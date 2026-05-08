“Búp bê sống” Ukraine cưới chàng trai dân tộc Mường: Đẻ xong xây nhà to như biệt thự, có thứ phụ nữ nào cũng khao khát

Đó là Dianka Zakhidova và thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997, người dân tộc Mường, hiện là một trong 10 thủ môn đắt giá nhất V-League 2025/2026. Theo định giá của chuyên trang Transfermarkt vào giữa năm 2025, anh có giá trị chuyển nhượng lên tới 150.000 euro, tương đương khoảng 4,05 tỷ đồng (theo tỷ giá tại thời điểm đó).

Không chỉ ghi dấu ấn trên sân cỏ, Bùi Tiến Dũng còn gây chú ý với cuộc sống đời thường đủ đầy, dù đó là chuyện tài sản hay cuộc hôn nhân hạnh phúc với người mẫu Ukraine Dianka Zakhidova.

Gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng

Bùi Tiến Dũng từng biết đến là cái tên không ngại chi cho những thứ mình yêu thích, đặc biệt là xe sang. Cuối năm 2020, anh sắm chiếc Mercedes-Benz GLC 250 với giá lăn bánh khoảng 2,2 tỷ đồng - cột mốc đầu tiên trong bộ sưu tập xế hộp đáng mơ ước.

Trong khoảng cuối năm 2020 - đầu năm 2021, thủ môn Bùi Tiến Dũng từng cầm lái chiếc xe thể thao BMW i8 màu vàng, được cho là có giá hơn 8 tỷ đồng. Đến tháng 3/2021, chàng cầu thủ còn lái siêu xe McLaren 720s Spider đi tập. Chiếc xe được định giá 24 tỷ đồng tại thời điểm đó. Anh chàng cũng từng xuất hiện cùng chiếc Ferrari 488 GTB giá 15 tỷ tại một sự kiện ở TP.HCM.

Đến đầu năm 2022, chiếc BMW i8 màu vàng được rao bán với giá chỉ hơn 3 tỷ đồng. Hiện tại, vợ chồng chàng cầu thủ đang lái chiếc KIA trong di chuyển hàng ngày.

Song song với "đam mê tốc độ", Bùi Tiến Dũng cũng đầu tư bài bản vào bất động sản. Anh từng sở hữu một căn hộ 108m² với 3 phòng ngủ tại trung tâm TP.HCM trị giá hơn 5 tỷ đồng, và rao bán vào đầu năm 2023 khi thay đổi kế hoạch cư trú.

Ở quê nhà, gia đình Tiến Dũng có một ngôi nhà sàn truyền thống của người Mường rộng 5 gian, dài 20m, làm toàn bộ bằng gỗ. Căn nhà từng được nhận xét là to nhất xã, là nơi sum vầy và gắn kết cội nguồn của cả gia đình. Tháng 11/2023, ngôi nhà sàn này cũng được rao bán song ở dịp Tết 2024, ngôi nhà vẫn xuất hiện trong ảnh gia đình Bùi Tiến Dũng.

Cuối năm 2023, Tiến Dũng tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ bản vẽ thiết kế cho căn hộ cao cấp mới tại trung tâm TP.HCM. Đây là căn hộ được chàng cầu thủ mua từ năm 2021 nhưng để cho thuê. Nay khi đã có con trai Danil, anh quyết định sửa sang để cả gia đình an cư. Anh chia sẻ: "Danil ngày một khôn lớn càng thôi thúc papa muốn dành nhiều điều tốt đẹp và chất lượng hơn cho mẹ Dianka và con. Bắt tay ngay lên kế hoạch cho không gian sống hàng ngày vì đầu tư vào nơi ở của gia đình mình thì không bao giờ là uổng phí".

Song từ đó đến nay, Bùi Tiến Dũng chưa cập nhật thêm hình ảnh ở căn hộ mới này. Hiện tại gia đình đang sống ở Đà Nẵng để thuận tiện cho việc tập luyện và thi đấu của nam thủ môn.

Về chuyện tình yêu và hôn nhân, Bùi Tiến Dũng khá kín đáo. Tháng 5/2022, anh và người mẫu Ukraine Dianka Zakhidova chính thức về chung một nhà. Không lâu sau đó, cặp đôi đã chào đón con trai Danil (Bùi Tiến Đan) và từ đó, cuộc sống gia đình nhỏ ngày càng thêm viên mãn.

Dù chọn lối sống kín tiếng, mỗi lần cặp đôi xuất hiện - dù là tại sự kiện, trên khán đài hay chỉ đơn giản là một khoảnh khắc đời thường được chia sẻ lên mạng xã hội - đều lập tức thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Một anh chàng thủ môn điển trai bên cạnh nàng "búp bê sống" tóc vàng mắt xanh, cộng thêm cậu nhóc Danil đáng yêu, tạo nên khung hình gia đình được yêu thích.

Vượt qua rào cản ngôn ngữ lẫn văn hóa, cặp đôi cũng xây dựng cuộc sống theo mô hình hiện đại: cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi con, cùng ủng hộ sự nghiệp của nhau. Khi Dianka có lịch diễn hay chụp hình, Tiến Dũng sẵn sàng ở nhà chăm con. Ngược lại, Dianka gác lại phần lớn sự nghiệp người mẫu, rời TP.HCM chuyển ra Đà Nẵng để đồng hành cùng chồng, thường xuyên có mặt trên khán đài cổ vũ và đi cùng anh trong các sự kiện.

Điều khiến cặp đôi này được yêu mến không chỉ là vẻ ngoài đẹp đôi, mà còn ở cách họ vun đắp hôn nhân. Họ thường xuyên đi du lịch, hẹn hò để hâm nóng tình cảm, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào từ các chuyến đi đến những ngày lễ quây quần bên gia đình nội - ngoại hai bên.

