Cận Tết Ất Tỵ 2025, nhiều mẫu xe máy giảm giá sốc, có mẫu giảm đến 15 triệu đồng còn kèm quà tặng

Trong bối cảnh Tết Nguyên Đán 2025 đang đến gần, thị trường xe máy tại Việt Nam trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn bao giờ hết. Yamaha và Honda, hai thương hiệu xe máy hàng đầu, đã tung ra các chương trình khuyến mãi và ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng trong dịp này. Đáng chú ý, một số mẫu xe của họ đã được bán ra thị trường với giá thấp, có mẫu giảm đến 15 triệu đồng so với mức đề xuất.

Theo đó, khách hàng mua xe tại các HEAD Honda sẽ nhận cơ hội tham gia vòng quay may mắn với phần thưởng 100 Xe Sh Mode, 1000 xe Vision và 2000 xe Wave Alpha (Phiên bản tiêu chuẩn). Ngoài ra, khách mua xe còn nhận combo quà tặng gồm mũ bảo hiểm, phiếu phụ kiện và thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Các mẫu xe cao cấp như Vario 160, Winner X còn tặng áo bảo vệ, găng tay, hoặc điện thoại Samsung Galaxy A06. Đặc biệt, khách mua xe CBR150R sẽ được hỗ trợ phí đăng ký xe lên tới 5 triệu đồng.

Tại một HEAD Honda ở Cần Thơ, khách hàng mua xe Honda Vario 160 sẽ nhận ngay một điện thoại Samsung Galaxy A06 hoặc bộ quà tặng an toàn, cùng gói quà trị giá 500.000 đồng. Riêng dòng xe côn tay như Winner X, Phiên bản Tiêu chuẩn hiện nay chỉ còn 31 triệu đồng, thấp hơn tới 15 triệu đồng so với giá niêm yết, trong khi phiên bản Thể thao cũng chỉ còn 36 triệu, giảm 14,5 triệu đồng so với mức giá từ hãng.

Mặt khác, các đại lý Yamaha cũng triển khai chương trình khuyến mãi đầy hấp dẫn. Người mua xe Yamaha Janus hoặc Latte sẽ được tặng voucher Tết trị giá 2 triệu đồng.

Kể cả mẫu xe côn tay Exciter cũng đang trở nên hấp dẫn hơn với việc giảm giá vài triệu đồng so với mức giá niêm yết. Trong đó, phiên bản 155 VVA tiêu chuẩn có mức giảm sâu khi chỉ còn khoảng 42,5 đến 42,7 triệu đồng, thấp hơn tới 5 triệu so với giá niêm yết. Mức giá hấp dẫn cùng với các ưu đãi như giảm trực tiếp 2 triệu đồng phí đăng ký xe trong tháng một và tặng phụ kiện chính hãng đã làm cho Exciter trở nên cực kỳ đáng lựa chọn.

Còn khách hàng chọn Exciter 155 VVA sẽ được hỗ trợ phí đăng ký xe hoặc hưởng lãi suất trả góp 0%. Bất kỳ khách hàng mua xe Yamaha cũng sẽ nhận được một áo polo thời trang từ hãng.

Ngoài ra, nhiều mẫu xe hot khác như Honda Vision, SH Mode, Yamaha Grande... cũng đang có mức giá tốt và nhiều ưu đãi kèm theo từ đại lý. Do đó, khách hàng có nhu cầu mua xe có thể cân nhắc để lựa chọn mẫu xe phù hợp và ưng ý.