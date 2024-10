MMA Impact 2024: Định hình Tương lai Marketing trong Kỷ nguyên công nghệ

Dự kiến quy tụ 1.200 nhà lãnh đạo, đây là điểm hẹn không thể bỏ qua để giao lưu và học hỏi cho giới tinh hoa của ngành Marketing. Cũng trong buổi tối cùng ngày, lễ trao Giải thưởng SMARTIES Việt Nam 2024 sẽ diễn ra, tôn vinh những chiến dịch Marketing đột phá và sáng tạo nhất trong năm nay.

Công nghệ đang dần thống lĩnh các chiến lược kinh doanh và tiếp thị, có tác động lớn tới nhiều ngành nghề. Đây vừa là là "mỏ vàng" cơ hội, vừa là thách thức cho các doanh nghiệp trong thời đại số hóa mạnh mẽ. Theo khảo sát của MMA Global APAC, gần 37% doanh nghiệp đang thử nghiệm AI, trong khi 50% đã sử dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, hơn 62% doanh nghiệp cho rằng các nhân sự cần kỹ năng sử dụng và đào tạo chuyên sâu cho AI nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Chính vì vậy, MMA Impact Việt Nam 2024 sẽ là nơi hé mở những câu chuyện mới về cách các lãnh đạo doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi của ngành marketing hiện đại, đổi mới sáng tạo, và những chiến lược tiếp thị mới bền vững và hiệu quả hơn trong tương lai.

Trong phiên buổi sáng, chủ đề khai mạc "Omnichannel Marketing: The Future of Customer Experience" ("Marketing Đa Kênh: Tương lai của Trải nghiệm Khách hàng") tập trung vào việc xây dựng chiến lược đa kênh, kết nối khách hàng qua các điểm tiếp xúc trực tuyến và ngoại tuyến. Tiếp đó, phiên thảo luận "The Future of Marketing: Navigating the Intersection of Technology, Consumer Behavior, and Innovation" ("Tương lai của Marketing: Thích ứng với sự giao thoa của công nghệ, hành vi người tiêu dùng và đổi mới sáng tạo") sẽ giúp các nhà tiếp thị có một cái nhìn toàn diện về các xu hướng định hình tương lai của marketing, bao gồm các kênh truyền thông mới, hành vi của người tiêu dùng, vai trò của lãnh đạo và việc tích hợp các công nghệ tiên tiến, để dẫn đầu trong một thị trường đầy cạnh tranh.

Các CEO cũng sẽ cùng ngồi xuống đề cùng bàn về chủ đề "The Digital Leadership Compass – Navigate Change with Data, Agility, and People" ("La bàn Lãnh đạo Kỹ thuật số – Điều hướng Thay đổi bằng Dữ liệu, Sự Linh hoạt và Con người"), mang đến những công cụ và chiến lược để quản lý sự thay đổi trong môi trường số hóa. Kết thúc phiên buổi sáng sẽ là phiên tọa đàm giữa các CMO với chủ đề "Experiential Marketing: Creating Immersive Consumer Journeys" ("Marketing Trải nghiệm: Tạo ra hành trình khách hàng đáng nhớ"), nhằm khám phá cách các thương hiệu đang kiến tạo những trải nghiệm giúp gia tăng lòng trung thành và niềm yêu thích của người tiêu dùng.

Trong phiên buổi chiều, khách tham dự sẽ chọn tham gia một trong hai phòng thảo luận với nhiều chủ đề đa dạng, tùy theo nhu cầu và chuyên môn của mình. Các phòng thảo luận sẽ tập trung vào những kiến thức mới nhất giúp thương hiệu trở nên nổi bật trên không gian mạng. Một số chủ đề nổi bật có thể kể đến như: các giải pháp tự động hóa bằng AI, phân tích về thế hệ Z tại Việt Nam và Trung Quốc, sự thay đổi qua 1 thập kỷ của các hộ gia đình trong khu vực ASEAN, hành vi người mua hàng trên các sàn thương mại điện tử, và cách kết nối đa kênh để tương tác với khách hàng.

Bà Phan Bích Tâm - Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Myanmar và Campuchia của MMA Global, cho biết: "Chủ đề của MMA Impact 2024 mang tính tiên phong, đi sâu vào những vấn đề nóng nhất như chiến lược lãnh đạo, sức mạnh của công nghệ và dữ liệu, sự thay đổi hành vi của các nhóm khách hàng mục tiêu, cũng như làm thế nào để thương hiệu luôn hiện hữu trong tâm trí người dùng trong bối cảnh cạnh tranh ngày nay. Thông qua các phiên thảo luận với các CEO, CMO từ nhiều ngành nghề, chúng tôi hướng đến việc cung cấp những công cụ và chiến lược cần thiết để các doanh nghiệp luôn sẵn sàng đổi mới và thành công trong kỷ nguyên số."

Không chỉ gây ấn tượng với nội dung phong phú, MMA Impact 2024 còn truyền cảm hứng mạnh mẽ nhờ sự góp mặt của gần 50 diễn giả hàng đầu trong và ngoài nước. Đó là các chuyên gia xuất sắc từ các thương hiệu lớn như Google, TikTok, Unilever, SuntoryPepsico, Kimberly Clark, Heineken, Vinfast, Ogilvy, Publicis Media, cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực truyền thông - tiếp thị, công nghệ và FMCG. Trong đó, 30% số diễn giả đến từ khu vực APAC - bao gồm Indonesia, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, chia sẻ những góc nhìn sâu sắc và đa dạng về các thị trường quốc tế. Những cái tên nổi bật bao gồm bà Nguyễn Thị Mai – Phó Chủ tịch Marketing của Unilever, ông Rohit Dadwad - Giám đốc điều hành MMA Global khu vực APAC, ông Yannis Dramis - Giám đốc Truyền thông & Dịch vụ Tiếp thị của Nestlé Việt Nam, ông Sudarshan Saha - Giám đốc của EssenceMediacom, ông Pablo Chabot - Giám đốc Tiếp thị của Heineken Vietnam, ông Harjyot Singh Arora - Quản lý Truyền thông, Kỹ thuật số và Dữ liệu khu vực APAC của PepsiCo…Họ sẽ cùng bàn về những xu hướng tiên tiến và những bài học thực tiễn quý báu, giúp người tham dự nắm bắt cơ hội và định hình tương lai của ngành Marketing toàn cầu.

Bên cạnh đó, MMA Impact Việt Nam 2024 còn là sân khấu tỏa sáng của các chiến dịch xuất sắc giành được Giải thưởng SMARTIES Việt Nam 2024 - giải thưởng phạm vi quốc gia do MMA Global tổ chức thường niên tại Việt Nam lần thứ 11. Trong số gần 500 bài dự thi đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, đã có 144 bài đã lọt vào danh sách đề cử của 25 hạng mục. Lễ trao giải thưởng sẽ là khoảnh khắc được mong chờ nhất, nơi các nhà tiếp thị hàng đầu được vinh danh vì những nỗ lực không ngừng sáng tạo, góp phần thúc đẩy ngành Marketing Việt Nam phát triển vượt bậc.

Chia sẻ về Giải thưởng SMARTIES Việt Nam 2024, bà Lê Huỳnh Phương Thục, Giám đốc Điều hành của Guardian Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo, cho biết: "Những chiến dịch chiến thắng được Ban Giám khảo lựa chọn đều mang ba đặc điểm chung, đó là có ý tưởng và quá trình thực thi xuất sắc, có tác động đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, và tạo được ảnh hưởng xã hội tích cực."

Trước khi Lễ trao giải diễn ra, trong hai phòng thảo luận thuộc phiên chiều của MMA Impact Việt Nam 2024, người tham gia cũng sẽ có dịp để lắng nghe những ý tưởng và bí quyết thành công của những chiến dịch nổi bật trong danh sách rút gọn (shortlist) của Giải thưởng SMARTIES Việt Nam 2024.

Có thể thấy, MMA Impact Việt Nam 2024 không chỉ đánh dấu bước tiến vượt bậc của ngành Marketing tại Việt Nam mà còn mang đến những cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong bối cảnh AI và công nghệ số hóa đang phát triển nhanh chóng, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ nhà tiếp thị kế cận.

Thông tin về sự kiện MMA Impact Việt Nam 2024: www.mmaglobal.com/impactvietnam2024

Thông tin về Giải thưởng SMARTIES Việt Nam 2024: https://www.mmaglobal.com/smarties/awards/programs/vietnam

Về MMA Global Việt Nam

MMA Global là tổ chức hàng đầu thế giới bao gồm hơn 800 công ty thành viên, đến từ gần 50 quốc gia và khu vực trên thế giới. Các thành viên của chúng tôi đến từ mọi mảng trong hệ sinh thái tiếp thị, bao gồm các nhà tiếp thị thương hiệu, nền tảng công nghệ, công ty truyền thông… Sứ mệnh của MMA là đẩy nhanh quá trình chuyển giao và đổi mới của ngành Marketing, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh với sự tương tác mạnh mẽ hơn của người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, MMA Global có hệ sinh thái hơn 60 công ty thành viên hàng đầu thị trường như: Abbott, Coca Cola, Grab, Google, Heineken, Meta, Suntory Pepsico, Tik Tok… cùng những hoạt động thường niên nổi bật như giải thưởng SMARTIES, Hội nghị CEO & CMO, MMA Innovate, MMA Impact...

Tìm hiểu về MMA Global Việt Nam tại: https://www.mmaglobal.com/local-council/vietnam