Nữ chính ngôn tình hot nhất Cbiz: Cao 1m72 dáng đẹp như "mắc áo", cứ lên đồ là sáng bừng cả khung hình

Mỹ nhân này có đủ combo khiến hội mê visual khó rời mắt: mặt xinh, chân dài và mặc gì cũng cuốn.

Tôn Thiên đang là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý của màn ảnh Hoa ngữ khi sánh đôi cùng Tỉnh Bách Nhiên trong bộ phim ngôn tình mới Đầu Xuân Tươi Sáng. Ngay từ khi chưa lên sóng, bộ phim đã sớm gây sốt nhờ loạt video giới thiệu ngập tràn chemistry của cặp đôi chính. Những phân cảnh tình tứ, ngọt ngào khiến khán giả càng thêm tò mò về màn kết hợp giữa hai diễn viên.

Sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Quốc, Tôn Thiên không phải gương mặt xa lạ với khán giả. Cô từng xuất hiện trong Gió Thổi Bán Hạ, Đã Nhiều Năm Như Thế, Mau Đưa Anh Tôi Đi, Tôi Ở Tương Lai Đợi Cậu, Vườn Sao Băng 2018, Manh Y Điềm Thê... Nữ diễn viên sở hữu chiều cao 1m72 cùng đôi chân dài nổi bật, nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Ngoại hình chính là một trong những lợi thế lớn nhất của mỹ nhân 9x trong khoản thời trang. Cao ráo, tỷ lệ cơ thể đẹp nên Tôn Thiên gần như chẳng cần những món đồ quá cầu kỳ để gây ấn tượng. Style ngoài đời của cô cũng rất đúng tinh thần gái trẻ Cbiz hiện tại: có hôm thanh lịch chuẩn nữ chính, hôm sau lại bụi bặm; thậm chí những combo tưởng chẳng liên quan khi lên người cô vẫn trông cực kỳ hợp lý.

Một trong những outfit tôn dáng nhất của Tôn Thiên lại chỉ gồm hai món cơ bản: sơ mi trắng và chân váy đen xẻ tà. Chiếc sơ mi được sơ vin gọn gàng, kết hợp chân váy cạp cao ôm sát giúp nhấn rõ vòng eo và kéo dài tỷ lệ phần thân dưới. Điểm "ăn tiền" nhất chắc chắn là vóc dáng 1m72 của nữ diễn viên. Chân váy dài qua gối vốn khá dễ khiến tổng thể trở nên nghiêm túc, nhưng khi lên người Tôn Thiên lại tạo cảm giác thanh thoát nhờ phần eo gọn và đôi chân dài. Thêm đôi cao gót đen cùng mái tóc dài buông tự nhiên, người đẹp Cbiz có ngay diện mạo thanh lịch nhưng vẫn đủ mềm mại, nữ tính.

Nếu outfit đầu tiên đậm chất thanh lịch thì set tiếp theo lại cho thấy một Tôn Thiên hoàn toàn khác. Cô diện váy hai dây đen ôm sát, sau đó buộc sơ mi kẻ caro ngang hông để tạo điểm nhấn. Dáng váy đơn giản nhưng lại giúp Tôn Thiên khoe trọn phần vai, xương quai xanh cùng vòng eo gọn. Chiếc sơ mi caro buộc hờ phía dưới khiến outfit bớt đơn điệu và tăng thêm nét đẹp bụi bặm.

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Tôn Thiên đặc biệt hợp với sơ mi trắng, nhưng mỗi lần cô lại có một cách biến hóa khác. Trong outfit này, nữ diễn viên kết hợp sơ mi trắng cùng jeans xanh cạp cao và đôi boots da lộn màu nâu cao gần đầu gối. Chiếc jeans được xắn gọn vào boots tạo cảm giác phóng khoáng, có chút hơi hướng retro. Trong khi đó, sơ mi trắng giữ cho tổng thể không bị quá nặng nề. Đáng chú ý là chiếc quần khá thoải mái chứ không cần bó sát nhưng vẫn làm nổi bật đôi chân dài nhờ cạp cao và tỷ lệ cơ thể vốn có.

Cũng là sơ mi trắng nhưng lần này Tôn Thiên sử dụng như một chiếc áo khoác ngoài, để mở cúc và phối cùng crop top đen phía trong. Phần eo được để lộ vừa đủ lập tức khiến outfit có thêm điểm nhấn, đồng thời tạo cảm giác trẻ trung hơn hẳn cách mặc sơ mi thông thường. Cách phối trắng - đen cũng gần như không thể sai. Áo ngoài rộng rãi cân bằng với crop top nhỏ gọn phía trong, vừa tạo layer vừa giúp vóc dáng trông thanh thoát. Thêm mái tóc dài hơi messy và cách makeup nhẹ, tổng thể mang đúng tinh thần effortless: trông như chẳng mất nhiều công sức nhưng vẫn xinh.

Outfit cuối cùng có lẽ thú vị nhất bởi Tôn Thiên ghép hai món đồ mang hai tinh thần khá khác nhau. Một bên là sweatshirt oversized đậm chất sporty, bên dưới lại là chân váy midi họa tiết da báo đầy nữ tính và nổi bật. Thay vì khiến tổng thể trở nên "lạc quẻ", sự đối lập này lại tạo ra nét riêng. Sweatshirt rộng giúp tiết chế độ điệu của chân váy, trong khi họa tiết da báo khiến chiếc áo nỉ quen thuộc bớt đơn giản. Tôn Thiên còn mang túi tote cỡ lớn, giữ nguyên tinh thần casual cho toàn bộ outfit. Đây không phải công thức dễ mặc nhất, nhưng nhờ chiều cao cùng vóc dáng mảnh, cô vẫn xử lý khá nhẹ nhàng.

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