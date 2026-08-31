Nữ chính ngôn tình hot nhất Cbiz: Cao 1m72 dáng đẹp như "mắc áo", cứ lên đồ là sáng bừng cả khung hình

Tôn Thiên đang là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý của màn ảnh Hoa ngữ khi sánh đôi cùng Tỉnh Bách Nhiên trong bộ phim ngôn tình mới Đầu Xuân Tươi Sáng. Ngay từ khi chưa lên sóng, bộ phim đã sớm gây sốt nhờ loạt video giới thiệu ngập tràn chemistry của cặp đôi chính. Những phân cảnh tình tứ, ngọt ngào khiến khán giả càng thêm tò mò về màn kết hợp giữa hai diễn viên.
Sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Quốc, Tôn Thiên không phải gương mặt xa lạ với khán giả. Cô từng xuất hiện trong Gió Thổi Bán Hạ, Đã Nhiều Năm Như Thế, Mau Đưa Anh Tôi Đi, Tôi Ở Tương Lai Đợi Cậu, Vườn Sao Băng 2018, Manh Y Điềm Thê... Nữ diễn viên sở hữu chiều cao 1m72 cùng đôi chân dài nổi bật, nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.
Ngoại hình chính là một trong những lợi thế lớn nhất của mỹ nhân 9x trong khoản thời trang. Cao ráo, tỷ lệ cơ thể đẹp nên Tôn Thiên gần như chẳng cần những món đồ quá cầu kỳ để gây ấn tượng. Style ngoài đời của cô cũng rất đúng tinh thần gái trẻ Cbiz hiện tại: có hôm thanh lịch chuẩn nữ chính, hôm sau lại bụi bặm; thậm chí những combo tưởng chẳng liên quan khi lên người cô vẫn trông cực kỳ hợp lý.