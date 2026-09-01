Bắt nhịp mùa tựu trường năng động với ưu đãi hấp dẫn từ chương trình khuyến mại “Cùng lên ga – Quà bao la”

Phú Thọ, ngày 01 tháng 09 năm 2026 – Hòa cùng không khí rộn ràng mùa tựu trường, Công ty Honda Việt Nam (HVN) mang đến chương trình khuyến mại "Cùng lên ga – Quà bao la", với loạt ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt dành cho những khách hàng trẻ đang chuẩn bị cho những trải nghiệm mới.

Chương trình khuyến mại "Cùng lên ga – Quà bao la" - Nguồn: Honda Việt Nam

Năm học mới sắp bắt đầu cũng là lúc các bạn trẻ sẵn sàng "lên ga" cho những kế hoạch, mục tiêu và trải nghiệm đầy hứng khởi. Bắt nhịp sống cuộc sống năng động, các mẫu xe tay ga Honda với thiết kế thời trang, tiện dụng, tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành bền bỉ sẵn sàng đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển, là lựa chọn phù hợp để các bạn trẻ tự tin thể hiện phong cách trên mỗi hành trình.

Nhằm mang đến thêm cơ hội sở hữu dòng xe yêu thích với nhiều ưu đãi hấp dẫn, Honda Việt Nam (HVN) triển khai chương trình khuyến mại "Cùng lên ga – Quà bao la" từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 31/10/2026, dành cho khách hàng trên toàn quốc khi mua xe tại các Cửa Hàng Bán Xe Máy Và Dịch Vụ Do Honda Ủy Nhiệm (HEAD) và Cửa hàng bán xe máy tổng . Thông tin chương trình cụ thể như sau:

Khi mua xe Vision, LEAD, Air Blade 160/125, khách hàng sẽ được chọn một trong những loại quà tặng sau: 01 Phiếu mua sắm phụ kiện trị giá 1.000.000 VNĐ; hoặc 01 Voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 VNĐ; hoặc 01 Tai nghe Samsung Galaxy Buds Core.

Khi mua xe Winner R, khách hàng sẽ được chọn một trong những loại quà tặng sau: Combo gồm 01 Phiếu mua sắm phụ kiện trị giá 2.000.000 VNĐ và 01 Voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 VNĐ; hoặc Gói trả góp lãi suất 0%.

Hãy ghé HEAD gần nhất, nhanh tay sở hữu mẫu xe yêu thích và tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn!

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể đồng thời hưởng thêm các ưu đãi hấp dẫn từ những chương trình khuyến mại khác đang được triển khai.

Chương trình ưu đãi trả góp lãi suất thấp được đang được triển khai đến hết ngày 31/10/2026 thông qua các công ty tài chính:

Ưu đãi trả góp lãi suất thấp 0.39% khi mua xe Wave Alpha.

Ưu đãi trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0.55% khi mua các mẫu xe khác của Honda.

Chương trình "Thu xe cũ - Đổi xe mới" đang được triển khai đến hết ngày 30/09/2026, với các hoạt động định giá xe minh bạch, nhanh chóng và hỗ trợ cực hời:

Hỗ trợ trị giá lên đến 2.500.000 VNĐ khi bán xe cũ, mua xe Sh Mode, SH125i/160i/350i mới.

Hỗ trợ trị giá lên đến 1.000.000 VNĐ khi bán xe cũ, mua xe Vision, LEAD, Air Blade 125/160, Vario 125/160 mới.

Để biết thêm chi tiết về các chương trình và thông tin sản phẩm, khách hàng vui lòng liên hệ các HEAD gần nhất hoặc HVN theo những phương thức sau để được hướng dẫn, giải đáp:

Số điện thoại chăm sóc khách hàng (miễn phí): 1800 8001. Từ 07:30 đến 18:00 tất cả các ngày trong tuần, trừ ngày lễ.

Hoặc gửi thư về email: cr@honda.com.vn

Khách hàng có thể truy cập website: https://www.honda.com.vn/ , Fanpage chính thức của HVN: www.facebook.com/HondaVietnam , ứng dụng My Honda+ trên điện thoại thông minh (thiết bị Apple iOS và Google Android).