điểm trũng hố ga sâu nguy hiểm.

Đến 12 giờ trưa 11/9, khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng đã ngớt mưa, nhưng nhiều tuyến đường trong nội thành ngập lụt, cụ thể: Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Bình...

Cũng trong sáng 11/9, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã đón học trò đến trường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của triều cường và nước mưa nên tình trạng ngập lụt sân trường gây ra khó khăn cho phụ huynh, học sinh trong khi di chuyển. Ngay sau đó, các nhà trường có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh; đồng thời xem xét, đề xuất cho học sinh tiếp tục nghỉ học ngày 12/9 khi thời tiết chưa ổn định; các trường tập trung rà soát, kiểm tra lại CSVC thật an toàn sau mưa bão.