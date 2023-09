Cận cảnh mâm than JBL Spinner BT và loa JBL Authentics tại AVShow 2023

AVShow là triển lãm chuyên ngành về thiết bị nghe nhìn, được tổ chức thường niên mỗi năm 2 lần tại Hồ Chí Minh và Hà Nội, có nhiều thương hiệu công nghệ xuất hiện tại AVShow như: Yamaha, Sony, Denon, Klipsh, JBL, Tannoy, Accusphase, Tidal, Focal, Marklevinson, ProAC, Polk, Teac, Monitor audio, Dali, SVS, Dyn audio...

Đến với AVShow tại Hồ Chí Minh, người đam mê anh thanh sẽ được trải nghiệm sản phẩm mâm than JBL Spinner BT, chiếc mâm than này từng được chúng tôi đưa tin khi lần đầu tiên ra mắt tại sự kiện IFA 2023. Bên cạnh đó, còn có dòng loa JBL Authentics. Được biết, những sản phẩm này được phân phối bởi Phúc Giang (PGI).

Loa thông minh WiFi Home JBL Authentics Series

Dòng loa thông minh WiFi Home mang tên JBL Authentics Series, với ba lựa chọn sản phẩm là Authentics 500, Authentics 300 và Authentics 200. Dòng sản phẩm này đánh dấu sự kết hợp giữa phong cách thiết kế cổ điển vốn có của JBL và công nghệ âm thanh hiện đại.

JBL Authentics 500

Cụ thể, thiết kế của Authentics lấy cảm hứng từ mẫu loa biểu tượng JBL L100 ra đời từ những năm 1970, với điểm nhấn là lưới loa hình chữ nhật đặc trưng mang tên Quadrex. Tuy nhiên, các nhà thiết kế đã làm mới lại thiết kế cổ điển này bằng cách bổ sung thêm các yếu tố hiện đại, tân tiến như viền kim loại, giúp tôn lên vẻ đẹp và nét sang trọng của sản phẩm.

JBL Authentics 300

Về tính năng, mỗi mẫu trong ba mẫu Authentics ra mắt đều có những điểm khác biệt để đáp ứng nhu cầu nghe nhạc đa dạng của người dùng. Trong đó, Authentics 500 là mẫu cao cấp nhất khi được tích hợp đầy đủ các công nghệ hiện đại như WiFi, Bluetooth, âm thanh vòm Dolby Atmos. Model này phù hợp với những ai yêu thích trải nghiệm âm thanh sống động, cho cảm giác chân thực.

Ở phân khúc thấp hơn, Authentics 300 có thiết kế gọn nhẹ cùng pin tích hợp cho phép nghe nhạc liên tục 8 tiếng đồng hồ, phù hợp mang đi di động. Cuối cùng, Authentics 200 là mẫu cơ bản nhất với âm thanh stereo cân bằng, phù hợp với nhu cầu nghe nhạc đơn giản hàng ngày.

JBL Authentics 200

Một trong những điểm đặc biệt của dòng Authentics là tích hợp đồng thời cả hai trợ lý ảo Amazon Alexa và Google Assistant, giúp điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt, người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói để phát nhạc, điều chỉnh âm lượng hoặc điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà như đèn, quạt, tivi…

Kết nối WiFi cho phép truy cập vào các nền tảng nhạc trực tuyến như Spotify, khả năng kết nối Multi-Room giúp phát nhạc đồng bộ trên nhiều loa cùng lúc.

Mâm than BL Spinner BT

Sản phẩm thứ hai được giới thiệu tại sự kiện là mâm than Bluetooth JBL Spinner BT. Đây là lần đầu tiên mẫu mâm than xuất hiện tại thị trường Việt Nam.

JBL Spinner BT

Spinner BT kết hợp công nghệ kỹ thuật số hiện đại với thiết kế cổ điển của đĩa than, cho phép phát các định dạng âm thanh phổ biến như mp3, lossless qua kết nối Bluetooth 5.2. Nhờ đó, người dùng vẫn có thể tận hưởng âm thanh trung thực, sống động của đĩa than mà không cần dây cáp rườm rà. Mâm than đi kèm nắp chống bụi và chân giảm chấn chuyên dụng.

Ngoài hai dòng sản phẩm mới JBL Authentics và JBL Spinner BT, tại triển lãm AVSHOW 2023 Phúc Giang PGI còn giới thiệu các sản phẩm âm thanh khác của JBL như thanh soundbar JBL Bar 1300, bộ nghe nhạc không dây JBL L75MS/L42MS, loa Bluetooth di động JBL SA750, và mẫu mâm than cổ điển JBL TT350.

Sự kiện triển lãm thiết bị nghe nhìn AVShow 2023 mở cửa từ 9 - 18 giờ ngày 22 - 24.9. Hiện tại bạn vẫn có thể ghé qua địa chỉ 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia AVShow cũng như trải nghiệm các thiết bị nghe nhìn độc đáo.