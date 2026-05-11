Mẹ Doãn Hải My ngày càng trẻ đẹp nhưng lẻ bóng, ông bố nổi tiếng có động thái lạ

Dù không xuất hiện trước truyền thông, bố mẹ của Doãn Hải My vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng. Mỗi lần ái nữ Hà thành đăng ảnh gia đình, netizen lại dành nhiều chú ý cho visual trẻ trung của mẹ cô hay thần thái phong độ của bố vợ Đoàn Văn Hậu.

Mới đây, nhân Ngày của mẹ, Doãn Hải My đăng tải loạt khoảnh khắc bên mẹ ruột và mẹ chồng. Ngay lập tức, cư dân mạng lại dành nhiều lời khen cho bà Mai Đoàn - mẹ của nàng WAG vì vẻ ngoài trẻ trung, sang trọng, thậm chí được nhận xét ngày càng trẻ đẹp theo thời gian.

Chi tiết khác cũng khiến nhiều người chú ý là sự vắng mặt của bố Doãn Hải My - ông Doãn Thanh Sơn trong loạt ảnh lần này. Bởi lẽ những hình ảnh này được chụp trong dịp sinh nhật bé Lúa - con trai của cô và Đoàn Văn Hậu. Ngược lại, có không ít ý kiến cho rằng chuyện này bố cô không xuất hiện là bình thường vì đây là Ngày của mẹ.

Từ đây, các cuộc thảo luận liên quan đến gia đình nàng WAG tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều từ khóa liên quan đến ông Doãn Thanh Sơn như “bố vợ Đoàn Văn Hậu”, “Porsche của bố vợ Đoàn Văn Hậu”,... bất ngờ lọt tìm kiếm phổ biến.

Đáng chú ý là hiện tại, tài khoản của ông Doãn Thanh Sơn đã được khóa bảo vệ trang cá nhân. Động thái này được cho là thực hiện vào tháng 4/2026 vừa qua, tài khoản này vẫn để ở chế độ công khai bình thường.

Lần gần nhất ông Doãn Thanh Sơn công khai xuất hiện bên cạnh con gái là trong dịp sinh nhật 1 tuổi của cháu trai hồi tháng 5/2025. Trước đó nữa là thời điểm Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai vào tháng 6/2024. Khi ấy, nàng WAG từng chia sẻ khoảnh khắc chụp góc nghiêng của bố lên mạng xã hội.

Cư dân mạng nhận ra trong hai dịp Tết Nguyên đán 2025 và 2026, ông Sơn đều không xuất hiện trong các khung hình gia đình được Doãn Hải My đăng tải. Khi ấy, những bức ảnh chỉ có mẹ cô cùng ba người con.

Việc bố ruột nàng WAG bất ngờ khóa trang cá nhân cùng việc ít xuất hiện trong các dịp gia đình gần đây vì thế càng khiến dân mạng tò mò. Tuy nhiên đến hiện tại, phía gia đình Doãn Hải My chưa có chia sẻ nào thêm liên quan đến vấn đề này.

Được biết bố Doãn Hải My từng là dân chơi Hiphop nổi tiếng đời đầu có nickname là Sơn Break. Cùng với Việt Max, Hà Lê,... Sơn Break vẫn được xem là một trong những người đặt nền móng cho Hiphop Việt Nam.

Hiện tại, bố vợ Đoàn Văn Hậu không còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng vẫn giữ mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng. Bên cạnh đó, ông Sơn tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và công ty riêng.

Dịp đám cưới của Doãn Hải My, ông Doãn Thanh Sơn đã lọt top tìm kiếm vì sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, profile ấn tượng, chịu chơi khi tự điều khiển chiếc xe Mercedes-AMG G63 về Thái Bình để chuẩn bị cho tiệc cưới của con gái. Được biết mức giá thấp nhất của dòng xe này không dưới 11 tỷ đồng.

