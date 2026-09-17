Cận cảnh mở hộp iPhone 18 Pro và Pro Max trước ngày lên kệ tại Việt Nam

Chỉ còn 1 ngày trước khi lên kệ tại Việt Nam từ 18/9, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã thu hút sự quan tâm khi Việt Nam thuộc nhóm thị trường mở bán đầu tiên cùng Mỹ, Trung Quốc,... Cùng khám phá cận cảnh hộp, phụ kiện và ngoại hình thực tế của bộ đôi iPhone Pro mới.

‏Mở hộp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính hãng Việt Nam có gì?‏

‏Hộp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn theo phong cách tối giản quen thuộc, bên trong chủ yếu gồm máy, cáp sạc USB-C và tài liệu đi kèm. Với phiên bản chính hãng phân phối tại Việt Nam, người mua cũng nên kiểm tra kỹ thông tin in trên vỏ hộp để xác nhận đúng thị trường và sản phẩm khi nhận máy. ‏

‏Hộp iPhone 18 Pro và Pro Max chính hãng Việt Nam có gì đáng chú ý?‏

‏Trong hộp iPhone 18 Pro và ‏‏iPhone 18 Pro Max‏ ‏màu đỏ burgundy có tông trầm hơn sắc cam trên 17 Pro, trong khi bản màu đen sẽ phù hợp với những người không thích sự nổi bật. Các máy bán ra đầu tiên tại Việt Nam mang mã X/A, đồng thời trên hộp vẫn có thông tin tiếng Việt và ghi Công ty TNHH Apple Việt Nam là đơn vị nhập khẩu. Vì vậy, hậu tố mã máy không phải yếu tố duy nhất để xác định nguồn gốc sản phẩm chính hãng.‏

‏Sức hút của bộ đôi‏ ‏iPhone 18‏ ‏cũng thể hiện qua lượng đặt trước lớn. Thống kê từ một số hệ thống bán lẻ trong nước, ghi nhận hơn 300.000 máy được đặt cọc chỉ trong chưa đầy một ngày. Trên cửa hàng trực tuyến của Apple, lượng máy ở đợt giao đầu nhanh chóng hết sau khoảng 10 phút, khiến một số đơn đặt sau phải chờ đến giữa tháng 10 mới nhận được sản phẩm. ‏

‏‏Phụ kiện bên trong hộp iPhone 18 Pro và Pro Max

‏Bên trong hộp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, Apple cung cấp máy đã cài sẵn iOS 27, cáp sạc USB-C dài 1 m và bộ tài liệu hướng dẫn. Bộ tiếp hợp nguồn không được tặng kèm, vì vậy người dùng chưa có củ sạc USB-C tương thích sẽ cần mua thêm để sử dụng. ‏

‏Đáng chú ý, cáp đi kèm máy bán tại Việt Nam sử dụng lớp bọc dù thay cho kiểu bọc silicon truyền thống, cho cảm giác hoàn thiện chắc chắn hơn khi sử dụng hằng ngày. ‏

‏Ngoại hình thực tế của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max khi mở hộp‏

‏Apple giới thiệu ‏iPhone 18 Pro‏ ‏và iPhone 18 Pro Max với bốn tùy chọn màu gồm Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy. Cả hai sử dụng thiết kế nguyên khối nhôm, Ceramic Shield 2 ở mặt trước và Ceramic Shield ở mặt sau. Khi quan sát thực tế, màu Đỏ Burgundy có sắc độ trầm hơn hình ảnh quảng bá, tạo cảm giác nổi bật vừa phải thay vì quá rực. ‏

‏Sự khác biệt dễ nhận thấy khi cầm trên tay nằm ở trọng lượng. iPhone 18 Pro nặng 211 g, cho cảm giác gọn và dễ sử dụng lâu hơn, trong khi iPhone 18 Pro Max đạt 249 g nên đầm tay hơn đáng kể. Vì vậy, bản Pro phù hợp với người ưu tiên tính linh hoạt, còn Pro Max sẽ hợp hơn nếu chấp nhận trọng lượng lớn để đổi lấy trải nghiệm màn hình rộng. ‏

‏Giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính hãng tại Việt Nam‏

‏Theo Apple Việt Nam, iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 38.999.000 đồng, còn iPhone 18 Pro Max từ 41.999.000 đồng. Cả hai có bốn mức dung lượng 256 GB, 512 GB, 1 TB và 2 TB; ở bản 256 GB, chênh lệch niêm yết ban đầu là 3 triệu đồng.‏

‏Hai phiên bản này được mở đặt trước từ 19:00 ngày 12/9 theo giờ Việt Nam và công bố máy có hàng từ 18/9/2026. Người muốn nhận máy sớm nên kiểm tra tình trạng từng màu, dung lượng tại nơi mua vì thời gian giao thực tế có thể thay đổi theo lượng hàng của từng kênh.‏

‏Mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Cellphones‏

‏Người mua nên ưu tiên hệ thống phân phối chính hãng, có nguồn gốc máy rõ ràng, giá và điều kiện ưu đãi công khai, đồng thời cho phép kiểm tra chính sách bảo hành trước khi thanh toán. Tiêu chí này càng hữu ích với lô đầu mang mã X/A, tránh nhầm mã thị trường với nguồn gốc phân phối.‏

‏CellphoneS là một trong những địa chỉ người dùng có thể tham khảo. Hệ thống hiện là nhà bán lẻ ủy quyền của Apple, đồng thời có trung tâm CareS đạt chuẩn Apple ASP. Trước khi đặt mua, người dùng nên kiểm tra kỹ dung lượng, màu sắc, giá bán thực tế và điều kiện áp dụng của từng chương trình ưu đãi để lựa chọn phiên bản phù hợp. ‏

‏iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max‏ ‏ mang đến một số khác biệt đáng chú ý về kích thước, trọng lượng và mức giá khởi điểm, dù vẫn chia sẻ nhiều điểm chung về thiết kế và phụ kiện đi kèm. Trước khi lựa chọn, người dùng nên cân nhắc nhu cầu sử dụng thực tế, đồng thời kiểm tra kỹ phiên bản, nguồn gốc sản phẩm và chính sách bán hàng tại từng hệ thống phân phối.‏