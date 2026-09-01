Căn biệt thự của Taylor Swift và Travis Kelce: Có cả rạp phim, hầm rượu, sân golf dưới lòng đất

Ngôi nhà mà Taylor Swift và Travis Kelce ở sau khi kết hôn gây chú ý với loạt tiện nghi chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Taylor Swift và Travis Kelce là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới, vì vậy cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu của họ luôn nhận được sự quan tâm. Sau khi kết hôn, cặp đôi hiện đang sinh sống tại căn biệt thự của Travis Kelce ở Leawood, Kansas. Nam cầu thủ mua bất động sản này vào năm 2023 với giá khoảng 6 triệu USD (khoảng 156 tỷ đồng).

Taylor Swift đang sống cùng Travis Kelce trong chính căn nhà mà anh mua.

Căn biệt thự rộng khoảng 1.580 m², nằm trong một khu dân cư có cổng bảo vệ và được xây dựng theo phong cách kiến trúc mang nét cổ điển Pháp. Vị trí này vừa đảm bảo sự riêng tư cho gia đình, vừa thuận tiện để Travis Kelce di chuyển đến cơ sở tập luyện của đội Kansas City Chiefs.

Ngay từ lối vào, căn nhà đã gây ấn tượng với sảnh lớn có trần cao, sàn gỗ và cầu thang uốn cong. Một chiếc đèn chùm lớn được đặt ở trung tâm, trong khi những thanh xà gỗ lộ thiên cùng lò sưởi bằng đá tạo cảm giác ấm áp cho không gian. Thiết kế của căn biệt thự hướng đến sự sang trọng nhưng vẫn phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày thay vì chỉ mang tính phô trương.

Phòng khách tiếp tục duy trì phong cách này với trần cao, xà gỗ lộ thiên và sàn gỗ bản rộng. Lò sưởi bằng đá 2 mặt trở thành điểm nhấn của căn phòng, trong khi những ô cửa lớn mở ra khu vực hồ bơi và sân vườn phía sau. Thiết kế không gian mở giúp phòng khách kết nối liền mạch với khu bếp và phòng ăn, phù hợp cho cả những buổi nghỉ ngơi riêng tư lẫn khi gia đình tiếp đón bạn bè.

Khu bếp cũng được thiết kế để phục vụ việc sử dụng thực tế. 2 đảo bếp lớn ốp đá cẩm thạch nằm ở trung tâm, xung quanh là hệ thống tủ được thiết kế riêng cùng các thiết bị cao cấp. Một phòng chứa đồ ăn dạng kho kín được bố trí phía sau giúp căn bếp luôn gọn gàng. Không gian này được kết nối trực tiếp với khu vực ăn uống, tạo thành một tổng thể liền mạch.

Phòng ngủ chính mang lại cảm giác riêng tư hơn với tông màu ấm và một khu vực ngồi riêng có lò sưởi. Căn phòng có 2 phòng thay đồ được thiết kế riêng cùng phòng tắm mang phong cách spa. Tại đây có bồn tắm ngâm, vòi sen kiểu mưa và 2 bàn lavabo ốp đá cẩm thạch. Những ô cửa lớn hướng ra khu vực cây xanh phía sau cũng giúp không gian trở nên yên tĩnh và thư giãn hơn.

Nếu những khu vực trên phục vụ cuộc sống thường ngày thì tầng dưới của căn biệt thự lại giống một trung tâm giải trí thu nhỏ. Nơi đây có rạp chiếu phim tại gia, quầy bar đầy đủ tiện nghi, phòng gym chuyên nghiệp và phòng xông hơi. Với Travis Kelce, không gian này cũng có thể phục vụ cả nhu cầu tập luyện, xem lại các trận đấu hoặc đơn giản là dành thời gian bên gia đình và bạn bè.

Một trong những chi tiết đáng chú ý khác là hầm rượu vang được kiểm soát nhiệt độ. Khu vực này sử dụng những giá gỗ được thiết kế riêng và là một trong những đặc điểm nguyên bản của căn nhà được Travis Kelce giữ lại.

Đáng chú ý nhất, Travis Kelce còn bổ sung một phòng golf mô phỏng dưới lòng đất rộng khoảng 37 m² vào năm 2024. Không gian này cho phép nam cầu thủ luyện tập quanh năm ngay tại nhà, đồng thời trở thành một khu vực giải trí riêng tư mà không cần phải ra ngoài.

Với diện tích lên tới khoảng 1.580 m², căn biệt thự tại Leawood không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cổ điển mà còn bởi cách tận dụng không gian bên trong. Từ phòng khách, bếp, phòng ngủ đến rạp phim, phòng gym, hầm rượu và phòng golf mô phỏng, ngôi nhà gần như kết hợp cả không gian nghỉ dưỡng, giải trí và luyện tập trong cùng một nơi. Sau khi trở thành tổ ấm của Taylor Swift và Travis Kelce, căn biệt thự này càng nhận được nhiều sự chú ý bởi đây được xem là một trong những không gian riêng tư quan trọng của cặp đôi đình đám.