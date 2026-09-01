Căn nhà 4 tầng của Thu Trang - Tiến Luật

Không gian sống của cặp đôi gây ấn tượng bởi vẻ hiện đại, góc nào cũng khang trang, rộng rãi.

Thu Trang - Tiến Luật được xem là một trong những cặp đôi vàng của showbiz Việt. “Đồng vợ đồng chồng”, cả hai không chỉ ghi dấu với vai trò diễn viên mà còn gặt hái nhiều thành công khi lấn sân sang lĩnh vực sản xuất. Những dự án do cặp đôi tham gia thực hiện liên tiếp tạo được tiếng vang, trong đó có nhiều tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ. Cùng nhau gây dựng sự nghiệp suốt nhiều năm, Thu Trang và Tiến Luật từng bước khẳng định vị trí trong làng giải trí, đồng thời sở hữu khối tài sản đáng nể. Bên cạnh bộ sưu tập đồ hiệu và xe sang, cơ ngơi bề thế của cặp đôi tại TP.HCM cũng gây chú ý bởi quy mô lớn cùng thiết kế sang trọng, hiện đại. Tổ ấm của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật được hoàn thiện vào đầu năm 2023, có thiết kế gồm 4 tầng và một tầng hầm để xe.

Căn nhà là nơi sinh sống của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, con trai và ông bà, được thiết kế phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của nhiều thế hệ. Các khu vực sinh hoạt chung như phòng khách, phòng ăn, sân thượng và hồ bơi trong nhà đều được bố trí rộng rãi, tạo không gian lý tưởng để các thành viên quây quần, gắn kết mỗi ngày. Tầng ba là không gian riêng của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, được thiết kế theo hướng riêng tư nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi. Cách sắp xếp không gian hợp lý giúp cặp đôi có khoảng thời gian thư giãn, nghỉ ngơi sau lịch trình làm việc bận rộn, đồng thời tạo sự cân bằng giữa không gian chung của gia đình và khu vực sinh hoạt cá nhân.

Không gian phòng khách được thiết kế theo dạng thông tầng, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng ngay từ khi bước vào nhà. Các mảng tường được ốp đá, kết hợp hệ thống cửa kính lớn nhằm tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, đồng thời giúp không gian thêm phần hiện đại. Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật ưu tiên bảng màu trung tính với các gam trắng, đen, xám và be. Cách phối màu tiết chế, kết hợp cùng nội thất hiện đại mang đến tổng thể sang trọng, tinh tế nhưng không quá phô trương.

Khu vực bếp được đầu tư chỉn chu với hệ thống nội thất hiện đại, tiện nghi, vừa đáp ứng nhu cầu nấu nướng vừa giữ được vẻ sang trọng cho tổng thể ngôi nhà. Bên cạnh đảo bếp, gia đình còn bố trí một bàn ăn dài, tạo không gian rộng rãi để các thành viên cùng quây quần trong những bữa cơm thường ngày. Đáng chú ý, vị trí bàn ăn được sắp xếp hướng ra khu vực hồ bơi, mở ra tầm nhìn thoáng đãng và ngập ánh sáng. Thiết kế này giúp không gian dùng bữa trở nên thư thái, đồng thời tạo sự kết nối giữa khu vực sinh hoạt bên trong và khoảng xanh bên ngoài.

Phòng ngủ của Thu Trang - Tiến Luật gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, được bài trí theo phong cách hiện đại, sang trọng. Không gian nghỉ ngơi được tích hợp đầy đủ tiện nghi, trong đó có cả tivi phục vụ nhu cầu thư giãn, giải trí. Có thể thấy, mỗi không gian trong căn nhà đều được vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chăm chút kỹ lưỡng, từ cách lựa chọn nội thất đến bố trí màu sắc và công năng. Sự đồng bộ trong thiết kế giúp tổ ấm của cặp đôi vừa tiện nghi, vừa mang vẻ đẹp sang trọng, chỉn chu.

Phòng tắm trong biệt thự của Thu Trang - Tiến Luật được thiết kế rộng rãi, nổi bật với bồn tắm hiện đại cùng những tiện nghi cao cấp. Gam màu trắng chủ đạo kết hợp họa tiết vân đá tạo cảm giác sạch sẽ, sang trọng. Tổng thể không gian được chăm chút chỉn chu, mang vẻ đẹp tinh tế và đẳng cấp chẳng khác một phòng tắm trong khách sạn 5 sao.