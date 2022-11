Cảnh báo biến chứng chảy máu não do sốt xuất huyết

Chủ quan khi sốt cao

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ đầu năm đến nay, nước ta ghi nhận hơn 314.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 115 trường hợp tử vong.

Trong những tháng gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết vẫn tiếp tục gia tăng trên cả nước, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung. Một số địa phương ghi nhận số mắc liên tục tăng cao trong các tuần gần đây như: Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Thuận.

Đáng chú ý, có nhiều trường hợp bệnh nhân tự điều trị tại nhà, đến khi vào viện đã biến chứng nặng, rơi vào tình trạng sốc không thể cứu chữa.

Gần đây, khoa Hồi sức Thần kinh - Viện Thần kinh (Bệnh viện TWQĐ 108) liên tiếp tiếp nhận các bệnh nhân có tình trạng xuất huyết nội sọ nặng trên nền người bệnh bị sốt xuất huyết. Nguyên nhân là cả bệnh nhân và gia đình chủ quan không đi khám bệnh kiểm tra khi có tình trạng sốt cao. Khi các trường hợp này tới viện cấp cứu, bác sĩ thấy xuất hiện bệnh lý xuất huyết nội sọ đồng thời có sốt Dengue (sốt xuất huyết).

Các bệnh nhân có tình trạng rối loạn đông máu nặng, chỉ số tiểu cầu giảm thấp dưới 70G/l (không đủ chỉ định để tiến hành can thiệp phẫu thuật cấp cứu). Vì vậy, hầu hết bệnh nhân đều có diễn biến nặng, thậm chí tử vong vì không can thiệp được ngoại khoa ngay, hoặc có can thiệp được ngoại khoa thì bệnh nhân có tình trạng chảy máu tiếp diễn, diễn biến bệnh trầm trọng hơn.

Trường hợp bị chảy máu nội sọ do sốt xuất huyết

Một bệnh nhân nam 59 tuổi bị sốt 39 độ C khoảng ba ngày trước đó, không điều trị gì. Ngày 10/11, gia đình phát hiện bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, thở khò khè, tụt lưỡi, được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giờ thứ 2 trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn tối đa, chụp CT sọ não có hình ảnh máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải, đè đẩy não thất và đường giữa độ III.



Kết quả xét nghiệm, bệnh nhân dương tính với sốt xuất huyết tiểu cầu thấp 12 G/L, không đảm bảo an toàn cho cuộc mổ, nguy cơ chảy máu cao. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, truyền khối tiểu cầu cấp cứu, hội chẩn liên khoa quyết định phẫu thuật khi số lượng tiểu cầu tăng lên đảm bảo an toàn cho cuộc phẫu thuật.

Một bệnh nhân nam khác, 67 tuổi, hai ngày trước vào viện. Bệnh nhân sốt cao 39,5 độ C, không điều trị gì. Người nhà phát hiện bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, tiểu dầm, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện TWQĐ 108 giờ thứ 3 trong tình trạng hôn mê, chụp CT sọ não có hình ảnh máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải, test sốt xuất huyết Dengue dương tính, tiểu cầu 31 G/L (không có khả năng phẫu thuật).

Bệnh nhân được truyền khối tiểu cầu tách máy, hồi sức tích cực, tuy nhiên diễn biến lâm sàng tiến triển nặng lên nhanh, hôn mê sâu, giãn đồng tử tối đa hai bên, huyết áp tụt, không còn chỉ định can thiệp ngoại khoa, tiên lượng nặng.

Biến chứng nguy hiểm của sốt xuất huyết

Theo TS.BS Lê Đình Toàn, Chủ nhiệm khoa Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện TWQĐ 108, sốt xuất huyết là bệnh lý nguy hiểm với biến chứng xuất huyết nội tạng, đặc biệt là xuất huyết nội sọ. Hiện nay, dịch sốt xuất huyết Dengue đang vào mùa, triệu chứng dễ nhầm với một số sốt virus thông thường, khiến người bệnh chủ quan không đi kiểm tra thường xuyên, bệnh diễn biến nặng và gây nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng như chảy máu não.

Qua 2 ca bệnh điển hình trên, bác sĩ khuyến cáo tất cả các bệnh nhân khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Đồng thời cần phải đến khám lại định kỳ theo hẹn của bác sĩ để theo dõi, đặc biệt là những trường hợp giảm tiểu cầu nghiêm trọng, tránh để bệnh diễn biến nặng lên, ảnh hưởng đến chỉ định, thời gian can thiệp ngoại khoa ở những bệnh nhân có biến chứng nguy hiểm như chảy máu não, chảy máu nội tạng.