Cận cảnh hiện trường vụ ô tô tông loạt xe máy, làm 2 mẹ con tử vong ở TP.HCM: Mảnh vỡ vương vãi, người dân thắp hương tưởng nhớ nạn nhân xấu số

Sau hơn 15 tiếng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân), theo quan sát tại hiện trường, chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Jeep gây tai nạn đã được đưa đi, chỉ còn lại những mảnh mún vỡ vụn, lực lượng chức năng đang xử lí phần trụ điện bị hư hỏng. Nhiều người dân đi qua cũng bày tỏ sự bàng hoàng về mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ ô tô tông loạt xe máy, làm 2 mẹ con tử vong ở TPHCM

Nhiều người dân sinh sống quanh khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ tai nạn

Theo lời kể của người dân chứng kiến vụ việc, chiếc xe 7 chỗ đang di chuyển trong làn ô tô theo hướng từ quận 6 về vòng xoay An Lạc thì bất ngờ húc văng dải phân cách, mất lái lao qua làn đường xe máy rồi tông nhiều người đi đường.

"Xe lao nhanh lắm, cứ nghe tiếng "cạch cạch" phát ra to. Mọi người cũng chỉ lo đến nạn nhân thôi nên không kịp để ý đến tài xế, lúc nhìn lên thì không thấy ai nữa, chắc xe chưa dừng là tài xế thoát ra chạy rồi. Tưởng là xe dừng lại từ chỗ con lươn rồi nhưng mà do đang cái đà mất lái, xe lao lên vỉa hè luôn, tông theo nhiều xe khác. Quá sợ!", ông Nguyễn Văn Ba (phường An Lạc, quận Bình Tân) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại thời khắc kinh hoàng ấy.

Ông Nguyễn Văn Ba (phường An Lạc, quận Bình Tân) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại thời khắc kinh hoàng

Một người đàn ông khác cũng đang ngồi bần thần, ánh mắt nhìn qua hiện trường còn vương vãi đống vụn nát, không giấu được sự lo lắng vì ngay vị trí xảy ra tai nạn chính là nơi mà gia đình anh bán sinh tố mưu sinh hàng ngày.

Anh chia sẻ: "Thường ngày khoảng hơn 17h mấy là anh dọn hàng ra bán rồi, bán tới khuya luôn. Mà hôm qua cả nhà đi chùa nên mới nghỉ bán, sáng nay ra nghe chuyện về vụ tai nạn mà thấy tá hoả, hôm qua mà cũng dọn ra bán thì không biết sẽ như nào."

"Từ lan can bên kia đường mà băng qua tận bên đây. Khu này bình thường buôn bán tấp nập lắm, may sao hôm qua thời điểm đó không thấy ai dọn ra", ông Nguyễn Văn Ba chia sẻ tiếp.

Một người dân cho biết chưa khi nào xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng như thế ở khu vực này

Một người đàn ông khác gần đó cũng có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn: "Nghe tiếng va chạm là dân ở đây chạy ra liền, thấy nạn nhân nằm ngay chỗ đó rồi, nhưng không ai thấy tài xế đâu, lúc đó người dân đứng xem đông lắm. Ở khu này chưa bao giờ xảy ra vụ tai nạn như thế".

Tại hiện trường chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn từ các phương tiện

Những mảnh nhựa vỡ vương vãi khắp mặt đường

Những nắm hương nghi ngút được thắp tại hiện trường

Lực lượng chức năng đang xử lí phần trụ điện bị hư hỏng.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 15/6, một nam tài xế (chưa rõ danh tính) lái ô tô hiệu Jeep chạy trên đường Kinh Dương Vương, hướng từ bến xe Miền Tây đi quốc lộ 1. Khi đến gần ngã 3 Sinco (phường An Lạc), xe này bất ngờ húc văng dải phân cách, lao qua làn xe máy rồi tông nhiều người đi đường.

Ô tô chỉ dừng lại khi cuốn một xe máy vào gầm, lao lên vỉa hè. Lúc này, tài xế và người ngồi bên cạnh bước xuống xe và rời khỏi hiện trường.

Theo ghi nhận, tại hiện trường, dải phân cách bị tông nằm ngổn ngang. Hai xe máy bể nát, ô tô cũng hư hỏng nặng nhiều phần. Rất đông người dân hiếu kỳ dừng xe trên vỉa hè quan sát.