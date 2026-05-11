Cận cảnh khu chung cư hạng sang giá hơn 200 triệu/m2 nơi Divo Tùng Dương vừa sắm liền tay 2 căn: Ngay từ cửa ra vào đã đậm chất hoàng gia xa xỉ

Không chỉ định hình tên tuổi như một "Divo" với chất giọng nội lực và phong cách âm nhạc mang tính thể nghiệm độc bản, Tùng Dương mới đây lại khiến công chúng phải trầm trồ khi vừa chi tiền rinh 2 căn hộ chung cư cao cấp tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Được biết đây là căn hộ hạng sang trong một dự án chung cư "kén khách" với mức giá đắt đỏ bậc nhất khu vực phía Tây Hà Nội. Ngay từ đoạn clip ngắn được hé lộ, cánh cửa căn hộ chung cư hạng sang hiện ra khiến dân tình không khỏi choáng ngợp.

Chưa cần tiến vào bên trong, ngay cảnh cửa ra vào toát lên sự vương giả, xa hoa của căn hộ chung cư mà Tùng Dương vừa sở hữu. (Nguồn: @trangiangbds68)

Căn hộ vừa mới bàn giao nên chưa có nội thất, nhưng không gian thoáng đãng cùng view "triệu đô" hướng ra thành phố và có thể nhìn thấy phía Hồ Tây, cũng là một trong những điểm nhấn ấn tượng của căn hộ chung cư cao cấp này. (Nguồn: @trangiangbds68).

Căn hộ của Divo Tùng Dương nằm trong khu chung cư hạng sang tại Hà Nội, có view nhìn ra Hồ Tây: Giá bán 200 - 250 triệu/m2

Được biết 2 căn hộ chung cư cao cấp mà Divo Tùng Dương vừa đầu tư liền tay nằm trong khu chung cư cao cấp bậc nhất tại phía Tây Hà Nội. Khu chung cư hạng sang Hanoi Signature tọa lạc ở quận Cầu Giấy Hà Nội, dự án có quy mô 32 tầng nổi và 4 tầng hầm, cung cấp ra thị trường giới hạn chỉ 242 căn hộ. Diện tích mặt bằng căn hộ từ 120.9m2 đến 260.8m2 và 2 căn Penthouse rộng hơn 1000m2.

Toàn cảnh khu chung cư cao cấp Hanoi Signature.

Mặt bằng giá căn hộ tại đây luôn nằm trong nhóm cao nhất khu vực Cầu Giấy. Các căn 3 phòng ngủ (khoảng 180 m2) được chào bán với mức giá từ 33 - 45 tỷ đồng (tương đương 183 - 190 triệu đồng/m2). Đối với căn 3 phòng ngủ diện tích lớn hơn (khoảng 236 m2), mức giá rao bán rơi vào khoảng 54 tỷ đồng. Đặc biệt, những căn hộ 4 phòng ngủ rộng khoảng 400 m2 có giá bán lên tới 86 tỷ đồng (khoảng 215 triệu đồng/m2).

Cách dịch vụ và tiện ích tại Hanoi Signature:

- Very VIP Club với diện tích hơn 4000m2: Có một lối đi riêng và độc lập với sảnh chính căn hộ, thang máy mạ vàng sẽ đưa các doanh nhân, khách VIP lên Bar rượu Vang và Xì gà.

- Phòng cộng đồng dân cư rộng đến 400m2.

- Hệ thống Boutique shop: Với những thương hiệu thời trang rất nổi tiếng, những sản phẩm tiêu dùng cao cấp, xa xỉ được bố trí ở tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà.

- Phòng Gym, Spa, Yoga … nằm ở tầng 2 với không gian rộng, thông thoáng, view toàn cảnh thành phố.

- Hai bể bơi 4 mùa ở độ cao 120m trong nhà và ngoài trời

- Cafe Skybar ở độ cao 120m trên đỉnh tháp bên cạnh bể bơi.

Ngoài ra, cuộc sống của cư dân tại đây luôn được chăm chút tỉ mỉ bởi dịch vụ Concierge (quản gia cá nhân) sẵn sàng hỗ trợ mọi nhu cầu, từ đặt lịch nhà hàng, vé máy bay cho đến tổ chức các sự kiện riêng tư.

Hanoi Signature: Chung cư hạng sang theo phong cách hoàng gia châu Âu

Sảnh vào chung cư là một cánh cửa bằng đồng nguyên khối nhập khẩu từ Chile, tất cả được chạm khắc thủ công. (Nguồn: @duanhanoisignature)

Đại sảnh cao 12.5m với ốp đá cẩm thạch. Ngay tầng 1 có không gian phòng khách được thiết kế sang trọng, đẳng cấp để tiếp khách hoặc cư dân trong tòa nhà tận hưởng không giang trà chiều. Dự án có 2 sảnh thang máy (3 thang cư dân, khách và 1 thang hàng). (Nguồn: @duanhanoisignature, @thuyphanbds).

Đại sảnh gồm bộ cửa đồng đỏ nguyên khối được nhập khẩu từ Chile. Toàn bộ nội thất và thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu. (Nguồn: @hongdangbdshanghieu).

Đại sảnh cao 12.5m, ốp đá cẩm thạch, được ví như một viện bảo tàng, triển lãm nghệ thuật thu nhỏ. Đặc biệt là bức tranh trần được họa sĩ người Ý treo mình vẽ trong 6 tháng và nền của bức tranh được sử lý ở nhiệt độ 1000 độ C. (Nguồn: @hongdangbdshanghieu).

Sảnh căn hộ theo phong cách khách sạn 5-6 sao, rộng tới 2m, đề cao sự yên tĩnh, riêng tư cho các gia đình. (Nguồn: @thuyphanbds).

Cánh cửa căn hộ đậm chất hoàng gia xa xỉ, được làm từ gỗ Nu (Nguồn: @thuyphanbds).

Đặc biệt, một chi tiết thiết kế mà chỉ có tại Hanoi Signature, đó chính là khu vực giếng trời ngay lõi của tòa chung cư, rộng tới 400m2.

Cận cảnh căn hộ 3 phòng ngủ diện tích 200m2

Những căn hộ tại Hanoi Signature có 3 hình thức bàn giao:

- Gói thô

- Gói cơ bản

- Gói hoàn thiện full nội thất

Riêng với gói full nội thất, chủ đầu tư sẽ mời các kiến trúc sư người Ý thiết kế riêng cho từng căn hộ với nội thất được nhập khẩu từ Ý và Pháp. Đa phần nội thất tại các căn hộ đều theo lối kiến trúc châu Âu.

Hoàn thiện bằng đá Granite treo : Đây là công trình duy nhất tại Việt Nam sử dụng kỹ thuật hoàn thiện bằng đá Granite treo, không chỉ mang lại vẻ đẹp sang trọng mà còn bền vững và không bị nhuốm màu thời gian.

Hệ thống rèm cửa hai lớp thiết kế tỉ mỉ : Rèm cửa cao cấp với khả năng điều khiển tự động, giúp tối ưu hóa ánh sáng và không gian, mang đến sự tiện nghi và đẳng cấp.

Thảm trải sàn hoa văn thổ cẩm: Thảm cao cấp không chỉ làm đẹp mà còn mang lại cảm giác êm ái và thân thuộc, tăng thêm giá trị cho không gian sống.

Đèn chùm trang trí tinh tế: Mỗi căn hộ được trang bị đèn chùm lớn, tạo điểm nhấn sang trọng theo phong cách hoàng gia.

Hanoi Signature (số 6 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy) là dự án bất động sản siêu sang (Hyper Luxury) quy mô 4.701m², nổi bật với kiến trúc tân cổ điển hoàng gia Pháp, do Ramond Holdings phát triển. Dự án cao 32 tầng, cung cấp 242 căn hộ đẳng cấp với 4 phong cách nội thất riêng biệt, chú trọng sự cá nhân hóa và tiện ích 6 sao độc bản như bể bơi bốn mùa, Art Gallery, cigar lounge. Thông tin chi tiết về dự án: Vị trí: Số 6 Nguyễn Văn Huyên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - trung tâm hành chính mới. Chủ đầu tư/Phát triển: Ramond Holdings . Quy mô: 4.701m², 32 tầng nổi (gồm 4 tầng hầm), 242 căn hộ. Loại hình căn hộ: Thiết kế theo phong cách Artisan (nghệ nhân), cá nhân hóa nội thất, diện tích 2PN (113,24m²) và 3PN (152m² - 239m²). Tiện ích nổi bật: Bể bơi bốn mùa, Sky Bar, Cigar Lounge, Art Gallery, phòng tập Golf 3D, thư viện, nhà hàng, bộ thang máy Otis chống rung, dịch vụ quản gia cao cấp. Điểm nhấn: Vị trí đắc địa cạnh Công viên Nghĩa Đô , tầm nhìn thoáng, thiết kế sang trọng, hoàn thiện cao cấp, mang đậm dấu ấn "sống di sản".



