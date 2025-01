Cận Tết, người mua “săn lùng” nhà đất cả đêm

Những ngày cận Tết, tâm lý người mua tranh thủ “xuống tiền” với bất động sản được thể hiện rõ nét. Mặt bằng giá có thể tăng lên “một nấc” vào giữa năm 2025 khiến nhà đầu tư sẵn sàng “rút hầu bao”. Theo bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc kinh doanh Dat Xanh Services, nếu như năm ngoái người mua phải mất khoảng 1 năm để đưa ra quyết định mua bất động sản thì gần đây, thời gian “xuống tiền” của người mua tầm 1-3 tháng. Điều này cho thấy, tâm lý của người mua đã hồ hởi trở lại thị trường.

Các căn nhà riêng tại quận Phú Nhuận, Tp.HCM sức cầu rộn ràng cuối năm.

Cận Tết, môi giới liên tục dẫn khách xem nhà.

Người mua tranh thủ xem nhà đất cả đêm.

Không chỉ tại Tp.HCM, một số tỉnh lân cận giao dịch nhà đất cũng rục rịch trở lại.

Các lô đất giá tốt hơn giá thị trường năm 2022 được nhà đầu tư "xuống tiền" nhanh.

Cùng kì năm ngoái, môi giới đã nghỉ Tết sớm, thì hiện nay vẫn "chiến đấu" đến thời điểm cận Tết nguyên đán.

Giá đất nền hiện đã nhích khoảng 7-10% so với đầu năm 2024.

Các căn nhà riêng có giá từ 4-6 tỉ đồng/căn có thanh khoản tốt.

Tại các phòng công chứng, hoạt động công chứng nhà đất đã rộn ràng hơn thời điểm đầu năm 2024.

Các dự án căn hộ, đất nền mở bán cận Tết ghi nhận sức cầu tích cực.

Theo nhận định của Dat Xanh Services – FERI, mức độ cải thiện của thị trường bất động sản trong năm 2024 khá khả quan. Có đến 89,4% cá nhân môi giới đánh giá phản hồi thị trường đã có sự cải thiện, trong đó cải thiện nhẹ là 37,8%, cải thiện vừa là 19,7%, và cải thiện tốt là 31,9%, và chỉ có 10,6% cá nhân môi giới đánh giá rằng thị trường chưa có sự cải thiện.

Dự báo về thời điểm thị trường bất động sản phục hồi, góc nhìn của cá nhân môi giới cũng khá tích cực, có đến 63% cá nhân môi giới kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi trong năm 2025 (trong đó, 29% lựa chọn thời điểm phục hồi từ quý 1 & quý 2/2025, và 34% lựa chọn thời điểm phục hồi từ quý 3 & quý 4/2025); 23% cá nhân môi giới đánh giá đến năm 2026 thị trường bất động sản phục hồi, và 14% cá nhân môi giới cho rằng thị trường bất động sản đã phục hồi từ quý 3 & quý 4/2024.

Theo các chuyên gia, niềm tin thị trường được củng cố và cải thiện rõ rệt, thể hiện qua số lượt tìm kiếm, tìm hiểu thông tin dự án liên tục tăng, thời gian quyết định chọn sản phẩm giao dịch bất động sản giảm và đặc biệt là số giao dịch thành công tăng 2,5 lần so với năm 2023. Theo thống kê của Dat Xanh Services - FERI, mức độ quan tâm bất động sản ghi nhận tại ngày 31/12/2024 đã tăng 44% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2022. Mức độ quan tâm đến bất động sản tăng gấp đôi so với giai đoạn thị trường nằm ở vùng đáy, cho thấy niềm tin từ khách hàng đã hồi phục.